Cần Thơ: GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 6,7%

Thành phố Cần Thơ đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội và đạt nhiều kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026. Tăng trưởng GRDP ước tăng 6,70% so cùng kỳ năm ngoái...

TP. Cần Thơ ghi nhận sản xuất công nghiệp trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi và tăng trưởng

Thống kê TP. Cần Thơ vừa có báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2026. Trong đó nêu rõ, hoạt động sản xuất, kinh doanh duy trì đà tăng trưởng; môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, tạo nền tảng thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội.

Theo báo cáo, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2026 ước tăng 6,70% so cùng kỳ năm ngoái; trong đó, sơ bộ quý I tăng 7,37% và quý II ước tăng 5,59%.

Nền kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, nhưng tốc độ tăng của quý II thấp hơn quý I, cho thấy quá trình phục hồi còn đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức.

Trong tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế 6 tháng đầu năm, thì khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,47% đóng góp 0,88 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,49% đóng góp 1,79 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 7,64% đóng góp 3,59 điểm phần trăm.

Về cơ cấu kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 18,40%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 28,54%; khu vực dịch vụ chiếm 47,19%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 5,87%.

Số liệu thống kê cũng cho thấy, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn thành phố có 2.448 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký đạt 12.192,3 tỷ đồng, tăng 14,7% về số lượng nhưng giảm 5,6% về vốn đăng ký. Số doanh nghiệp giải thể tự nguyện là 324, tăng 77,0%. Doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 1.104, giảm 0,2%. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 601, tăng 35,1% so với cùng kỳ.

Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026 đã đề ra, trong số 7 giải pháp trọng tâm được Thống kê TP. Cần Thơ kiến nghị thực hiện, có 3 giải pháp đáng chú ý sau:

Một là, tiếp tục thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, nhất là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh.

Hai là, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và thủy sản; đẩy mạnh liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ, nâng cao giá trị các sản phẩm chủ lực.

Ba là, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; tập trung hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm, phát huy hiệu quả đầu tư, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hoàn thiện kết cấu hạ tầng.