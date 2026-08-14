Giá vàng trượt khỏi đỉnh 2 tháng do nhà đầu tư chốt lời

4.450 USD/oz là một ngưỡng kháng cự mạnh đối với giá vàng và các nhà giao dịch đã trở nên thận trọng hơn khi giá vàng tiếp cận mốc này...

Diễn biến giá vàng giao ngay trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Số liệu lạm phát bán buôn của Mỹ yếu hơn dự báo tiếp tục làm suy giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, theo đó đưa giá vàng thế giới lập đỉnh mới của hơn 2 tháng trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (13/8).

Tuy nhiên, hoạt động chốt lời của nhà đầu tư đã khiến giá vàng kết thúc phiên giao dịch trong trạng thái giảm khá mạnh.

Lúc đóng cửa tại thị trường Mỹ, giá vàng giao ngay còn 4.352 USD/oz, giảm 58 USD/oz so với mức chốt phiên ngày hôm trước, tương đương giảm 1,3% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay còn 64,57 USD/oz, giảm 0,93 USD/oz, tương đương giảm 1,4%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao sau giảm 1,1%, chốt ở mức 4.420,4 USD/oz.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay đạt gần 4.450 USD/oz, cao nhất kể từ đầu tháng 6.

Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá bán buôn (PPI) đi ngang trong tháng 7 so với tháng trước, thay vì tăng 0,2% như dự báo mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. Số liệu điều chỉnh cho thấy chỉ số này giảm 0,1% trong tháng 6, thay vì giảm 0,3% như công bố lần đầu.

PPI lõi, thước đo không tính giá năng lượng và thực phẩm, tăng 0,2% so với tháng trước, thấp hơn dự báo là tăng 0,3%.

So với cùng kỳ năm trước, PPI toàn phần tăng 4,7% và PPI lõi tăng 4,2%, cũng đều thấp hơn so với dự báo.

Sau báo cáo này, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai chỉ còn đặt cược khả năng 35% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, giảm từ mức 40% trước đó - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME. Cùng với đó, khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tới tăng lên mức 65%.

Kỳ vọng tăng lãi suất giảm xuống hỗ trợ giá vàng, một tài sản không mang lãi suất.

Tuy nhiên, chiến lược gia Bob Haberkorn của công ty StoneX cho rằng 4.450 USD/oz là một ngưỡng kháng cự mạnh đối với giá vàng và các nhà giao dịch đã trở nên thận trọng hơn khi giá vàng tiếp cận mốc này. Hoạt động chốt lời diễn ra ở vùng dưới 4.450 USD/oz khiến giá vàng sụt giảm trở lại.

Với lạm phát đã dịu đi trong cả tháng 6 và tháng 7, các nhà hoạch định chính sách tiền tệ của Fed có thể cảm thấy bớt cấp bách đối với việc tăng lãi suất khi họ có cuộc họp vào ngày 15-16/9. Dù vậy, với cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông gây gián đoạn dòng chảy năng lượng, áp lực lạm phát được dự báo sẽ còn duy trì dai dẳng.

Phát biểu vào ngày thứ Tư tuần này, Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland, bà Beth Hammack, nhắc lại quan điểm của bà rằng giờ là lúc Fed nên tăng lãi suất.

Đồng USD giảm giá nhẹ trong phiên ngày thứ Năm, với chỉ số Dollar Index đóng cửa ở mức 99,96 điểm, từ mức trên 100 điểm của phiên ngày hôm trước.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust có phiên bán ròng đầu tiên sau nhiều phiên mua liên tiếp. Phiên này, quỹ bán ròng 2,6 tấn vàng, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.023,2 tấn vàng.

Đầu giờ sáng nay (14/8), giá vàng và giá bạc tại thị trường châu Á chưa có nhiều biến động so với đóng cửa phiên Mỹ.

Lúc 7h25 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,1%, giao dịch ở mức gần 4.348 USD/oz. Giá bạc giao ngay giảm 0,04%, còn 64,54 USD/oz - theo Kitco.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 137,5 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 2,4 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 25.840 đồng (mua vào) và 26.250 đồng (bán ra), giảm 20 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.