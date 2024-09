Ca sỹ Taylor Swift có thể tác động đến kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ?

Ngày 11/9, ca sĩ Taylor Swift tuyên bố ủng hộ Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris, chỉ vài phút sau khi cuộc tranh luận giữa bà Harris và cựu Tổng thống Donald Trump kết thúc. "Cũng như nhiều người trong số các bạn, tôi đã xem cuộc tranh luận tối nay. Tôi sẽ bỏ phiếu bầu cho bà Kamala Harris và ông Tim Walz trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024", nữ ca sĩ viết trên Instagram, đề cập cuộc tranh luận do Đài ABC News tổ chức tại Pennsylvania tối 10/9 (giờ địa phương, tức sáng 11/9 giờ Việt Nam).

"Tôi bỏ phiếu cho bà Harris vì bà ấy đấu tranh cho quyền lợi và những mục đích mà tôi tin là cần một chiến binh để đạt được. Tôi nghĩ bà ấy là một nhà lãnh đạo vững vàng, tài năng và tôi tin rằng chúng ta có thể đạt được nhiều thành tựu hơn nữa ở đất nước này nếu được dẫn dắt bởi sự bình tĩnh chứ không phải hỗn loạn", cô viết.

Theo CNBC, ca sĩ này ký tên dưới thông điệp và còn "đá xoáy" ứng viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa là ông JD Vance khi ghi kèm dòng chữ "childless cat lady" (tạm dịch: bà cô mèo không con). Cụm từ từng được ông Vance dùng để ám chỉ những phụ nữ trong đảng Dân chủ và khiến ông bị chỉ trích.

Bài đăng của nữ ca sỹ trên Instagram, đề cập cuộc tranh luận do Đài ABC News tổ chức tại Pennsylvania tối 10/9.

Ca sĩ Taylor Swift còn đề cập việc hình ảnh trí tuệ nhân tạo (AI) giả mạo việc mình ủng hộ ông Trump, khi bày tỏ lo ngại về thông tin sai lệch. "Điều này khiến tôi đi đến kết luận rằng mình cần phải rất minh bạch về kế hoạch thực tế của mình cho cuộc bầu cử này với tư cách là một cử tri", cô viết.

Theo hãng tin Reuters, kết quả các cuộc thăm dò cho thấy khoảng cách giữa ứng cử viên đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và ứng cử viên đảng Cộng hoà, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump rất sít sao và tuyên bố của Taylor Swift đã giúp bà Harris nhận được sự ủng hộ lớn nhất trong làng giải trí. Cùng với Taylor Swift, nhiều diễn viên, nhà sản xuất và nhà làm phim Hollywood đã nói rằng họ coi bà Harris, người California bản địa, là ứng cử viên quê hương của họ.

Theo Mark Wheeler, giáo sư ngành truyền thông chính trị của đại học London Metropolitan, phiếu bầu của phụ nữ đóng vai trò quan trọng, do đó lựa chọn của Taylor Swift càng ảnh hưởng quyết định của các nữ cử tri trẻ. Trước lúc nữ ca sỹ lên tiếng, cộng đồng fan của cô đã thành lập tổ chức Swifties for Kamala để hỗ trợ chiến dịch, trao đổi vòng tay tình bạn ủng hộ bà Harris. Hiện Instagram của dự án có hơn 45.000 người theo dõi.

Các chuyên gia cho rằng ý kiến của người nổi tiếng sẽ tạo ra tác động hữu hình đến lựa chọn của cử tri, nhưng khó có thể tính chính xác mức độ ảnh hưởng do có nhiều yếu tố can thiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh lượng phiếu bầu sít sao, sự ủng hộ của nghệ sĩ có thể thay đổi cục diện ở một số tiểu bang quan trọng, nhất là đối với những người chưa chọn phe.

Tổ chức Swifties for Kamala đã quyên góp được hơn 100.000 USD cho chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris.

David J. Jackson, giáo sư ngành khoa học chính trị của đại học Bowling Green State, lý giải tiếng nói của cô đáng tin cậy do bản thân có vị thế, được cộng đồng fan yêu quý. Ông cũng cho rằng những nghệ sĩ có sự chọn lọc trong việc công khai ủng hộ đảng phái thì thường "có sức nặng" hơn người thường xuyên lên tiếng. "Là người của công chúng, việc đưa ra các quan điểm chính trị có tính chọn lọc, chiến lược và cẩn thận có thể gia tăng tầm quan trọng", giáo sư lập luận.

Taylor Swift thường tỏ ra thận trọng với các vấn đề chính trị, hạn chế bày tỏ quan điểm cá nhân. Với lượng fan đông đảo, lập trường của cô thu hút rất nhiều chú ý. Cô lần đầu tiên vận động cho hai ứng viên đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử ở quê nhà Tennessee năm 2018 qua Instagram, làm tăng số lượng người bỏ phiếu. Tháng 9/2023, cô kêu gọi mọi người đăng ký cử tri trên Instagram story, được hệ thống Vote.org ghi nhận lượng người tham gia tăng 22,5% so với năm trước, tỷ lệ đăng ký tăng 1,226% sau một giờ đăng tải.

Trong khi đó, hồi tháng 6, cuốn tiểu sử Apprentice in Wonderland: How Donald Trump and Mark Burnett Took America Through the Looking Glass, do đồng Tổng biên tập Variety Ramin Setoodeh viết, chính thức được bày bán. Theo tờ Variety, một trích đoạn của cuốn sách đã tiết lộ suy nghĩ của ông Trump về Taylor Swift. Bất chấp việc liên tục nhấn mạnh lời khen về ngoại hình giọng ca sinh năm 1989, ông Trump tỏ ra không có thiện cảm với cô. Theo ứng cử viên đảng Cộng hòa, ông không biết rõ âm nhạc của Taylor Swift hay như thế nào.

Đến tháng 8, ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa tiếp tục chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social những hình ảnh đã qua chỉnh sửa, trong đó có ảnh siêu sao nhạc pop Taylor Swift mặc trang phục Chú Sam (biệt danh của nước Mỹ và biểu tượng cho lòng yêu nước), yêu cầu người hâm mộ cô bỏ phiếu cho ông Trump. Một số bức ảnh khác cho thấy những người phụ nữ mặc áo phông in khẩu hiệu "Swifties ủng hộ Trump". "Tôi đồng ý", cựu tổng thống viết kèm bài đăng.

Đa phần fan hâm mộ của nữ ca sỹ không tương đồng với quan điểm chính thống của phe Cộng hòa và cá nhân ông Trump.

Hany Farid, chuyên gia kỹ thuật số tại Đại học California, Berkeley ở bang California, nói những hình ảnh đó "có thể được tạo ra bằng AI hoặc chỉnh sửa theo cách cổ điển". Theo Farid, cách tạo ra những bức ảnh này "đặc biệt tinh quái" ở chỗ kết hợp giữa ảnh thật và giả, ít nhất một bức ảnh người phụ nữ mặc chiếc áo này trông rất thật. Bài đăng của cựu tổng thống bị người hâm mộ nữ ca sĩ chế giễu, thậm chí một số người còn kêu gọi cô kiện ông Trump.

Taylor Swift năm nay 34 tuổi, vừa đoạt giải thưởng âm nhạc danh giá nhất thế giới Grammy lần thứ 4, là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng và thành công nhất ở nước Mỹ. Taylor Swift có hơn 280 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Instagram, đa phần là giới trẻ, theo quan điểm tự do, cởi mở và cấp tiến, tức là hoàn toàn trái ngược và không thể tương đồng với quan điểm chính thống của phe Cộng hòa và cá nhân ông Trump.

Tất nhiên, chỉ một nghệ sĩ thì không thể quyết định được kết quả cuộc bầu cử quan trọng nhất của nước Mỹ, nhưng Taylor Swift rõ ràng là có thể có tác động không ít thì nhiều, vì thế các ứng cử viên không nên xem nhẹ. Mark Harvey, Phó giáo sư tại Đại học St. Mary và là tác giả quyển Celebrity Influence, nhận định: "Taylor Swift có tiềm năng tác động đến nhóm người trung lập - những cá nhân chưa quyết định. Tôi nghĩ kết quả này sẽ rất hạn chế nhưng có thể đóng vai trò then chốt ở các tiểu bang có sự chênh lệch rất sát".