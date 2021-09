BST Burberry Xuân Hè 2022: tự do chuyển động

Giám đốc Sáng tạo đương nhiệm Burberry – NTK Riccardo Tisci cho biết, anh dành tặng bộ sưu tập cho người mẹ thân yêu của mình, người đã qua đời vào cuối tháng 8 vừa qua ở tuổi 93.

“Chúng ta được sinh ra từ động vật. Chúng ta có bản năng động vật rất mạnh khi chúng ta cảm thấy hạnh phúc hay chán nản hoặc buồn bã,” Tisci nói trong một cuộc gọi điện video từ Milan. Có lẽ, đây là lý do anh cho ra đời BST Burberry Xuân Hè 2022 mang tên “Animal Instinct” (Bản năng động vật), nhấn nhá bằng các thiết kế biểu tượng và họa tiết trừu tượng đặc trưng của nhà mốt.

Video clip giới thiệu bộ sưu tập cho thấy sàn diễn được xây dựng từ các yếu tố đại diện cho “bản năng” của Tisci tại Burberry: loa âm nhạc, gió ngoài trời, sự cuồng nhiệt tuổi trẻ và những đụn “cát” lấp lánh... Đại diện cho di sản của nhà mốt là một căn phòng có các bức tường được cách nhiệt bằng lớp xốp màu be có in các hoạt tiết động vật.

Những cô người mẫu gắn tai giả như những chú hươu Bambi rảo bước qua những đụn “cát” nửa như sa mạc, nửa như đồi tuyết, đi xuyên qua những hành lang lắp kính để bước vào “căn phòng nhà mốt” qua một khung cửa chữ nhật hẹp. Trong suốt quá trình đó, những cơn gió mạnh thôi bay những mái tóc và tua rua trên váy.

Những chiếc áo khoác xẻ tà mở màn buổi trình diễn có thân dài ở phía trước và các đường cắt ở phía sau lưng hoặc không tay áo, để lộ mẫu đồ bơi (swimsuit) in họa tiết bên trong, phần ve áo to bản, dây thắt lưng được điểm xuyết thêm chuỗi xích kim loại hút mắt. Song song đó, Burberry nhấn nhá cho các kiểu áo khoác ngoài cổ điển thêm phần mới lạ với tay áo ngoại cỡ hoặc biến tấu giống như áo choàng.

Bên cạnh đó, sự tự do chuyển động là chủ đề chính xuyên suốt BST Xuân Hè 2022 của Burberry. Ý tưởng này được thể hiện trên các chi tiết tua rua lấy cảm hứng từ các loài động vật, thiết kế trễ vai, áo không tay áo và các chi tiết cắt xẻ tinh tế trên trang phục. Thêm vào đó là những bộ đồ thể thao được nâng cấp và cải tiến, những chiếc áo hoodie có cấu trúc như áo choàng và mũ trùm đầu mang lại cảm giác cao cấp.

Dựa trên những suy tưởng về “bản năng”, Tisci đã trừu tượng hóa các hình in động vật trên những chiếc váy nhỏ, như họa tiết con bướm mà bạn có được “khi bọn trẻ đặt màu vào giữa hai trang sách và chúng mở chúng ra,” giám đốc sáng tạo này giải thích. Cùng với đôi tai Bambi của các cô người mẫu, những hình in này tạo thêm cảm giác tự do tươi tắn như trẻ thơ với những đường cắt táo bạo thể hiện những nét rất riêng mà Tisci hiện đang mang đến cho Burberry.

Ngoài những món đồ thời trang mang lối thiết kế khác biệt thì sự xuất hiện của các món phụ kiện cũng khiến giới mộ điệu say đắm. Trong BST lần này, Riccardo Tisci đã giới thiệu mẫu túi xách Rhombi mới hình elip, được lấy cảm hứng từ phối màu color-block đặc trưng của loài mèo nhị thể đen vàng. Bên cạnh đó, thương hiệu Anh Quốc này cũng nâng cấp chiếc túi Olympia nổi tiếng với hình dáng mềm mại hơn bằng chất liệu da và có đai tròn độc đáo.