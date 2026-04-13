"Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" diến ra từ 15/4 đến 15/5 trên cả nước

Từ ngày 15/4 - 15/5/2026, các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm sẽ triển khai các hoạt động tăng cường kiểm soát nguy cơ ngộ độc, đặc biệt trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố...

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm đã ký ban hành Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2026, với trọng tâm tăng cường kiểm soát nguy cơ ngộ độc thực phẩm, đặc biệt trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố.

Kế hoạch được ban hành trong bối cảnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm còn bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế. Theo Bộ Y tế, tình hình ngộ độc thực phẩm đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, đặc biệt là ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể của các công ty, doanh nghiệp, trường học và ngộ độc do thức ăn đường phố.

Bên cạnh đó, hình thức thương mại điện tử, quảng cáo thực phẩm trên nền tảng số hóa, mạng xã hội, trang thông tin điện tử đa quốc gia ngày càng phổ biến, rất khó quản lý.

Vì vậy, để tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng ngừa ngộ độc, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2026, diễn ra từ ngày 15/4 - 15/5.

Chủ đề của Tháng hành động năm nay là: "Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố".

Trong tháng hành động, các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm sẽ được tăng cường; tập trung vào các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố.

Các cơ quan chức năng sẽ kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Cùng với đó, đề cao vai trò của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật; kịp thời thông tin về các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao cũng như các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Một trong những mục tiêu quan trọng là nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện và xử lý ngộ độc thực phẩm, đặc biệt tại các cơ sở có bếp ăn tập thể và dịch vụ ăn uống.

Ban Chỉ đạo sẽ thành lập 5 đoàn kiểm tra, thực hiện tại 10 địa phương gồm: Đồng Tháp, Vĩnh Long, Huế, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Nghệ An, Quảng Ngãi, Gia Lai, Thái Nguyên, Phú Thọ.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc triển khai chỉ đạo của Trung ương; trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đồng thời, kiểm tra trực tiếp các cơ sở sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm, tập trung xem xét các nội dung như: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; giấy cam kết sản xuất thực phẩm an toàn (đối với cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ); giấy chứng nhận sức khỏe, xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Việc thực hiện các quy định về công bố sản phẩm/công bố hợp quy/công bố tiêu chuẩn áp dụng/tự công bố sản phẩm, trình tự công bố sản phẩm, phiếu kết quả kiểm nghiệm và các hồ sơ, tài liệu pháp lý; về ghi nhãn; quảng cáo đối với các nhóm thực phẩm phải đăng ký nội dung trước khi thực hiện quảng cáo.

Các đoàn kiểm tra cũng kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, thực phẩm; điều kiện về trang thiết bị, dụng cụ, con người; truy xuất nguồn gốc thực phẩm; lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo quy định khi cần thiết.

Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố: Kiểm tra việc chấp hành các quy định chung về bảo đảm an toàn thực phẩm, yêu cầu về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; việc sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, nguyên liệu thực phẩm; kiểm soát bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể khu công nghiệp, trường học, các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, khu du lịch, lễ hội, sự kiện lớn và thức ăn đường phố.