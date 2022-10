BST Dolce & Gabbana Xuân - Hè 2023: khi Kim Kardashian làm giám tuyển thời trang

Trước khi show diễn chính thức diễn ra, nhà mốt đình đám đã gây chú ý với những đoạn phim giới thiệu ngắn hé lộ bộ sưu tập mới cùng đó là một vài hình ảnh của “Marilyn Monroe” do chính Kim Kardashian thủ vai. Bị bủa vây bởi báo chí truyền thông, bao bọc bởi hàng loạt ánh đèn flash chói lòa của những tên săn ảnh, Dolce & Gabbana gợi nhắc đến cuộc sống áp lực mà các ngôi sao nổi tiếng phải chịu đựng. Với màn hóa thân thành Marilyn Monroe trên thảm đỏ Met Gala 2022 cùng “sự tai tiếng” nhất nhì Hollywood, Kim là cái tên phù hợp nhất cho nhân vật và tinh thần mà D&G muốn truyền tải lần này.

Không chỉ xuất hiện trên sàn diễn, Kim còn trực tiếp đứng sau cánh gà, chỉ đạo với vai trò giám tuyển, bên cạnh hai NTK Domenico Dolce và Stefano Gabbana. Hai nhà thiết kế đã yêu cầu Kim chọn những kiểu dáng yêu thích của mình từ kho lưu trữ ở những năm 1987 đến 2007.

Sau đó, những item được chọn sẽ được tái thiết kế để đưa đến Los Angeles, và BST Xuân - Hè 23 ra đời. Kim Kardashian chia sẻ sau show diễn rằng cô rất hứng thú với những mảnh ghép từ thập niên 1990 - 2000 bởi chúng khá đơn giản và thanh lịch, mặc dù ngôi sao nổi tiếng vẫn luôn để lại ấn tượng hào nhoáng mỗi lần xuất hiện.

Sự hợp tác này mang tới lợi ích cho Dolce & Gabbana rất nhiều, khi Kim Kardashian hiện có 652 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Ngược lại, đối với Kim, việc hợp tác với Dolce & Gabbana không chỉ làm nổi bật hình ảnh thời trang cao cấp của cô, mà phần nào đó cũng nâng tầm ảnh hưởng của ngôi sao truyền hình thực tế lên một bậc.

Kim đã trở thành một cái tên nổi tiếng vào năm 2007 khi chương trình Keep Up With the Kardashians bắt đầu phát sóng, nhưng với sự hợp tác này, các chuyên gia dự đoán cô sẽ ghi dấu ấn của mình thêm hai thập kỷ nữa.

Show diễn bắt đầu bằng những bộ trang phục như thể quay về từ tủ quần áo của các nữ minh tinh những năm 90. Hầu như toàn màu đen, với đá quý trong suốt kết từng mảng lớn ở phần thân hoặc điểm xuyết tại những vị trí lạ lùng như bắp tay, những bộ trang phục này mang khá nhiều dấu ấn của Skims – thương hiệu trang phục định hình trị giá 3,2 tỷ USD của Kim. Nhưng đồng thời, mỗi mẫu thiết kế cũng khiến người ta nhanh chóng nhận ra chúng đến từ Dolce & Gabbana với hình ảnh cây thập giá, hoặc những mảng vải xuyên thấu trong suốt đúng chỗ.

Lần lượt 85 dấu ấn thời trang kết hợp giữa phom dáng quyến rũ của Old Hollywood và con người của Kim xuất hiện trên đường băng từ áo corset, váy bút chì bó sát, set đồ lingerie xuyên thấu, catsuit, áo choàng lông, đến cả những bộ suit được cách điệu lại – một chiếc váy blazer kết hợp với quần skinny, một chiếc áo vừa vặn mix với quần tây rộng thùng thình… Đâu đó còn có những tấm mạng che mặt trên set trang phục màu đen như thể là lòng tôn kính của nhà mốt với sự ra đi của Nữ hoàng Anh Elizabeth II.

Phong cách maximalism của Dolce & Gabbanađã được tiết chế rất nhiều trong bộ sưu tập lần này, đến mức gần như có phong cách minimalism: những chiếc áo lông được tinh chế từ kích thước đến phom dáng; bảng màu trung tính sang trọng; những chiếc vòng cổ choker trong suốt đơn giản cùng ký tự “D&G” và “KIM”… Tất cả đều lấp lánh trong ánh đen, be và xám chủ đạo. Hay những kiểu dáng biểu tượng như bodycon vải mỏng, quần jeans rách, váy pha lê, xuyên thấu, ren, corset, bra, quần jeans cạp thấp cùng da báo mang đậm dấu ấn xưa cũ của thương hiệu.

Khi show diễn kết thúc cũng chính là lúc Kim Kardashian xuất hiện với một chiếc váy đen dài ôm sát cơ thể, nạm ngọc lấp lánh và vô cùng sang trọng với mái tóc búi cao màu trắng bạch kim. Được biết, hai nhà thiết kế đã này ra ý tưởng hợp tác với Kim Kardashians kể từ tháng 5 vừa qua, khi tham dự đám cưới của Kourtney Kardashian và Travis Barker ở Portofino. Tại một cuộc họp báo, Kim cho biết sự hợp tác của ngày hôm nay là tất yếu khi Dolce & Gabbana phát hiện ra bộ sưu tập D&G cổ điển sở hữu cá nhân mà Kim mang theo tới các lễ hội, bao gồm “một số tác phẩm mà thậm chí họ không có trong kho lưu trữ của riêng mình”.

Từ Việt Nam, fashionista Châu Bùi là một trong số ít người được mời đến tất cả các sự kiện của Dolce & Gabbana năm nay, từ bữa tiệc welco‌me dinner đến ngồi hàng ghế đầu trong show diễn chính, đêm After Party, và đặc biệt là Private Dinner giới hạn chỉ dành cho các ngôi sao đại diện các nước và gia đình Dolce & Gabbana. Châu Bùi đã có rất nhiều khoảnh khắc thân thiết c‌‌ùng các sao quốc tế cũng như có dịp trò chuyện với Kim Kardashian, nhân vật đặc biệt nhất trong BST lần này.