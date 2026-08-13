Đến cuối tháng 6/2026, nợ xấu bất động sản tăng 10,5% so cuối năm ngoái

Ngân hàng Nhà nước cho biết đến cuối tháng 6/2026, dư nợ cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản của hệ thống tổ chức tín dụng đạt 5,146 triệu tỷ đồng, tăng 8,3% so với cuối năm 2025 và chiếm 25,5% tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế; nợ xấu tăng 10,5%...

Nửa đầu năm 2026, tín dụng bất động sản tăng cao hơn tín dụng chung khoảng 0,5 điểm phần trăm (Ảnh: PL).

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 6/2026, dư nợ tín dụng bất động sản đạt 5,146 triệu tỷ đồng, tăng 8,3% so với cuối năm 2025, cao hơn mức tăng tín dụng chung và chiếm 25,5% tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế. Trong đó, cho vay trung và dài hạn chiếm 94% dư nợ bất động sản, tăng 8,1%; nợ xấu lĩnh vực này tăng 10,5%.

Đến ngày 31/7/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 20,26 triệu tỷ đồng, tăng 8,98% so với cuối năm 2025, trong đó khoảng 77,3% dư nợ nền kinh tế phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nhìn chung, áp lực cân đối nguồn vốn của hệ thống ngân hàng trong thời gian tới vẫn rất lớn do một số nguyên nhân sau.

Thứ nhất, chênh lệch giữa tốc độ tăng huy động vốn và tăng trưởng tín dụng đã thu hẹp còn khoảng 2%, so với mức bình quân 3,8%/năm trong các giai đoạn 2021 – 2025 nhưng vẫn ở mức cao, khoảng 2 triệu tỷ đồng.

Thứ hai, cơ cấu kỳ hạn nguồn vốn và tín dụng cũng có chênh lệch khi nguồn vốn trung và dài hạn chỉ chiếm 16% tổng nguồn vốn, trong khi dư nợ tín dụng trung và dài hạn chiếm 48,5%.

Trong khi đó, theo rà soát sơ bộ đối với nhu cầu vốn của các dự án lớn, công trình trọng điểm khác, gồm đầu tư trực tiếp, đầu tư theo phương thức đối tác công tư và 5 dự án đường sắt đô thị Hà Nội, nhu cầu vốn tín dụng trong giai đoạn 2026-2030 khoảng 2,49 triệu tỷ đồng.

Ngân hàng Nhà nước cho biết vốn khả dụng của các tổ chức tín dụng đã được cải thiện sau khi nới một số điều kiện về tiền gửi Kho bạc nhưng nguồn tiền này lại có tính biến động rất lớn.

Tại một số thời điểm, khi một lượng lớn tiền gửi Kho bạc Nhà nước đến hạn hoặc ngân sách nhà nước thu thuế vào cuối tháng, cuối quý, nguồn vốn của các tổ chức tín dụng bị ảnh hưởng và lãi suất thị trường liên ngân hàng tăng nhanh. Số dư tiền gửi Kho bạc Nhà nước tại các tổ chức tín dụng biến động từ mức thấp nhất khoảng 460.000 tỷ đồng vào ngày 23/2/2026 lên mức cao nhất khoảng 743.000 tỷ đồng vào ngày 24/7/2026. Mức biến động lớn nhất trong một ngày lên tới khoảng 70.000 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 6/2026, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống tổ chức tín dụng ở mức 3,31%, giảm so với 3,44% cuối năm 2025. Nếu không bao gồm 5 ngân hàng kiểm soát đặc biệt, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của toàn hệ thống ở mức 1,51%. Nếu tính cả nợ xấu nội bảng, nợ xấu tại Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam chưa được xử lý, thu hồi và nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu, tỷ lệ này ở mức 3,77%, so với 3,97% cuối năm 2025. Không bao gồm 5 ngân hàng kiểm soát đặc biệt, tỷ lệ tương ứng là 1,7%. Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn hệ thống đã xử lý 141.400 tỷ đồng nợ xấu, giảm 17,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 88.020 tỷ đồng được xử lý bằng dự phòng rủi ro, chiếm 62,2% tổng nợ xấu được xử lý và tăng 1,91% so với cùng kỳ. Ngân hàng Nhà nước cho biết, mặc dù tỷ lệ nợ xấu nội bảng có xu hướng giảm, số dư nợ xấu vẫn gia tăng.

Trong những tháng cuối năm 2026, Ngân hàng Nhà nước dự kiến tiếp tục thực hiện các giải pháp tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát, thị trường tiền tệ và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế; đồng thời tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại cho vay nhà ở cho thuê, doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong các lĩnh vực ưu tiên và các dự án lớn, trọng điểm có tính lan tỏa.

Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả; hướng vốn vào sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng và các công trình, dự án trọng điểm, khả thi; đồng thời kiểm soát chặt tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Với các dự án có nhu cầu vốn lớn, cơ quan quản lý yêu cầu tăng cường cấp tín dụng hợp vốn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn, phân tán rủi ro và nâng cao hiệu quả cấp tín dụng.

Các tổ chức tín dụng cũng được yêu cầu đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, rà soát và đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quy trình cấp tín dụng, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn.

Về lãi suất, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát mặt bằng lãi suất phù hợp với diễn biến thị trường, vừa bảo đảm khả năng thu hút vốn huy động, vừa duy trì lãi suất cho vay hợp lý; đồng thời khuyến khích các tổ chức tín dụng chia sẻ lợi ích, giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng.

Cơ quan quản lý cũng sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát lãi suất huy động và cho vay, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến lãi suất và hành vi cạnh tranh huy động vốn không lành mạnh.

Đáng chú ý, việc tuân thủ chỉ đạo về giảm mặt bằng lãi suất sẽ được Ngân hàng Nhà nước gắn với giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2027. Theo đó, các tổ chức tín dụng không thực hiện đúng chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về giảm mặt bằng lãi suất sẽ bị xem xét giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2027.