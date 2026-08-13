Thanh tra ngân hàng phát hiện 562.468 tỷ đồng vi phạm về kinh tế từ đầu năm 2026

Từ đầu năm 2026 đến nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã triển khai 618 cuộc thanh tra, ban hành kết luận đối với 438 cuộc, qua đó phát hiện tổng số tiền vi phạm về kinh tế là 562.468 tỷ đồng...

Ngân hàng Nhà nước tăng cường thanh tra, giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng, tập trung vào những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao (Ảnh: Đức Khanh)

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, qua thanh tra, cơ quan quản lý phát hiện một số dấu hiệu lợi dụng kẽ hở, né tránh quy định pháp luật trong hoạt động cấp tín dụng và quản trị ngân hàng. Trong đó có việc (1) phân tán quyền sở hữu cho nhiều tổ chức, cá nhân để né quy định về giới hạn sở hữu cổ phần tại tổ chức tín dụng; (2) né giới hạn cấp tín dụng đối với một khách hàng và người có liên quan; (3) rủi ro trong định giá và nhận tài sản bảo đảm, nhất là quyền sử dụng đất và quyền tài sản phát triển dự án; và (4) điều chuyển các khoản cấp tín dụng trong nội bộ hệ thống trước thời điểm thanh tra, kiểm tra.

Ngân hàng Nhà nước cũng tiếp tục theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra. Những kiến nghị tồn đọng, kéo dài được rà soát, phân loại, xác định nguyên nhân và biện pháp xử lý nhằm chấn chỉnh vi phạm, nâng cao năng lực quản trị, điều hành và kiểm soát rủi ro tại các tổ chức tín dụng.

Ở hoạt động giám sát, cơ quan quản lý tập trung vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao, gồm nợ xấu và nợ có nguy cơ trở thành nợ xấu; khách hàng, nhóm khách hàng có biến động dư nợ lớn; khách hàng mới thành lập nhưng phát sinh dư nợ lớn; việc thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng; trích lập dự phòng rủi ro; các khoản lãi và phí phải thu lớn; cũng như việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành 83 báo cáo giám sát an toàn vi mô và hơn 150 văn bản cảnh báo, lưu ý đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý. Cơ quan này đồng thời ban hành Sổ tay Giám sát an toàn vĩ mô và các ngưỡng giám sát an toàn vĩ mô đối với hệ thống tổ chức tín dụng nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo rủi ro.

Trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, Việt Nam hiện vẫn nằm trong Danh sách Xám của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền kể từ tháng 6/2023. Việt Nam phải thực hiện kế hoạch gồm 17 hành động về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Theo thông tin được Ngân hàng Nhà nước nêu, dù kế hoạch hành động đã hết hạn hơn 1 năm, Việt Nam mới hoàn thành 3 trong tổng số 17 hành động, còn 14 hành động chưa hoàn thành và cần tiếp tục xử lý, báo cáo theo quy trình của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền.

Tính từ đầu năm đến ngày 31/7/2026, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động trao đổi và chuyển giao 426 văn bản liên quan đến 1.999 báo cáo giao dịch đáng ngờ cho các cơ quan có thẩm quyền, phục vụ công tác xác minh, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Cơ quan này cũng có 55 văn bản phản hồi, trao đổi thông tin theo đề nghị của các đơn vị tình báo tài chính nước ngoài.

Ở trong nước, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận, phân tích và chuyển giao gần 10.000 báo cáo giao dịch đáng ngờ cho các cơ quan chức năng, qua đó hỗ trợ Bộ Công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; cơ quan Thuế trong phát hiện, xử lý hành vi trốn thuế và gian lận tài chính; cơ quan Hải quan và Bộ đội Biên phòng trong đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.