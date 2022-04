Nhà thiết kế người Ukraine Jean Gritsfeldt và BST mang thông điệp hòa bình

Nhà thiết kế người Ukraine đã không thể bay đến Berlin vì xung đột quân sự tại quê hương anh, vì thế anh không thể trình diễn bộ sưu tập mà anh đã lên kế hoạch. Nhưng anh vẫn muốn có sự hiện diện của thời trang Ukraine tại Tuần lễ thời trang Berlin, vì thế anh đã thông qua nhà thiết kế Cherie Birkner, một thành viên của tổ chức thời trang bền vững Sustainable Fashion Matterz để gấp gáp thực hiện một bộ sưu tập mới.

Dưới sự hướng dẫn của Jean Gritsfeldt, thông qua những cuộc gọi video từ Ukraine, nhóm tình nguyện viên bắt đầu may từng bộ đồ cho bộ sưu tập. Đồng thời, một danh sách các từ truyền cảm hứng như “Tự do”, “Hạnh phúc”, “Tôn trọng”, Quyền con người”… đã được các nghệ sĩ quốc tế thuộc team Self Made Crew in Cyrillic trên vải bằng tiếng Anh và bảng chữ cái Ukraina, nhằm chứng tỏ thời trang có thể là một nền tảng mạnh mẽ để truyền thông điệp tới mọi người.

“Cá nhân tôi đang cố gắng làm hết sức mình có thể để giúp đỡ những người hàng xóm và cư dân trong khu vực nơi tôi đang sống. Tuy nhiên, có vẻ như vẫn chưa đủ. Tôi đã nghĩ đến việc hủy bỏ buổi trình diễn thời trang của mình tại Tuần lễ thời trang Berlin, nhưng tôi cảm nhận được sức mạnh bên trong mình: cần tiếp tục làm những gì tôi làm” Gritsfeldt tâm sự. “Thời trang có một sức mạnh, và thông qua cộng đồng của chúng ta, nó có thể truyền đi thông điệp quan trọng”.

Show diễn của nhà thiết kế người Ukraine Jean Gritsfeldt tại Tuần lễ thời trang Berlin.

Trước khi mọi thứ xảy ra, Gritsfeldt đang chuẩn bị một bộ sưu tập hoàn toàn khác. Sau đó, anh đã đưa ra quyết định rất nhanh chóng. Anh đã có một ngày để thực hiện các bản phác thảo, đưa ra các gợi ý về chất liệu và màu sắc, ghi chú những lưu ý về cắt may và tạo form... Anh làm những điều này khi đang ngồi trong hầm tránh bom; điện lúc có lúc không. “Tôi đã được giới thiệu với Sustainable Fashion Matterz và Fashion Revolution Germany, những người đã tập hợp khoảng 30 tình nguyện viên để sản xuất bộ sưu tập tại Đức. Đó là một thử thách vì tôi là người luôn muốn kiểm soát từng chi tiết nhỏ, nhưng bạn phải đặt niềm tin vào mọi người”.

Kết quả, show diễn của nhà thiết kế người Ukraine Jean Gritsfeldt được đánh giá là một trong những buổi trình diễn đầy cảm xúc và ý nghĩa nhất của Tuần lễ thời trang Berlin. Được biết đến với ưu thế kết hợp giữa kết cấu và kỹ thuật cắt may, nhà thiết kế này đã mang đến những bộ trang phục dạo phố, đi làm cũng như dạ hội trong dáng vẻ thoải mái, thư giãn nhưng vẫn mang phong cách đường phố thời thượng và sử dụng vải hữu cơ.

“Hôm nay không phải là lúc để nói về thời trang, mà là về những gì thời trang có thể làm,” Gritsfeldt nói trong một đoạn video được ghi sẵn từ thủ đô Kyiv của Ukraine tại buổi trình diễn. ”Hôm nay chúng tôi không giới thiệu bộ sưu tập mới, hôm nay chúng tôi không đưa ra một xu hướng mới nào, bởi vì nếu bạn đang ở trong hầm tránh bom, hoặc ga tàu điện ngầm, chẳng ai quan tâm bạn mặc gì. Quan trọng là bạn phải cảm thấy ấm áp, thoải mái và được bảo vệ. Hôm nay chúng tôi chỉ miêu tả những cảm nhận. Thời trang không phải là sự phản ánh của ngày hôm nay mà nó luôn hướng tới tương lai, những năm tháng phía trước ”.

Buổi biểu diễn được giới thiệu bởi Carina Bischof, Giám đốc tổ chức Fashion Revolution Đức. Cô ấy đã phát biểu với tư cách là đại diện của một mạng lưới các nhà thiết kế ở Berlin, những người tận tâm đấu tranh cho một ngành công nghiệp thời trang tốt hơn. Cô nói: “Bộ sưu tập này được thực hiện bởi hơn 30 người trong một tuần. Những thời điểm đặc biệt cần những hành động đặc biệt. Chúng tôi thực hiện bộ sưu tập này cho Gritsfeldt và đất nước Ukraine”.

Các tình nguyện viên không chỉ đóng góp vải vóc, vật liệu cũng như thời gian làm việc và chuyên môn mà còn vô cùng tận tâm và không ngừng sáng tạo trên nền tảng những thiết kế và mong muốn của Gritsfeldt. Họ đã sử dụng thời trang và câu chuyện về sự sáng tạo như một phép ẩn dụ cho thế giới mà chúng ta mong muốn. Một thế giới không có chiến tranh, một thế giới nơi chúng ta hỗ trợ lẫn nhau và môi trường xung quanh.

Nhà thiết kế trẻ Jean Gritsfeldt nổi tiếng ở châu Âu với phong cách trình diễn độc đáo và sáng tạo. Ngược về năm 2019, anh từng chọn ga tàu hỏa cũ ở thủ đô Kiev của Ukraine để trình diễn bộ sưu tập Xuân -Hè 2019 trong tuần lễ thời trang Ukraine. Khách mời cũng nhận được thiệp mời là một tấm vé tàu hỏa để lên một chuyến tàu đặc biệt đưa họ đến nơi trình diễn. Bộ sưu tập khi đó là sự kết hợp giữa phong cách đường phố hiện đại pha lẫn nét hoài cổ. Hầu hết các thiết kế đều có những chi tiết bắt sáng như mẫu vải phản quang hay những chi tiết lấp lánh trên tất và khăn choàng. Trước đó nữa, anh đã giới thiệu bộ sưu tập Thu - Đông 2018 của mình trên một sân trượt băng.