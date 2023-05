"Cá mập" Petri Deryng: Lãi suất thấp hơn sẽ khuyến khích nhà đầu tư quay lại mua chứng khoán

Trong thư gửi nhà đầu tư mới đây, ông Petri Deryng, người đứng đầu quản lý quỹ đến từ Phần Lan Pyn Elite Fund nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam đang thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách hiệu quả.

Tăng trưởng GDP của Việt Nam đã chậm lại ở mức 3,3% trong Quý 1/2023. Xuất khẩu đã ghi nhận suy yếu từ mua thu nắm ngoái xu hướng chung giống như các nước xuất khẩu khác ở châu Á. Tuy nhiên, sự yếu kém của xuất khẩu không phải là lý do chính khiến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chậm lại.

Vào cuối mùa thu năm ngoái, tình hình thanh khoản của Việt Nam yếu đi và lãi suất tăng nhanh do các động thái của cơ quan chức năng khiến thị trường trong nước bấp bênh và người tiêu dùng trì hoãn kế hoạch mua hàng. Trong quý đầu tiên của năm 2023 ghi nhận mức tăng trưởng thấp nhất của tiêu dùng trong nước.

Trong năm 2023, tăng trưởng kinh tế sẽ tăng tốc do lãi suất ngân hàng đã đi vào quỹ đạo giảm. Không có lý do gì để giữ lãi suất cao, vì không cần phải chống lạm phát khi giá tiêu dùng đã được giữ tương đối ổn định. Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5% trong năm nay. Ước tính tăng trưởng GDP của PYN Elite vừa phải hơn một chút, tức là 5,5%.

Cũng theo người đứng đầu quản lý quỹ, thị trường chứng khoán đang có rất nhiều cổ phiếu ở mức giá rẻ và lãi suất thấp hơn sẽ khuyến khích các nhà đầu tư quay trở lại mua cổ phiếu.

"Chính phủ Việt Nam đã thực hiện các biện pháp hiệu quả để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tốc độ ra các quyết định khiến nhiều nhà đầu tư ngạc nhiên, cho dù thị trường chứng khoán vẫn đang đi ngang mà không có xu hướng tăng rõ rệt. Giá trị cổ phiếu PYN Elite tăng dần, tỷ suất sinh lợi kể từ đầu năm là 6%", vị này nhấn mạnh.

Quỹ đầu tư đến từ Phần Lan Pyn Elite Fund vừa công bố báo cáo hoạt động tháng 4/2023 với hiệu suất đầu tư âm 1,8%. Tuy vậy, lũy kế 4 tháng đầu năm, hiệu suất của quỹ đầu tư đến từ Phần Lan vẫn dương 4,47%.

Top 10 khoản đầu tư lớn nhất danh mục chiếm gần 89% danh mục của quỹ, trong đó có một nửa là cổ phiếu ngân hàng gồm CTG, STB, TPB, MBB, HDB, chứng chỉ quỹ VNFinLead ETF mô phỏng nhóm tài chính - nơi 90% là cổ phiếu ngân hàng. Ngoài ra, vẫn là những cổ phiếu quen thuộc khác như ACV, VRE, VHM...

Hiện, CTG đứng đầu danh mục của PYN Elite Fund với tỷ trọng 17,5%, VHM đứng vị trí thứ 2 trong danh mục (tỷ trọng 13,4%, giảm 1,2% tương ứng hơn 10 triệu Euro so với tháng trước), VRE chiếm 9,8% (vị trí thứ 4, tăng 0,6% so với tháng trước) trong khi ACV đứng liền sau với tỷ trọng 8,0% (giảm 0,3% so với tháng trước).

Tuy nhiên, một số cổ phiếu có tỷ trọng lớn trong danh mục của quỹ hiệu suất không mấy khả quan, VHM giảm 3,9%, ACV giảm 4,9% và VRE giảm 6,3%. Ngược lại, MIG diễn biến ấn tượng với mức tăng 8,4% trong tháng 4, TPB và CMC lần lượt tăng 7,2% và 4,3%.

Hiệu suất của Pyn Elite Fund.

Trong cuộc gặp gỡ mới đây với nhà đầu tư, ông Petri Deryng, người quản lý danh mục đầu tư của quỹ đến từ Phần Lan Pyn Elite đã đưa ra góc nhìn tích cực rằng: "Kết quả của một năm thị trường chứng khoán tồi tệ là cơ hội cho quỹ kiếm được lợi nhuận tốt hơn trong những năm tiếp theo".

Theo đó, Deryng nhấn mạnh rằng giá cổ phiếu giảm nhanh chóng đã mang lại cho PYN Elite nhiều cơ hội để mua được cổ phiếu các công ty tốt trong danh mục đầu tư với giá rẻ. Ông ước tính rằng lượng cổ phần của công ty sân bay ACV, PYN Elite khó có thể mua được nếu không có làn sóng bán tháo do khủng hoảng diễn ra mạnh vào tháng 4 năm 2020. Tỷ lệ cổ phần của ACV trong danh mục đầu tư của quỹ hiện là 8,1% tính đến ngày 10 tháng 4 năm 2023.

Tương tự, vụ sụp đổ tỷ giá hối đoái vào mùa thu năm ngoái đã mang đến cơ hội cho nhà quản lý danh mục đầu tư để tìm kiếm các mục tiêu mua mới. "Tôi đã nói với các nhà phân tích của chúng tôi vào tháng 11 rằng giá cổ phiếu đang ở mức cực kỳ điên rồ và bây giờ mọi người cần suy nghĩ về các khuyến nghị mua".