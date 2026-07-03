GRDP Đồng Nai ước tăng 9,81% trong 6 tháng đầu năm 2026

Trong 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của Đồng Nai ước tăng 9,81% so với cùng kỳ. Công nghiệp tiếp tục là động lực chính, trong khi thu hút đầu tư và thu ngân sách duy trì kết quả tích cực, tạo nền tảng để địa phương hướng tới mục tiêu tăng trưởng cả năm...

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Theo Thống kê thành phố Đồng Nai, trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước với quy mô kinh tế GRDP ước đạt hơn 359,7 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 47.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025.

Tốc độ tăng trưởng GRDP ước tăng 9,81% so với cùng kỳ năm trước, đưa Đồng Nai đứng thứ 11/34 tỉnh, thành phố và xếp thứ hai khu vực Đông Nam Bộ.

Ông Cao Đăng Viễn, Trưởng Thống kê thành phố Đồng Nai, cho biết kết quả này phản ánh xu hướng phục hồi và mở rộng của hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục đóng vai trò là động lực tăng trưởng chủ yếu.

Cụ thể, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,84%, đóng góp khoảng 6,34 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP chung. Riêng ngành công nghiệp tăng 11,75%, đóng góp khoảng 5,76 điểm phần trăm. Công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo, tiếp tục giữ vai trò trụ cột của nền kinh tế.

Trong khi đó, ngành xây dựng duy trì mức tăng khá nhờ tác động tích cực từ đầu tư công, các dự án hạ tầng, xây dựng đô thị và nhu cầu mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Khu vực dịch vụ tăng 8,57%, đóng góp khoảng 2,27 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung. Các lĩnh vực thương mại, vận tải, logistics, lưu trú, ăn uống, tài chính - ngân hàng, giáo dục, y tế và các dịch vụ phục vụ sản xuất, kinh doanh tiếp tục duy trì đà phục hồi.

Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,30%, đóng góp khoảng 0,56 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP, phản ánh quy mô sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ tiếp tục được mở rộng. Kết quả này cho thấy kinh tế Đồng Nai không chỉ duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực mà còn tiếp tục mở rộng về quy mô.

Về cơ cấu kinh tế, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 55,08% GRDP, trong đó riêng công nghiệp chiếm 50,50%; khu vực dịch vụ chiếm 26,35%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 11,93%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 6,64%.

Thống kê thành phố Đồng Nai cho biết cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp - dịch vụ, phù hợp với định hướng phát triển đô thị công nghiệp, công nghệ cao, logistics và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất. Trong đó, công nghiệp vẫn giữ vai trò xương sống của nền kinh tế, khu vực dịch vụ tiếp tục mở rộng, còn nông, lâm nghiệp và thủy sản từng bước chuyển đổi theo hướng công nghệ cao, sinh thái và bền vững.

Ảnh minh họa

Ở lĩnh vực thu hút đầu tư, tính đến ngày 19/6, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt gần 1,5 tỷ USD, tương đương hơn 49% kế hoạch năm 2026. Tổng vốn đầu tư trong nước, bao gồm cả trong và ngoài các khu công nghiệp, đạt hơn 848.000 tỷ đồng, bằng 530% kế hoạch năm.

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm đạt hơn 57.400 tỷ đồng, tương đương hơn 57% dự toán HĐND thành phố giao và tăng gần 29% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nội địa tiếp tục là nguồn thu chủ lực với hơn 44,3 nghìn tỷ đồng, chiếm trên 77% tổng thu ngân sách và tăng hơn 32,4% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 13.000 tỷ đồng, tăng 17,93%.

Bên cạnh những kết quả về kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh tiếp tục được giữ vững, góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển chung của địa phương.

Theo Thống kê thành phố Đồng Nai, trong quý 2 và 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng tích cực trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động.

Tuy nhiên, một số khó khăn vẫn hiện hữu như khu vực dịch vụ tăng trưởng thấp hơn kịch bản, một số ngành công nghiệp gặp khó trong tiêu thụ sản phẩm, chi phí đầu vào và logistics tiếp tục tạo áp lực lên doanh nghiệp, trong khi số doanh nghiệp giải thể và tạm ngừng hoạt động vẫn tăng.

Đây là cơ sở để thành phố tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phát triển khu vực dịch vụ và phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.