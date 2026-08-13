Thứ Năm, 13/08/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Đến cuối tháng 6/2026, nợ xấu bất động sản tăng 10,5% so cuối năm ngoái

T Tùng Thư

Ngân hàng Nhà nước cho biết đến cuối tháng 6/2026, dư nợ cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản của hệ thống tổ chức tín dụng đạt 5,146 triệu tỷ đồng, tăng 8,3% so với cuối năm 2025 và chiếm 25,5% tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế; nợ xấu tăng 10,5%...

Nửa đầu năm 2026, tín dụng bất động sản tăng cao hơn tín dụng chung khoảng 0,5 điểm phần trăm (Ảnh: PL).
Nửa đầu năm 2026, tín dụng bất động sản tăng cao hơn tín dụng chung khoảng 0,5 điểm phần trăm (Ảnh: PL).

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 6/2026, dư nợ tín dụng bất động sản đạt 5,146 triệu tỷ đồng, tăng 8,3% so với cuối năm 2025, cao hơn mức tăng tín dụng chung và chiếm 25,5% tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế. Trong đó, cho vay trung và dài hạn chiếm 94% dư nợ bất động sản, tăng 8,1%; nợ xấu lĩnh vực này tăng 10,5%.

Đến ngày 31/7/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 20,26 triệu tỷ đồng, tăng 8,98% so với cuối năm 2025, trong đó khoảng 77,3% dư nợ nền kinh tế phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nhìn chung, áp lực cân đối nguồn vốn của hệ thống ngân hàng trong thời gian tới vẫn rất lớn do một số nguyên nhân sau.

Thứ nhất, chênh lệch giữa tốc độ tăng huy động vốn và tăng trưởng tín dụng đã thu hẹp còn khoảng 2%, so với mức bình quân 3,8%/năm trong các giai đoạn 2021 – 2025 nhưng vẫn ở mức cao, khoảng 2 triệu tỷ đồng.

Thứ hai, cơ cấu kỳ hạn nguồn vốn và tín dụng cũng có chênh lệch khi nguồn vốn trung và dài hạn chỉ chiếm 16% tổng nguồn vốn, trong khi dư nợ tín dụng trung và dài hạn chiếm 48,5%.

Trong khi đó, theo rà soát sơ bộ đối với nhu cầu vốn của các dự án lớn, công trình trọng điểm khác, gồm đầu tư trực tiếp, đầu tư theo phương thức đối tác công tư và 5 dự án đường sắt đô thị Hà Nội, nhu cầu vốn tín dụng trong giai đoạn 2026-2030 khoảng 2,49 triệu tỷ đồng.

Ngân hàng Nhà nước cho biết vốn khả dụng của các tổ chức tín dụng đã được cải thiện sau khi nới một số điều kiện về tiền gửi Kho bạc nhưng nguồn tiền này lại có tính biến động rất lớn.  

Tại một số thời điểm, khi một lượng lớn tiền gửi Kho bạc Nhà nước đến hạn hoặc ngân sách nhà nước thu thuế vào cuối tháng, cuối quý, nguồn vốn của các tổ chức tín dụng bị ảnh hưởng và lãi suất thị trường liên ngân hàng tăng nhanh.  Số dư tiền gửi Kho bạc Nhà nước tại các tổ chức tín dụng biến động từ mức thấp nhất khoảng 460.000 tỷ đồng vào ngày 23/2/2026 lên mức cao nhất khoảng 743.000 tỷ đồng vào ngày 24/7/2026. Mức biến động lớn nhất trong một ngày lên tới khoảng 70.000 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 6/2026, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống tổ chức tín dụng ở mức 3,31%, giảm so với 3,44% cuối năm 2025. Nếu không bao gồm 5 ngân hàng kiểm soát đặc biệt, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của toàn hệ thống ở mức 1,51%.

Nếu tính cả nợ xấu nội bảng, nợ xấu tại Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam chưa được xử lý, thu hồi và nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu, tỷ lệ này ở mức 3,77%, so với 3,97% cuối năm 2025. Không bao gồm 5 ngân hàng kiểm soát đặc biệt, tỷ lệ tương ứng là 1,7%.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn hệ thống đã xử lý 141.400 tỷ đồng nợ xấu, giảm 17,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 88.020 tỷ đồng được xử lý bằng dự phòng rủi ro, chiếm 62,2% tổng nợ xấu được xử lý và tăng 1,91% so với cùng kỳ. Ngân hàng Nhà nước cho biết, mặc dù tỷ lệ nợ xấu nội bảng có xu hướng giảm, số dư nợ xấu vẫn gia tăng.

Trong những tháng cuối năm 2026, Ngân hàng Nhà nước dự kiến tiếp tục thực hiện các giải pháp tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát, thị trường tiền tệ và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế; đồng thời tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại cho vay nhà ở cho thuê, doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong các lĩnh vực ưu tiên và các dự án lớn, trọng điểm có tính lan tỏa.

Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả; hướng vốn vào sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng và các công trình, dự án trọng điểm, khả thi; đồng thời kiểm soát chặt tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Với các dự án có nhu cầu vốn lớn, cơ quan quản lý yêu cầu tăng cường cấp tín dụng hợp vốn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn, phân tán rủi ro và nâng cao hiệu quả cấp tín dụng.

Các tổ chức tín dụng cũng được yêu cầu đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, rà soát và đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quy trình cấp tín dụng, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn. 

Về lãi suất, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát mặt bằng lãi suất phù hợp với diễn biến thị trường, vừa bảo đảm khả năng thu hút vốn huy động, vừa duy trì lãi suất cho vay hợp lý; đồng thời khuyến khích các tổ chức tín dụng chia sẻ lợi ích, giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng.

Cơ quan quản lý cũng sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát lãi suất huy động và cho vay, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến lãi suất và hành vi cạnh tranh huy động vốn không lành mạnh.

Đáng chú ý, việc tuân thủ chỉ đạo về giảm mặt bằng lãi suất sẽ được Ngân hàng Nhà nước gắn với giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2027. Theo đó, các tổ chức tín dụng không thực hiện đúng chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về giảm mặt bằng lãi suất sẽ bị xem xét giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2027.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

áp lực cân đối nguồn vốn VnEconomy dự án lớn Hà Nội VnEconomy dư nợ tín dụng bất động sản VnEconomy giải pháp tín dụng 2026 VnEconomy lãi suất cho vay VnEconomy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam VnEconomy nợ xấu nội bảng VnEconomy tăng trưởng tín dụng 2027 VnEconomy tín dụng trung và dài hạn VnEconomy tỷ lệ nợ xấu hệ thống ngân hàng VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Để phục hồi doanh nghiệp thành một “thị trường” thu hút vốn ngoại

Để phục hồi doanh nghiệp thành một “thị trường” thu hút vốn ngoại

Trong tái cấu trúc doanh nghiệp, câu hỏi quan trọng nhất không phải là tài sản hiện tại đáng giá bao nhiêu, mà là doanh nghiệp còn khả năng tạo ra bao nhiêu dòng tiền trong tương lai. Tuy nhiên, giữa tổ chức tín dụng muốn thu hồi vốn nhanh và doanh nghiệp cần thời gian để xoay vòng vốn luôn tồn tại những “nút thắt” giằng co, khó xử lý. Vì vậy, vấn đề là làm thế nào để dung hòa xung đột này, tối đa hóa giá trị thu hồi và biến cơ chế phục hồi thành một thị trường hấp dẫn dòng vốn ngoại.

Nới tín dụng cho dự án trọng điểm: Bài toán lớn nằm ở kiểm soát dòng tiền

Nới tín dụng cho dự án trọng điểm: Bài toán lớn nằm ở kiểm soát dòng tiền

Tạo thêm dư địa tín dụng cho các dự án hạ tầng trọng điểm, có tính lan tỏa là một trong những giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên, theo chuyên gia, vấn đề không chỉ nằm ở quy mô tín dụng được mở rộng, mà quan trọng hơn là tiến độ giải ngân, khả năng cân đối nguồn vốn và kiểm soát dòng tiền sau giải ngân, bảo đảm vốn được sử dụng đúng dự án, đúng mục đích...

VnEconomy Xem thêm
Ngân hàng Thị trường vốn Thuế Bảo hiểm

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

AI Điểm tin

VnE TV
Chị Lê Thị Thu tại vùng sen được phát triển từ 5 ha đất lúa kém hiệu quả. Ảnh: Nguyễn Thuấn

VnEconomy Mô hình kinh tế "3 trong 1" từ cây Sen

Từ vùng đất trước đây chỉ sản xuất lúa 1 vụ/năm với hiệu quả kinh tế bấp bênh, khu đồng Sùng, phố Tân Hồ, phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa đang hình thành mô hình kinh tế “3 trong 1” từ cây sen: kết hợp trồng sen làm nguyên liệu, chế biến sản phẩm và phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm. Mô hình hiện mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng/năm.

Dòng sự kiện

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

197 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy