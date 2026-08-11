Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã ký Quyết định số 1512/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á.
Đề án thực hiện từ năm 2026 đến 2030, định hướng phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội theo mô hình đại học nghiên cứu tinh hoa, đa ngành, đa lĩnh vực, giữ vai trò nòng cốt, tiên phong dẫn dắt hệ thống giáo dục đại học và nghiên cứu quốc gia.
Mục tiêu chính là xây dựng nhà trường thành một hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, tinh hoa, kiến tạo động lực phát triển đất nước. Đồng thời là trung tâm đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và kiến tạo chính sách trọng điểm của quốc gia, vùng Thủ đô và đồng bằng sông Hồng.
Đề án ưu tiên phát triển mô hình đào tạo tinh hoa, tài năng và bồi dưỡng nhân tài trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, công nghệ chiến lược; gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo; lấy chất lượng đầu vào, năng lực nghiên cứu và kết quả đầu ra theo chuẩn mực quốc tế làm tiêu chuẩn cốt lõi…
Cùng với đó, tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển đột phá các lĩnh vực khoa học, công nghệ mũi nhọn nhằm giải quyết các bài toán chiến lược; đưa các lĩnh vực này đạt trình độ hàng đầu khu vực và thuộc nhóm 100 thế giới, đồng thời phát triển khoa học cơ bản làm nền tảng.
Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ được phát triển theo hướng đồng bộ, hiện đại, thống nhất và tự chủ cao, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc sẽ trở thành đô thị đại học và công nghệ hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo mở, hạt nhân của Cực tri thức Thủ đô...
Đến năm 2030, nhà trường đặt mục tiêu xếp hạng trong nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á và nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới, có ít nhất 01 lĩnh vực lọt vào nhóm 100 thế giới.
Giai đoạn 2031-2035, nhà trường hướng tới xếp hạng trong nhóm 200 đại học hàng đầu thế giới, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia.
Các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm hoàn thiện thể chế, phát triển đội ngũ trí thức tinh hoa, hiện đại hóa năng lực nghiên cứu, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp trong đại học, phát triển Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc và tăng cường hợp tác, liên kết quốc tế.
Đặc biệt, Đề án thúc đẩy thành lập và vận hành doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong trường để khai thác hiệu quả tài sản trí tuệ. Phát triển Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc trở thành đô thị đại học và công nghệ hiện đại, hạt nhân của Cực tri thức Thủ đô và cực tăng trưởng mới về tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố Hà Nội và vùng Thủ đô…
Còn Hòa Lạc sẽ trở thành không gian đổi mới sáng tạo mở, nơi các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và tập đoàn công nghệ trong nước và quốc tế cùng nghiên cứu, thử nghiệm, trình diễn, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ...
Nhằm thu hẹp khoảng cách tiếp cận y tế khẩn cấp và nâng cao tỷ lệ cứu sống bệnh nhân trước khi nhập viện, Chính phủ đã chính thức phê duyệt Đề án Phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026 - 2030 (Quyết định 1515/QĐ-TTg). Đây được coi là bước ngoặt chiến lược để chuẩn hóa, hiện đại hóa quy trình tiếp nhận và điều phối cấp cứu trên phạm vi toàn quốc...
Năm học 2026–2027, công tác thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà Nội tiếp tục được triển khai gắn với chăm sóc sức khỏe ban đầu và y tế học đường...
Bộ Y tế cho biết qua công tác kiểm tra và phản ánh của các cơ quan chức năng, vẫn còn tình trạng kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm quy định về hành nghề khám, chữa bệnh...
Pháp luật quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời cho phép người lao động khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện để bảo vệ quyền lợi nếu việc nợ đóng ảnh hưởng đến chế độ được hưởng…
Dự thảo Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh đặt ra các nguyên tắc quản trị rủi ro thị trường, trách nhiệm của các chủ thể cũng như luật hóa các hành vi bị nghiêm cấm như gian lận, làm giả hồ sơ, tài liệu; tạo cung cầu giả tạo để thao túng giá…
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Kim ngạch thương mại song phương về hàng hóa và dịch vụ giữa Việt Nam và Australia hiện đạt khoảng 30 tỷ AUD (tương đương 21 tỷ USD), tăng hơn gấp đôi so với năm 2020. Chính phủ Australia cam kết thúc đẩy đầu tư hai chiều với Việt Nam. VnEconomy đã có cuộc trao đổi với bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam xung quanh dư địa hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là các yếu tố mà doanh nghiệp quan tâm khi đầu tư tại Việt Nam.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...