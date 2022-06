BST hợp tác giữa Gucci và Harry Styles: Trang phục nam giới không cần quá nam tính?

Sau một "bản hack" cùng với Balenciaga, một bản hợp tác high-low với Adidas, mới đây nhà mốt Gucci đã công bố tên nam ca sỹ Harry Styles với tư cách là cộng tác viên sáng tạo mới nhất, được kỳ vọng sẽ giúp thương hiệu thuộc sở hữu của Kering đạt được doanh số bán hàng khổng lồ.

Harry Styles và giám đốc sáng tạo Alessandro Michele đã đồng tạo ra một bộ sưu tập 25 thiết kế sẽ được bán trong mạng lưới cửa hàng toàn cầu của thương hiệu vào tháng 10. Tham gia vào quá trình sáng tạo giúp vai trò đại sứ thương hiệu của nam ca sỹ tiến thêm một bước lớn.

Động thái này, được công bố trong một cuộc họp báo ở Milan, theo sau bản cập nhật chiến lược của tập đoàn, nơi họ công bố mục tiêu doanh thu trung hạn là 15 tỷ euro một năm, so với hiệu suất 9,7 tỷ euro của năm ngoái. Năm 2021, được hỗ trợ bởi các đại sứ thương hiệu hạng A như Harry Styles, Jared Leto và Lee Jung Jae, Gucci cũng đã có một năm “thân thiện” với giới truyền thông.

Bộ sưu tập, bắt nguồn từ kỹ thuật cắt may thượng thừa và nhắm thẳng vào lực lượng hùng hậu những những người hâm mộ trẻ của Harry Styles, đã được ra mắt tại Tuần lễ thời trang Milan dành cho nam giới. Gucci coi trang phục nam là một cơ hội phát triển cho thương hiệu, do đó đã chọn cho bộ sưu tập một cái tên rất vui vẻ và thoải mái: “Ha Ha Ha”. Trong đó, nổi bật lên là các thiết kế từ các loại vải di sản của Anh và Ý được kết hợp với những bộ pyjama được in kỳ quái, áo sơ mi cổ trụ và áo phông in họa tiết “chú gấu gắt gỏng” mà cả Harry Styles và Michele đã chọn làm biểu tượng cho sự hợp tác của họ.

Nam ca sỹ Harry Styles luôn cho thấy khả năng mix match và làm mới các bộ trang phục một cách bất ngờ.

Harry Styles không có mặt ở Milan khi bộ sưu tập được trình diễn do đang đi lưu diễn ở London, nhưng Michele đã có mặt để giải thích về tình bạn bắt đầu khi họ gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2015 đã phát triển thành sự hợp tác ngày nay như thế nào. "Chúng tôi đã rất thân thiết, nên khoảng một năm trước tôi đã nói với Harry: tại sao chúng ta không cùng làm một điều gì đó?”, Alessandro Michele cho biết thêm rằng phần lớn quá trình thiết kế và trao đổi ý tưởng giữa hai người là thông qua tin nhắn WhatsApp, bởi vì: “Mỗi lần gặp nhau, chúng tôi có thể thích trò chuyện về cuộc sống riêng tư hơn. Nhưng kể cả như thế, thời trang vẫn luôn hiện diện xung quanh chúng tôi”.

Harry Styles có một lượng lớn người hâm mộ tương tác cao và lượng người theo dõi trên Instagram lên tới 45 triệu người. Michele nói: “Tôi nghĩ anh ấy rất quan tâm đến các khán giả là những người trẻ tuổi cuồng nhiệt hâm mộ anh ấy. Họ bắt đầu có mối liên hệ nhiều hơn ngoài âm nhạc, và thật thú vị khi họ đủ cởi mở để tìm hiểu cả về những thứ anh ấy đang làm và những thứ anh ấy đang mặc”.

Harry Styles là một viễn tưởng thời trang của Alessandro Michele: không giới tính, không giới hạn, lãng mạn và bay bổng. Bản thân Harry Styles luôn cho thấy khả năng mix match và làm mới các bộ trang phục một cách bất ngờ. Gu thời trang của nam ca sỹ không quá nam tính, anh sẵn sàng sử dụng trang phục và phụ kiện dành cho nữ nếu cần thiết. Và do đó, những hình ảnh này cũng xuất hiện xuyên suốt bộ sưu tập Harry Styles kết hợp cùng Gucci.

Đó là những thiết kế kết hợp văn hóa đại chúng từ những năm 70 với một chút Bohemian, cùng với hình ảnh quý ông lịch lãm trong bộ suit. Bộ sưu tập bắt đầu từ quần ống loe, áo khoác vải len tới những chiếc áo sơ mi sặc sỡ, trâm cài hình gấu bông, tuxedo bằng chất liệu nhung và ankle boot đi kèm chiếc mũ lưới trai Gavroche “iconic” của Harry… Sau đó đến áo khoác denim và chất liệu vải nhung cho đến những bộ đồ ngủ, áo hoodie, kính và vòng cổ... Mỗi món đồ đều thể hiện một khía cạnh mới cũng như những điểm nhấn lịch sử phát triển của thời trang nam.

Điều đáng chú ý hơn cả ở Harry là anh đã dám thử thách chính mình ở những trang phục mà bao quý ông còn phải đắn đo “liệu có nên trưng diện nó ở chốn đông người?”. Xóa tan những nghi ngờ của nam giới, Harry tự tin để cho những người mẫu nam của mình mặc những chiếc quần ống loe táo bạo, tạo ra định nghĩa mới về Gucci bespoke. Các kiểu áo khoác của Gucci cũng được thiết kế riêng với các họa tiết in vui nhộn và kết hợp chúng với quần ống rộng đầy màu sắc hoặc quần jean rách. Các họa tiết được lặp lại trên bộ đồ ngủ, trong khi các mảnh chắp vá được đưa lên đồ dệt kim hoặc áo khoác da. Các phụ kiện bao gồm một chiếc túi Jackie Bag làm lại được bao phủ bởi hình in đốm nâu.

Có một sự thật là khi được bày tại cửa hàng, bộ sưu tập “Gucci HaHaHa” trông rất khó phân biệt với hàng bán lại. Giám đốc sáng tạo Alessandro Michele nói: “Thật là một lời khen đối với tôi khi bộ sưu tập này bị nhầm lẫn với đồ cổ điển. Các sản phẩm vintage luôn đồng nghĩa với chất lượng và được yêu thích bất chấp thời gian". Bộ sưu tập này sẽ chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất tại các cửa hàng vào tháng 10 với sự tự tin của Michele rằng không chỉ fan của Harry mà sẽ thu hút được những ai có niềm đam mê với thời trang.