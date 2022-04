Katy Perry giới thiệu BST giày Xuân – Hè mới với chủ đề hoa và bãi biển

Năm 2016, Katy Perry chính thức gia nhập đường đua thời trang khi cho ra mắt dòng giày dép do mình thiết kế mang tên Katy Perry Footwear. Dòng thời trang này do công ty Global Brands Group chịu trách nhiệm sản xuất và phân phối. Global Brands Group cũng chính là công ty đứng sau nhiều thương hiệu thời trang của người nổi tiếng như JLo by Jennifer Lopez, David Beckham, Juicy Couture và giày dép Rachel Zoe.

“Đây là một thành tựu mới với tôi, khi trở thành nhà thiết kế thời trang,” Katy Perry từng chia sẻ. “Ra mắt thương hiệu giày dép là bước khởi đầu cho công cuộc tiến công vào làng thời trang của tôi. Sau nhiều năm theo dõi và nghiên cứu các nhà phân phối trong ngành công nghiệp thời trang này, tôi cảm thấy Global Brands là nơi thích hợp với chí hướng, phong cách thiết kế của mình nhất. Họ thấu hiểu tầm nhìn, mắt nghệ thuật của chính tôi và có một hệ sinh thái toàn cầu, để giúp phát triển dòng giày dép Katy Perry”.

Trong bài trả lời phỏng vấn tạp chí Glamour sau đó, Katy Perry từng thổ lộ rằng một bộ sưu tập giày là giấc mơ đã được cô ấp ủ từ lâu. Cô không muốn gắn thương hiệu cá nhân của mình vào đó mà muốn các thiết kế được đón nhận bằng chính những giá trị thực chúng mang lại cho người dùng. Các thiết kế của Katy Perry Footwear sẽ bao gồm sandals, giày cao gót, sneakers, giày đế bệt với mức giá từ khoảng 59 đến 299 đô-la Mỹ. Các sản phẩm sẽ được phân phối tại các trang thương mại điện tử và một vài trung tâm mua sắm.

Ngay sau đó, thương hiệu giày dép của Katy Perry đã trở nên quen thuộc với những đôi giày cao gót có màu như cocktail, những đôi sneakers phát sáng và thậm chí là cả những đôi giày bệt giống như que kem tan chảy giữa nắng hè. Những đôi giày của Katy Perry bao giờ cũng ngập tràn sắc màu tươi tắn, sự đa dạng linh hoạt cả về kiểu dáng lẫn chất liệu khiến giới mộ điệu không thể ngừng say đắm.

Một trong những dòng sản phẩm Footwear được ưa chuộng nhất do nữ ca sỹ đình đám này thiết kế chính là mẫu dép sandal làm từ nhựa PVC hồi năm 2018. Dòng sản phẩm "The Geli" có bảng màu khá đa dạng tương ứng với các loại trái cây nhiệt đới như: đỏ (dưa hấu), vàng (chanh), tím (nho), xanh (kiwi)… Hình của những loại quả này cũng được đính ở phần quai của dép. Điều đặc biệt nhất nằm ở chỗ đôi dép có thể tỏa ra mùi hương trái cây ngọt ngào, khiến nhiều người thích thú. Sản phẩm được niêm yết giá bán là 49 USD (hơn 1 triệu đồng).

Và giờ đây, sau khi đại dịch đã lắng dịu, Katy Perry đã chính thức quay trở lại với công việc thiết kế các mẫu giày dép. Có thể nhận thấy, Katy Perry vẫn trung thành với phong cách vui tươi, nhiều màu sắc, điều đã trở thành một trong những đặc trưng của nữ ca sĩ giữa làng thời trang quốc tế. Dòng sản phẩm mới cho mùa Xuân – Hè 2022 bao gồm 19 đôi giày được chia thành hai chủ đề: hoa và bãi biển. Người hâm mộ có thể tìm thấy ở đây nhiều kiểu dáng khác nhau từ giày platform, giày cao gót, giày lười cho đến xăng đan, giày thể thao và giày bệt. Dòng sản phẩm này cũng cung cấp một số mẫu như kẻ sọc và hoa, cũng như các chất liệu khác nhau như da thuần chay, PVC và vải canvas.

“Tôi rất phấn khích vì mùa xuân là mùa yêu thích của tôi khi vạn vật đều sống lại và băng giá tan đi,” Katy giải thích. “Tôi là một cô gái California chính hiệu. Tôi yêu ánh mặt trời, tôi muốn được làm móng chân và tôi muốn để đôi chân thở và trông thật dễ thương với màu gingham và pastel”.

Trong số các thiết kế mới, Katy cho biết cô yêu thích nhất đôi sandal hình mèo với phần gót độc đáo được trang trí bằng vỏ vàng, cũng như đôi sandal ba quai có họa tiết gingham. Các phong cách khác bao gồm dép kiểu ngư dân làm bằng PVC có màu hồng, màu xanh lá cây và màu đen, sandal vòng chân đính hạt hoa, và dép nền có bảy màu. Bộ sưu tập còn có những đôi giày có mùi thơm mà mùi hương thể hiện các yếu tố trang trí trên giày. Perry giải thích rằng, mặc dù phong cách của cô đã phát triển trong thập kỷ qua, bộ sưu tập của cô luôn được thiết kế để phản ánh tính cách vui tươi của chính cô.

“Phong cách riêng của tôi đã phát triển từ năm 2008, với tôi, tôi vẫn muốn sự vui vẻ và hài hước là một phần quan trọng trong tính cách của tôi, đặc biệt là khi tôi ở trong mắt công chúng,” nữ ca sĩ nói. “Tôi thích có thể trở nên sành điệu và hợp mốt trong khi vẫn vui tươi. Đó thực sự là cảm hứng với tôi".

Perry thiết kế bộ sưu tập này với ý định giới thiệu những mẫu giày dép giá cả phải chăng, điều mà cô ca sĩ "Daisy" khá chú trọng trong suốt quá trình thiết kế và sản xuất bộ sưu tập. Trò chuyện với WWD, Perry nói thêm rằng, trong tương lai, cô ấy muốn mở rộng thương hiệu sang các sản phẩm trẻ em và túi xách, cũng như giới thiệu các sản phẩm mang yếu tố bền vững hơn như sử dụng chất liệu thân thiện với môi trường.

Bộ sưu tập đã được bán trên trang web chính thức của Katy Perry, giá của các mẫu dao động từ 39 đến 129 đô la.