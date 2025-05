BWE lên kế hoạch góp 30 tỷ lập thêm công ty con

Công ty CP - Tổng Công ty nước - môi trường Bình Dương - Biwase (mã BWE-HOSE) thông qua việc thành lập Công ty TNHH Một thành viên Xử lý nước thải và thoát nước Biwase (Xử lý nước thải và thoát nước Biwase).

Theo đó, Xử lý nước thải và thoát nước Biwase có vốn điều lệ dự kiến là 30 tỷ đồng, do Biwase sở hữu 100% vốn. Hình thức góp vốn là tiền mặt và thời gian thực hiện trong quý 2/2025.

Tại thời điểm 31/3/2025, công ty có 10 công ty con với tỷ lệ từ 52% đến 100%.

Trước đó, HĐQT công ty thông qua việc đầu tư mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long (mã VLW-UPCoM). Theo đó, BWE dự kiến mua từ 20 – 50% cổ phần có quyền biểu quyết của VLW. Dự kiến sau khi hoàn thành giao dịch, VLW sẽ thành công ty liên kết của BWE.

HĐQT giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo của thương vụ. Đáng chú ý là nghị quyết của công ty lại không đề cập tới hình thức mua sẽ diễn ra theo phương thức nào (thỏa thuận hay khớp lệnh).

Hiện UBND tỉnh Vĩnh Long đang là cổ đông lớn nhất nắm 51% vốn VLW, tiếp đến là CTCP Xây lắp - Điện Biwase (Biwelco).

Còn thông tin trên VLW, Công ty Cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương (BWE) đăng ký mua 7.100.000 cổ phiếu VLW. Mục đích thực hiện giao dịch là tăng tỷ lệ sở hữu và mua lại từ Công ty Cổ phần Xây lắp-Điện BIWASE. Phương thức giao dịch là thoả thuận, từ ngày 19/05-12/06/2025.

Ở chiều ngược lại, cuối tháng 3, HĐQT BWE lại thống nhất chủ trương giảm vốn đầu tư tài chính của Công ty Biwase tại Công ty Biwelco.

Hiện BWE đang sở hữu 10,4 triệu cổ phiếu, chiếm 52% vốn điều lệ của Công ty Biwelco. Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2025.

Sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần nêu trên, Biwelco sẽ không còn là công ty con hoặc công ty liên kết của Biwase (tùy vào số lượng cổ phần chuyển nhượng thực tế đạt tỷ lệ theo quy định). Đồng thời, giao cho ông Trần Chiến Công - Tổng giám đốc chỉ đạo để thực hiện các bước tiếp theo để thực hiện chủ trương trên đạt được hiệu quả cao nhất, bao gồm: chủ động thông báo, tìm kiếm và đàm phán với các nhà đầu tư có nhu cầu, có năng lực tài chính và các yếu tố cần đáp ứng khác.

Được biết, BWE đã công bố lợi nhuận sau thuế hợp nhất sơ bộ trong 4 tháng 2025 hoàn thành 30% kế hoạch cả năm, phù hợp với kỳ vọng của VCSC.

Sản lượng trong 4 tháng đầu năm 2025 (4T 2025) tăng 4% YoY. BWE ghi nhận sản lượng nước tại Bình Dương trong 4T 2025 đạt 61,9 triệu m³. VCSC ước tính tổng sản lượng quý 1 của BWE tại Bình Dương và Bình Phước đạt 67,6 triệu m³ (+4,2% YoY), hoàn thành 31% dự báo cả năm 2025 của VCSC (216 triệu m³).

BWE cũng báo cáo KQKD công ty mẹ trong 4 tháng 2025 ghi nhận doanh thu 1.119 tỷ đồng (-4% YoY) và lợi nhuận sau thuế đạt 208 tỷ đồng (-8% YoY).

VCSC ước tính lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong 4T 2025 đạt 227 tỷ đồng (-4% YoY; hoàn thành 30% dự báo cả năm). VCSC ghi nhận mức giảm nhẹ lợi nhuận sau thuế YoY chủ yếu là do chi phí lãi vay tăng, do ước tính dư nợ cuối quý 1 tăng ~44% YoY, phần lớn nhằm tài trợ cho thương vụ M&A Nhà máy nước vào cuối năm 2024; 36 tỷ đồng lỗ tỷ giá trong quý 1; và 78 tỷ đồng doanh thu chưa ghi nhận từ mảng xử lý nước thải trong tháng 4 do thủ tục giấy tờ; lấn át mức tăng 4% trong sản lượng nước thương phẩm.

Ngoài ra, BWE đã chính thức mua lại 7,1 triệu cổ phiếu, tương đương 24,6% cổ phần của CTCP Cấp nước Vĩnh Long (VLW). Thương vụ được thực hiện thông qua giao dịch thỏa thuận với Biwelco – công ty con do BWE nắm 52%. Trước đó, Biwelco sở hữu 33,7% cổ phần VLW.

Về Biwase Long An: BWE cũng cho biết sẽ đẩy nhanh hoàn thiện và vận hành nhà máy nước Biwase Long An, nâng gấp đôi công suất lên 120.000 m³/ngày vào tháng 8/2025, phù hợp với dự báo của VCSC.

Qua đó, VCSC hiện duy trì khuyến nghị "phù hợp thị trường" cho BWE, với giá mục tiêu là 53.200 đồng/cổ phiếu.