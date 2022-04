Calvin Klein hợp tác với Palace: trang phục và mùi hương

Những chàng trai trẻ với quần áo phong cách đường phố, trượt ván hay chơi xe đạp biểu diễn, hay những khoảnh khắc vỡ òa trong môn thể thao ưa chuộng bậc nhất nước Mỹ, bóng chày... Calvin Klein đã và đang là thương hiệu được ưu chuộng nhất của giới trẻ Mỹ, dễ hiểu thôi, vì chính họ đã tạo ảnh hưởng mạnh mẽ lên phong cách sống và thời trang của giới trẻ tại nơi đây.

Đơn giản, nhưng phóng khoáng, mạnh mẽ nhưng hết sức trẻ trung, đó chính là CK. Và Calvin Klein không chỉ thành công về mặt thời trang, về nước hoa, họ cũng thành công hơn cả mong đợi, tới mức bạn có thể nói về việc “văn hóa sử dụng nước hoa CK”. Nước hoa CK thực sự dễ dùng, với giá thành cực kỳ hợp lý, tone mùi tươi mát và trẻ trung, đó là cách để thương hiệu này trở thanh một phần quan trọng trong giới trẻ hiện nay.

Trong khi đó, thành lập vào năm 2010 bởi Lev Tanjun, một thành viên cốt lõi của nhóm Palace Wayward Boys Choir (PWBC) nổi tiếng tại Anh, thương hiệu Palace đã phát triển một cách vững mạnh nhờ vào tầm nhìn của Lev, những thiết kế độc đáo của Fergus “Fergadelic” Purcell (cựu giám đốc thiết kế của Marc Jacobs) cùng sự giúp đỡ của nhiếp ảnh gia nổi tiếng Will Bankhead.

Các sản phẩm hợp tác của Calvin Klein và Palace bao gồm: quần/áo khoác denim, áo phông, đồ lót dành cho nam/nữ và nhiều items khác.

Sau hơn 10 năm hoạt động, những sản phẩm của anh đều là những biểu tượng năng ký trong giới thời trang nói chung và skatewear nói riêng như là những chiếc áo thun lấy cảm hứng từ Versace hay Chanel. Trong bối cảnh mà các thương hiệu skatewear khác đang dần đánh mất đi giá trị ban đầu của mình thì Palace vẫn duy trì những định hướng cốt lõi từ thuở sơ khai đặt lên những món đồ của mình.

Bằng việc phát hành những sản phẩm mang hơi hướng từ những năm 90, Palace đã thành công trong việc cung cấp những sản phẩm cực kỳ táo bạo đi kèm với những sắc thái màu sắc khác nhau, để rồi việc mà bạn phải đứng chờ trong một hàng dài vào ngày phát hành những sản phẩm mới là tất yếu. Cửa hàng của họ tại Soho, London luôn gặp tình trạng quá tải mỗi khi những sản phẩm mới xuất hiện. Và nếu bạn rảnh rỗi ghé thăm cửa hàng vào những ngày cuối tuần, thì đập vào mắt bạn luôn là hình ảnh đông đúc của những những ông bố bà mẹ và kể cả những du khách đang bận rộn lựa cho mình một món đồ ưng ý.

Tên tuổi của Palace dần lan rộng sang những đất nước khác thông qua những cái bắt tay với Reebok, Adidas và Umbro. Sự hợp tác đầu tiên của họ là cùng Reebok với sự ra đời của phiên bản “Workout Low”, một bản nâng cấp từ mẫu giày Reebok Classic nổi tiếng, được điều chỉnh để phù hợp cho việc trượt ván với phần đệm vulcanised. “Đôi giày được làm lại nhằm phục vụ cho việc trượt ván với phần phần chất liệu bền bỉ cùng giá cả phải chăng. Phiên bản này không đòi hỏi bất cứ một kỹ thuật sản xuất cao siêu nào cả, và Reebok thì dư sức làm điều này”. Đôi giày sau đó đã được phát hành độc quyền thông qua một ông lớn skatewear khác, đó chính là Supreme New York.

Và giờ đây, khi hai thương hiệu “quốc dân” của dòng thời trang đường phố bắt tay hợp tác, các sản phẩm của Calvin Klein và Palace sẽ bao gồm: quần/áo khoác denim, áo phông, đồ lót dành cho nam/nữ và nhiều items khác. Bảng màu chính của các items dành cho bộ collab này tập trung 3 màu chủ đạo gồm đen, xám và trắng. Không chỉ vậy, cả hai thương hiệu còn bổ sung thêm màu Lúa mì và màu Quarry. Nhìn chung, phong cách chính mà BST mang đến chính là tính đường phố và thể thao – mang đúng tinh thần của CK và Palace.

Ngoài trang phục, BST cũng bổ sung thêm phiên bản mới của loại nước hoa CK One với các mùi hương mới được thêm vào như “Frosted Mandarin”, “Violet Leaf” và “Oakmoss”. Đây là một công thức nước hoa mới được Palace lấy cảm hứng từ chai CK One được giới thiệu vào năm 1994 – chai nước hoa được công nhận là nước hoa unisex đầu tiên. Đây cũng là lần đầu tiên Calvin Klein cho phép một thương hiệu hợp tác "remix" CK One, dòng nước hoa làm nên lịch sử của hãng. Những năm 1990, vào thời kì đỉnh cao, người ta ước tính cứ mỗi phút trôi qua, CK bán được 20 chai CK One và đến hôm nay, con số này là 15.

Đại diện Calvin Klein cho biết: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi làm được điều đó” về quyết định đồng sáng tạo nước hoa Palace đầu tiên đồng thời với việc kết hợp lại các mùi hương nổi tiếng của Klein. “Cả hai chúng tôi đều nhớ về thời điểm CK One ra mắt và chúng tôi đều có một kỷ niệm đi kèm với một mùi hương. Vì vậy, chúng tôi nghĩ, "điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có thể thêm một biến tấu mới và sau đó giới thiệu nó với một thế hệ mới để họ có thể có khoảnh khắc này mà một ngày nào đó họ có thể nhớ lại?"

Tanju, đại diện thương hiệu Palace nói thêm: “Tôi thực sự muốn làm một loại nước hoa và điều quan trọng là nó phải mới. Ngoài các mẫu chai có kích thước phòng tắm theo kiểu truyền thống, CK1 Palace cũng sẽ được cung cấp trong các chai nhỏ hơn để người dùng có thể mang theo khi đi ra ngoài”.

Để đánh dấu sự hợp tác, Calvin Klein và Palace đã tuyển dụng Alasdair McLellan để quay một chiến dịch lấy cảm hứng từ các “quê hương” của hai thương hiệu là New York và London. Hơn thế, chiến dịch lần này còn có sự góp mặt của Lucien Clarke, Charlie Birch, Willem Dafoe, Dame Joan Collins, The Pet Shop Boys, Adwoa Aboah, Lola Leon, Precious Lee và Unknown T.

Bộ sưu tập Palace x Calvin Klein bắt đầu được bán ra từ ngày 8/4 trên website của cả hai thương hiệu cũng như các cửa hàng khác tại London, New York và L.A.