Một doanh nghiệp điện tử kiến nghị tăng giờ làm thêm lên tối đa 500 giờ/năm
TThu Hằng
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Doanh nghiệp phản ánh giới hạn làm thêm 200 giờ/năm, tối đa 300 giờ/năm với một số ngành đặc thù, khiến công ty gặp khó khăn trước nguy cơ thiếu hụt lao động phổ thông. Do vậy, công ty kiến nghị tăng giờ làm thêm lên 400 giờ mỗi năm, có thể lên 500 giờ với một số trường hợp đặc biệt...
Góp ý vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
Bộ luật Lao động 2019 và các nghị định có liên quan, Công ty TNHH Canon Việt Nam đề xuất tăng thời
gian làm thêm giờ lên 400 giờ/năm, có thể lên 500 giờ/năm với một số ngành đặc
thù.
GIÁN ĐOẠN SẢN XUẤT DO THIẾU LAO ĐỘNG
Đề xuất được Canon Việt Nam nêu ra khi đặt vấn đề các doanh
nghiệp sản xuất đang thiếu
lao động trầm trọng, trong
khi việc tuyển dụng rất
khó khăn. Điều này dẫn đến sản lượng không đạt, thiếu đơn hàng, giảm
doanh thu và đóng góp cho ngân
sách nhà nước.
Theo phản ánh của doanh nghiệp này, tình
trạng thiếu hụt lao động phổ thông tại các doanh nghiệp sản xuất đang diễn ra
nghiêm trọng, đặc biệt ở các khu công nghiệp lớn do nhu cầu thực tế và quy định
pháp lý chưa linh hoạt.
Canon Việt Nam cho rằng, giới hạn thời
gian làm thêm giờ chưa phù hợp với thực tế. Theo Điều 107 Bộ luật Lao động 2019, hiện đang áp dụng, làm thêm giờ không
quá 4 giờ/ngày, 40 giờ/tháng, 200 giờ/năm (có thể lên 300 giờ/năm với một số
ngành đặc thù như dệt may, điện tử).
Trong bối cảnh thiếu người lao động,
việc tuyển dụng vô cùng khó khăn nhưng doanh nghiệp lại không thể huy động thêm
lực lượng hiện có để bù đắp, dẫn đến gián đoạn sản xuất liên tục.
“Nhiều người lao động tự nguyện và mong muốn
làm thêm giờ nhiều hơn để tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, đặc biệt khi mức lương chưa đủ chi
tiêu, khi thu nhập
trung bình lao động phổ thông khoảng 7-10 triệu/tháng, nhưng chi phí sinh hoạt
cao”, Canon Việt Nam nêu trong
phần góp ý.
Doanh nghiệp này cũng dẫn lại kết quả khảo
sát về tình hình đời sống, việc làm, tiền lương của người lao động năm 2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho thấy 76,2% lao động tình nguyện làm thêm giờ để kiếm thêm thu nhập, cải
thiện cuộc sống, thời gian làm thêm mong muốn trung bình 47,3 giờ/tháng (cao
hơn giới hạn hiện hành là 40
giờ/tháng).
Trong khi đó, tại Nhật Bản, giới hạn giờ làm thêm cũng
được nới rộng hơn Việt Nam, với
tối đa 45 giờ/tháng, 360 giờ/năm và có thể có ngoại lệ.
Theo doanh nghiệp này, với giới hạn giờ làm thêm
hiện nay, chi phí tuyển dụng của doanh nghiệp sẽ tăng vọt nhưng năng suất giảm, không đạt sản
lượng, chậm trễ đơn hàng, mất thị phần dẫn đến giảm doanh thu và giảm đóng góp
cho ngân sách nhà nước.
ĐẢM BẢO HÀI HÒA GIỮA SẢN XUẤT VÀ SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG
Ghi nhận góp ý của Canon Việt Nam, song Bộ Nội
vụ chưa đồng ý tiếp thu để đưa vào dự thảo Luật sửa đổi lần này. Thêm rằng, Bộ
sẽ nghiên cứu các vấn đề về chính sách đối với lĩnh vực lao động trên cơ sở
chính trị, pháp lý và thực tiễn trong thời gian tới.
Điều chỉnh giờ làm thêm là vấn đề từng nhận được
nhiều góp ý khi xây dựng, hoàn thiện Bộ luật Lao động năm 2019.
Một chuyên gia công đoàn chia sẻ, trong
Bộ luật Lao động, riêng mảng thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, trong đó có làm thêm giờ phải
biểu quyết đến 2 lần. Theo vị chuyên gia, như vậy để thấy rằng, vấn đề này đã được Quốc hội cân nhắc,
thảo luận rất kỹ bởi rất nhiều yếu tố, từ sức khỏe của người lao động, năng suất
đến đời sống, thu nhập, các yếu tố liên quan đến làm thêm giờ, cũng như mối
quan hệ thấu đáo giữa các bên trong quan hệ lao động.
Theo GS.TS. Lê Vân Trình, Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động Việt
Nam, nhiều nghiên cứu
khoa học trong và ngoài nước đã chỉ ra rằng, làm thêm giờ kéo dài là một trong
những yếu tố làm gia tăng rõ rệt nguy cơ tai nạn lao động và suy giảm sức khỏe
người lao động.
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cũng ước tính, người lao động
làm việc trên 48 giờ/tuần có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động cao hơn từ
20 - 30% so với nhóm làm việc trong thời gian tiêu chuẩn.
Đặc biệt,
khi thời gian làm việc vượt quá 55 giờ/tuần, nguy cơ tai nạn lao động nghiêm trọng
tăng lên tới 35 - 40%, chủ yếu do suy giảm khả năng tập trung, phản xạ
chậm và tình trạng mệt mỏi tích lũy kéo dài.
Ở trong nước, nghiên cứu của Viện Khoa học, Lao
động và Xã hội (nay là Viện khoa học nhà nước và Lao động – Bộ Nội vụ) cho
thấy, trong các ngành sử dụng nhiều lao động như may mặc, da giày, chế biến thủy
sản, điện tử, tai nạn lao động thường xảy ra nhiều hơn vào cuối ca làm việc và
các đợt cao điểm tăng ca, khi người lao động rơi vào trạng thái mệt mỏi, suy giảm
khả năng tập trung và phản xạ.
Đồng thời, người lao động
thường xuyên làm thêm giờ trên 40 - 50 giờ/tháng có tỷ lệ mắc các triệu
chứng mệt mỏi mãn tính, đau đầu, giảm tập trung cao hơn đáng kể so với nhóm
không làm thêm hoặc làm thêm ít. Đây là những yếu tố trung gian làm gia tăng
nguy cơ xảy ra tai nạn lao động.
Từ thực trạng trên, chuyên gia kiến nghị
cần kiểm soát chặt chẽ làm thêm giờ. Bao gồm rà soát toàn diện các trường
hợp tăng trần làm thêm, bảo đảm hài hòa giữa sản xuất và sức khỏe. Coi việc quản
lý làm thêm giờ là yếu tố nguy cơ về an toàn vệ sinh lao động, gắn liền với
trách nhiệm doanh nghiệp và sự giám sát của Công đoàn.
Điều 107, Bộ Luật Lao động 2019 quy định về làm thêm giờ:
1. Thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể, hoặc nội quy lao động.
2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau đây:
a) Phải được sự đồng ý của người lao động.
b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày. Trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần, thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày; không quá 40 giờ trong 1 tháng.
c) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong 1 năm, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.
3. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm không quá 300 giờ trong 1 năm trong một số ngành, nghề, công việc hoặc trường hợp sau đây:
a) Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản.
b) Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước.
c) Trường hợp giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao mà thị trường lao động không cung ứng đầy đủ, kịp thời.
d) Trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn do tính chất thời vụ, thời điểm của nguyên liệu, sản phẩm hoặc để giải quyết công việc phát sinh do yếu tố khách quan không dự liệu trước, do hậu quả thời tiết, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, thiếu điện, thiếu nguyên liệu, sự cố kỹ thuật của dây chuyền sản xuất.
đ) Trường hợp khác do Chính phủ quy định.
4. Khi tổ chức làm thêm giờ theo quy định tại khoản 3 Điều này, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
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