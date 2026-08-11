Đề án ưu tiên phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội theo mô hình đào tạo tinh hoa, tài năng và bồi dưỡng nhân tài trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, công nghệ chiến lược; gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo...

Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội thuộc nhóm cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á. Ảnh: VGP.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã ký Quyết định số 1512/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á.

Đề án thực hiện từ năm 2026 đến 2030, định hướng phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội theo mô hình đại học nghiên cứu tinh hoa, đa ngành, đa lĩnh vực, giữ vai trò nòng cốt, tiên phong dẫn dắt hệ thống giáo dục đại học và nghiên cứu quốc gia.

Mục tiêu chính là xây dựng nhà trường thành một hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, tinh hoa, kiến tạo động lực phát triển đất nước. Đồng thời là trung tâm đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và kiến tạo chính sách trọng điểm của quốc gia, vùng Thủ đô và đồng bằng sông Hồng.

Đề án ưu tiên phát triển mô hình đào tạo tinh hoa, tài năng và bồi dưỡng nhân tài trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, công nghệ chiến lược; gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo; lấy chất lượng đầu vào, năng lực nghiên cứu và kết quả đầu ra theo chuẩn mực quốc tế làm tiêu chuẩn cốt lõi…

Cùng với đó, tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển đột phá các lĩnh vực khoa học, công nghệ mũi nhọn nhằm giải quyết các bài toán chiến lược; đưa các lĩnh vực này đạt trình độ hàng đầu khu vực và thuộc nhóm 100 thế giới, đồng thời phát triển khoa học cơ bản làm nền tảng.

Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ được phát triển theo hướng đồng bộ, hiện đại, thống nhất và tự chủ cao, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc sẽ trở thành đô thị đại học và công nghệ hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo mở, hạt nhân của Cực tri thức Thủ đô...

Đến năm 2030, nhà trường đặt mục tiêu xếp hạng trong nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á và nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới, có ít nhất 01 lĩnh vực lọt vào nhóm 100 thế giới.

Giai đoạn 2031-2035, nhà trường hướng tới xếp hạng trong nhóm 200 đại học hàng đầu thế giới, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia.

Các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm hoàn thiện thể chế, phát triển đội ngũ trí thức tinh hoa, hiện đại hóa năng lực nghiên cứu, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp trong đại học, phát triển Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc và tăng cường hợp tác, liên kết quốc tế.

Đặc biệt, Đề án thúc đẩy thành lập và vận hành doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong trường để khai thác hiệu quả tài sản trí tuệ. Phát triển Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc trở thành đô thị đại học và công nghệ hiện đại, hạt nhân của Cực tri thức Thủ đô và cực tăng trưởng mới về tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố Hà Nội và vùng Thủ đô…

Còn Hòa Lạc sẽ trở thành không gian đổi mới sáng tạo mở, nơi các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và tập đoàn công nghệ trong nước và quốc tế cùng nghiên cứu, thử nghiệm, trình diễn, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ...