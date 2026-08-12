Cao tốc Vinh – Thanh Thủy tăng tốc, chốt mốc hoàn thành mặt bằng trước ngày 30/8

Dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, song công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn nhiều điểm nghẽn, đặc biệt tại các vị trí đất ở, đất rừng và đất phục vụ thi công hầm Đại Huệ. Nghệ An đặt mục tiêu hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch đất ở trước ngày 30/8/2026...

Các đơn vị thi công đang tích cực triển khai xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân tại xã Hưng Nguyên. Ảnh: Kim Oanh

Theo UBND tỉnh Nghệ An, thời gian qua, Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An, các sở, ngành và địa phương có dự án đi qua đã tập trung triển khai thi công Dự án thành phần 1, gồm các gói thầu XL01 và XL02, đồng thời đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.

Đến nay, tỷ lệ bàn giao mặt bằng tuyến chính đạt khá cao, trong đó gói XL01 đạt 91%, gói XL02 đạt 81,6%. Công tác thu hồi đất nông nghiệp, lâm nghiệp và cất bốc mồ mả cơ bản hoàn thành.

Tuy nhiên, tiến độ tổng thể vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Một số điểm nghẽn về mặt bằng đang có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công toàn tuyến.

Tại gói thầu XL01, còn khoảng 520 m chưa được bàn giao tại xã Hưng Nguyên, gồm 80 m đất ở của 9 hộ dân và 440 m đất trường bắn thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Trong khi đó, gói XL02 còn khoảng 4,56 km liên quan đến đất rừng và đất ở tại các xã Vạn An và Nam Đàn.

Đáng chú ý, tại xã Nam Đàn, trong tổng số 127 hộ có đất ở bị ảnh hưởng, hiện còn 50 hộ chưa nhận tiền bồi thường. Trong số này, 45 hộ chưa đồng ý ký hồ sơ do kiến nghị được bố trí thêm lô tái định cư và nâng mức bồi thường.

Một số khu tái định cư hoàn thiện hạ tầng còn chậm, khiến người dân chưa có đất để dựng nhà, qua đó ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng.

Bên cạnh đó, thủ tục bàn giao 20,39 ha đất trường bắn Trung đoàn 764 tại xã Hưng Nguyên để phục vụ thi công hầm Đại Huệ - hạng mục nằm trên đường găng của gói XL01 - đang được gấp rút hoàn thiện.

Tại các xã Vạn An, Nam Đàn, thủ tục đấu giá khai thác tận thu lâm sản cũng đứng trước nguy cơ không đáp ứng thời hạn bàn giao cho nhà thầu.

Việc di dời hệ thống điện cao thế, gồm tuyến 500 kV qua xã Vạn An, các tuyến 110 kV, 220 kV qua xã Nam Đàn và mạng cáp viễn thông cũng còn phức tạp, kéo dài do phải thực hiện nhiều bước thẩm định liên ngành.

Qua kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền yêu cầu các địa phương hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch đất ở trước ngày 30/8/2026, theo Thông báo kết luận số 553/TB-UBND ngày 25/6/2026.

Để bảo đảm mục tiêu này, UBND các xã được yêu cầu tập trung tối đa lực lượng tuyên truyền, vận động người dân nhận tiền bồi thường; đồng thời tổ chức bốc thăm phân lô, giao đất tái định cư trên thực địa để người dân có thể xây dựng nhà song song với quá trình hoàn thiện hạ tầng. Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà tạm cư cũng được yêu cầu triển khai nhằm tạo điều kiện để người dân sớm bàn giao mặt bằng. Đối với diện tích đất rừng, các chủ rừng và hộ dân được yêu cầu hoàn thành thu hoạch, khai thác tận thu lâm sản trước ngày 20/8/2026.

Riêng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An được giao phối hợp với xã Hưng Nguyên hoàn thành bàn giao 20,39 ha đất trường bắn trước ngày 15/8/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền đi kiểm tra tiến độ thi công dự án. Ảnh: Kim Oanh

Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An có trách nhiệm hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, đôn đốc khai thác rừng và tham mưu cấp phép nhanh nhất các mỏ vật liệu đặc thù phục vụ dự án.

Các sở Công Thương, Xây dựng và Tài chính được yêu cầu phối hợp đẩy nhanh di dời công trình điện cao thế, thẩm định hồ sơ viễn thông, đồng thời hướng dẫn kịp thời các chính sách thu - chi và hỗ trợ tái định cư.

Về phía Ban Quản lý dự án và các nhà thầu, lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu bám sát công trường, tận dụng tối đa phần mặt bằng đã được bàn giao để tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” tại các hạng mục then chốt.