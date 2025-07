Các nhà phát triển công nghiệp đón đầu làn sóng chuyển đổi xanh

Trong bối cảnh ngày càng nhiều doanh nghiệp toàn cầu ưu tiên lựa chọn cơ sở hạ tầng tuân thủ các tiêu chuẩn ESG, xu hướng “xanh hóa” của các nhà phát triển đang trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng, theo một nghiên cứu của Cushman & Wakefield Việt Nam công bố ngày 28/7/2025.

YÊU CẦU BẮT BUỘC CHUYỂN ĐỔI XANH CHO CÁC NHÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

Trong 5 năm gần đây, Việt Nam đã thu hút được một lượng lớn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký gần 164,15 tỷ USD, theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính).

Số liệu vừa được Cục Đầu tư nước ngoài công bố cũng cho thấy: tính đến hết tháng 6/2025, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 21,51 tỷ USD, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm trước; vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 11,72 tỷ USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tổng số hơn 21,51 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký trên, có gần 9,3 tỷ USD vốn đăng ký mới của 1.988 dự án; 8,95 tỷ USD vốn điều chỉnh của 826 lượt dự án và 3,28 tỷ USD vốn đầu tư thông qua góp vốn, mua cổ phần.

Đáng chú ý, vốn FDI thực hiện 5 tháng đầu năm 2025 đạt mức cao nhất trong 5 năm qua, cho thấy sự phục hồi và tăng trưởng tích cực của dòng vốn FDI vào Việt Nam, theo phân tích của Cushman & Wakefield Việt Nam. Các Hiệp định thương mại tự do cũng chính là những động lực tích cực cho sự tăng trưởng.

Ảnh minh họa.

Tính đến năm 2025, Việt Nam đã trở thành điểm đến chiến lược của nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực công nghệ như Samsung, Intel, LG, Foxconn, Amkor Technology, NVIDIA, Toyota, cũng như các ngành hàng tiêu dùng nhanh như Unilever, P&G, và các nhà máy gia công cho Nike, Adidas, Puma, Decathlon.

"Sự hiện diện của các “Queen Bee” này không chỉ tạo ra hàng chục nghìn việc làm chất lượng cao, mà còn kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ – từ sản xuất linh kiện, thiết bị đến dịch vụ kỹ thuật và logistics. Đồng thời, các tập đoàn này cũng đang chịu áp lực ngày càng lớn từ đối tác và nhà đầu tư toàn cầu trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn ESG", bà Trang Bùi, Tổng Giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam, cho biết.

Nhiều tập đoàn đa quốc gia hiện yêu cầu cả nhà cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn từ sản xuất bao bì, nguyên liệu, đến logistics phải đạt các chứng chỉ xanh như LEED, EDGE, hoặc ISO 14001, nhằm đảm bảo toàn bộ chuỗi cung ứng đáp ứng các cam kết phát thải ròng bằng 0, thúc đẩy nhu cầu thuê nhà xưởng xanh tăng mạnh tại Việt Nam.

Nhu cầu chủ yếu đến từ các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ, sản xuất công nghiệp phụ trợ. Đặc biệt, các doanh nghiệp đa quốc gia mở rộng từ Trung Quốc sang Việt Nam cũng có yêu cầu tương đồng với cơ sở hạ tầng hiện hữu, đòi hỏi sự tương thích cao.

Khảo sát của Cushman & Wakefield Việt Nam cho thấy “tính bền vững” hiện nằm trong top 3 tiêu chí hàng đầu khi doanh nghiệp lựa chọn bất động sản thương mại. Hơn 70% sẵn sàng trả giá thuê cao hơn để sử dụng công trình xanh, với mức chênh lệch từ 7% đến 10% nhằm đạt mục tiêu giảm phát thải. Doanh nghiệp không chỉ tìm kiếm không gian sản xuất hiệu quả, mà còn kỳ vọng vào cơ sở hạ tầng giúp họ hiện thực hóa cam kết phát triển bền vững.

“Các nhà đầu tư ngày nay luôn lên kế hoạch đầu tư ngắn hạn dựa trên chiến lược tài sản tổng thể, đồng thời hướng đến mục tiêu dài hạn. Những tài sản có lịch sử carbon rõ ràng và lộ trình phát triển bền vững sẽ luôn hấp dẫn", bà Trang Bùi nhận định.

LỢI THẾ CỦA VIỆT NAM CHO CÁC NHÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ĐÓN ĐẦU XU HƯỚNG "XANH"

Trong hai thập kỷ qua, chuỗi cung ứng toàn cầu liên tục đối mặt với những cú sốc lớn, từ khủng hoảng tài chính, đại dịch Covid-19, hiện tượng thời tiết cực đoan cho đến các chính sách thương mại cứng rắn như việc áp thuế đơn phương dưới thời Tổng thống Trump. Những biến động này đã lộ rõ điểm yếu của các hệ thống logistics phức tạp, trải dài qua nhiều quốc gia.

Trong bối cảnh đó, bất động sản công nghiệp nổi lên như một trụ cột chiến lược, đóng vai trò then chốt trong việc duy trì hoạt động sản xuất và phân phối toàn cầu. Việt Nam đang nổi lên như một trong số ít quốc gia hội tụ đầy đủ các lợi thế cạnh tranh.

Cụ thể, theo Cushman & Wakefield Việt Nam, dù giá thuê nhà xưởng năm 2025 đã tăng 70% so với năm 2019, mức giá trung bình vẫn hấp dẫn so với các thị trường khác trong khu vực, dao động từ 4–7 USD/m2/tháng. Tổng nguồn cung nhà xưởng hơn 11 triệu m2 sàn, tăng khoảng 113% so với 2019, với tỷ lệ lấp đầy dao động ở mức 85 - 90%.

Khoảng 75% công trình đạt chứng chỉ LEED thuộc phân khúc nhà xưởng công nghiệp và văn phòng, chiếm 80% tổng diện tích sàn xây dựng. Trước đây, việc đạt chứng chỉ LEED chủ yếu dựa vào kỹ thuật và vật liệu xanh trong khâu xây dựng. Hiện nay, các nhà phát triển tích hợp thêm thiết kế thông minh, công nghệ tiết kiệm năng lượng và môi trường làm việc lành mạnh, từ giai đoạn hoạch định chiến lược nhà xưởng.

Ngoài ra, chi phí lao động tại Việt Nam hiện chỉ khoảng 25% mức lương trung vị toàn cầu, được xếp vào nhóm có chi phí lao động thấp nhất Châu Á Thái Bình Dương. Trong khi giá điện cho sản xuất công nghiệp cũng đứng thứ ba các nước thấp nhất toàn cầu.

Bên cạnh lợi thế chi phí, Việt Nam còn hưởng lợi từ xu hướng “China+1” và chiến lược “nearshoring” – đưa sản xuất đến gần thị trường tiêu thụ hơn, đồng thời giảm phụ thuộc vào một khu vực địa lý duy nhất. Các nhà đầu tư nước ngoài đang tích cực tìm kiếm quỹ đất, hợp tác với nhà phát triển nội địa hoặc thuê lại tài sản hiện hữu để nhanh chóng triển khai hoạt động.

Cam kết mạnh mẽ của Việt Nam với phát triển bền vững được thể hiện rõ tại Hội nghị COP26, khi Thủ tướng Chính phủ tuyên bố mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Nhiều chính sách đã được ban hành như Nghị định 06/2022/NĐ-CP và Quyết định 280/QĐ-TTg, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Theo mục tiêu ban đầu đặt ra đạt 150 công trình xanh vào năm 2030, nhưng đến năm 2025, con số này đã vượt mốc 250, đưa Việt Nam lên vị trí thứ 28 toàn cầu về số lượng công trình được Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ (USGBC) chứng nhận.

Đáng chú ý, khoảng 75% các công trình đạt chứng chỉ LEED thuộc phân khúc nhà xưởng công nghiệp và văn phòng, chiếm 80% tổng diện tích sàn xây dựng. Trước đây, việc đạt chứng chỉ LEED chủ yếu dựa vào kỹ thuật và vật liệu xanh trong khâu xây dựng. Hiện nay, các nhà phát triển đang tích hợp thêm thiết kế thông minh, công nghệ tiết kiệm năng lượng và môi trường làm việc lành mạnh, ngay từ giai đoạn hoạch định chiến lược nhà xưởng.

“Dù kết quả của cuộc chiến thuế quan mới vẫn chưa hoàn toàn ngã ngũ, nhưng Việt Nam đã nhận được tín hiệu tích cực. Điều này giúp hàng hóa Việt Nam giữ được lợi thế cạnh tranh so với một số nước trong khu vực. Chúng tôi tin rằng Việt Nam tiếp tục là quốc gia đầy tiềm năng khi các nhà sản xuất toàn cầu tìm cách xây dựng chuỗi cung ứng đa dạng và bền vững hơn.”, bà Trang Bùi nhận định.