"Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" diến ra từ 15/4 đến 15/5 trên cả nước

Thu Hằng

13/04/2026, 14:05

Từ ngày 15/4 - 15/5/2026, các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm sẽ triển khai các hoạt động tăng cường kiểm soát nguy cơ ngộ độc, đặc biệt trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm đã ký ban hành Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2026, với trọng tâm tăng cường kiểm soát nguy cơ ngộ độc thực phẩm, đặc biệt trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố.

Kế hoạch được ban hành trong bối cảnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm còn bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế. Theo Bộ Y tế, tình hình ngộ độc thực phẩm đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, đặc biệt là ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể của các công ty, doanh nghiệp, trường học và ngộ độc do thức ăn đường phố.

Bên cạnh đó, hình thức thương mại điện tử, quảng cáo thực phẩm trên nền tảng số hóa, mạng xã hội, trang thông tin điện tử đa quốc gia ngày càng phổ biến, rất khó quản lý.

Vì vậy, để tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng ngừa ngộ độc, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2026, diễn ra từ ngày 15/4 - 15/5.

Chủ đề của Tháng hành động năm nay là: "Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố".

Trong tháng hành động, các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm sẽ được tăng cường; tập trung vào các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố.

Các cơ quan chức năng sẽ kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Cùng với đó, đề cao vai trò của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật; kịp thời thông tin về các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao cũng như các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Một trong những mục tiêu quan trọng là nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện và xử lý ngộ độc thực phẩm, đặc biệt tại các cơ sở có bếp ăn tập thể và dịch vụ ăn uống.

Ban Chỉ đạo sẽ thành lập 5 đoàn kiểm tra, thực hiện tại 10 địa phương gồm: Đồng Tháp, Vĩnh Long, Huế, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Nghệ An, Quảng Ngãi, Gia Lai, Thái Nguyên, Phú Thọ.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc triển khai chỉ đạo của Trung ương; trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đồng thời, kiểm tra trực tiếp các cơ sở sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm, tập trung xem xét các nội dung như: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; giấy cam kết sản xuất thực phẩm an toàn (đối với cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ); giấy chứng nhận sức khỏe, xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Việc thực hiện các quy định về công bố sản phẩm/công bố hợp quy/công bố tiêu chuẩn áp dụng/tự công bố sản phẩm, trình tự công bố sản phẩm, phiếu kết quả kiểm nghiệm và các hồ sơ, tài liệu pháp lý; về ghi nhãn; quảng cáo đối với các nhóm thực phẩm phải đăng ký nội dung trước khi thực hiện quảng cáo.

Các đoàn kiểm tra cũng kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, thực phẩm; điều kiện về trang thiết bị, dụng cụ, con người; truy xuất nguồn gốc thực phẩm; lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo quy định khi cần thiết.

Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố: Kiểm tra việc chấp hành các quy định chung về bảo đảm an toàn thực phẩm, yêu cầu về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; việc sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, nguyên liệu thực phẩm; kiểm soát bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể khu công nghiệp, trường học, các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, khu du lịch, lễ hội, sự kiện lớn và thức ăn đường phố.

Bán thực phẩm

Hà Nội: Rà soát tất cả đầu mối cung cấp thực phẩm cho trường học

08:25, 01/04/2026

Hà Nội: Rà soát tất cả đầu mối cung cấp thực phẩm cho trường học

Tăng cường năng lực kiểm nghiệm trong việc giám sát các thực phẩm nghi nhiễm độc tố

10:36, 04/03/2026

Tăng cường năng lực kiểm nghiệm trong việc giám sát các thực phẩm nghi nhiễm độc tố

Đã có 4 ca bệnh do não mô cầu tử vong, Bộ Y tế ra khuyến cáo

Đã có 4 ca bệnh do não mô cầu tử vong, Bộ Y tế ra khuyến cáo

Bệnh do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể diễn biến nhanh, gây ra các thể bệnh nặng. Vì vậy, Bộ Y tề nghị người dân nâng cao ý thức phòng chống, chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng...

Quy định đóng bảo hiểm với người ký nhiều hợp đồng lao động

Quy định đóng bảo hiểm với người ký nhiều hợp đồng lao động

Pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành quy định, người lao động ký nhiều hợp đồng lao động với nhiều công ty, thì đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo hợp đồng lao động giao kết đầu tiên...

Lý do khiến mức hưởng trợ cấp thất nghiệp thấp hơn thu nhập thực tế

Lý do khiến mức hưởng trợ cấp thất nghiệp thấp hơn thu nhập thực tế

Thu nhập thực tế của người lao động không thấp, nhưng mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thấp hơn, dẫn đến mức hưởng trợ cấp thất nghiệp dù được tính bằng 60% vẫn thấp hơn so với thu nhập thực tế mà người lao động nhận được, theo đại diện Cục Việc làm (Bộ Nội vụ)...

Vụ Bankland: Chào bán đồng tiền “ảo” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư

Vụ Bankland: Chào bán đồng tiền “ảo” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư

Các bị can thông báo thành lập sàn giao dịch cổ phiếu điện tử, tự tạo mã cổ phiếu nội bộ rồi chào bán cho các nhà đầu tư giao dịch với nhau; sử dụng cổ phiếu BLI để đăng ký mua bất động sản tại sàn giao dịch của Công ty Bankland.

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026 phát hành ngày 13/04/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

1

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón Thủ tướng Slovakia thăm chính thức Việt Nam

Tiêu điểm

2

Hết quý 1, có 18 bộ ngành trung ương giải ngân đầu tư công dưới 1%

Tài chính

3

Doanh nghiệp bán lẻ ưu tiên tiêu thụ sản phẩm giá bình ổn

Thị trường

4

Các quỹ cổ phiếu lớn thận trọng, tăng nắm giữ tiền mặt

Chứng khoán

5

Kỳ vọng VN-Index sớm phục hồi nhờ động lực đến từ tăng trưởng kinh tế

Chứng khoán

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

