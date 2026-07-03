Tình hình doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2026: Sức bật từ quy mô vốn và triển vọng đơn hàng lạc quan cuối năm

Mặc dù bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, tinh thần khởi nghiệp và mở rộng kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2026 vẫn ghi nhận những con số tích cực...

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Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tính chung nửa đầu năm, cả nước có gần 111,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 22,5% về số lượng so với cùng kỳ năm trước

Đáng chú ý, dòng vốn đổ vào nền kinh tế ghi nhận sự bứt phá vượt trội khi tổng số vốn đăng ký mới đạt hơn 1.352,6 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh 64,8%.

Với mức tăng này, vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp mới đạt 12,1 tỷ đồng, tăng 34,5%. Riêng trong tháng 6/2026, chỉ số này đã chạm mức kỷ lục 17,0 tỷ đồng, tăng tới 134,8% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy các thực thể mới có sự chuẩn bị rất lớn về năng lực tài chính.

Nếu tính thêm cả lượng vốn đăng ký bổ sung, tổng số vốn “đổ” vào thị trường lên tới gần 3,1 triệu tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Dòng chảy này tiếp tục được mở rộng khi tính chung 6 tháng có thêm hơn 58,1 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường lên hơn 169,8 nghìn đơn vị, tương đương bình quân mỗi tháng có 28,3 nghìn doanh nghiệp mới hoặc tái gia nhập thị trường.

Xét theo khu vực kinh tế, khối dịch vụ vẫn chiếm tỷ trọng áp đảo với hơn 83,1 nghìn doanh nghiệp mới (tăng 18,1%), tiếp theo là công nghiệp và xây dựng với hơn 27,4 nghìn doanh nghiệp (tăng 37,2%), và khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 1.151 doanh nghiệp nhưng sở hữu tốc độ tăng trưởng ấn tượng nhất lên tới 41,6%.

Ở chiều ngược lại, nền kinh tế vẫn đang trải qua một giai đoạn sàng lọc khốc liệt khi áp lực đào thải duy trì ở mức cao.

Trong 6 tháng đầu năm, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 85,9 nghìn doanh nghiệp (tăng 6,3% so với cùng kỳ); gần 41,2 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể (tăng 21,0%) và gần 24,0 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (tăng vọt 94,7%).

Bình quân mỗi tháng có 25,2 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Sự dịch chuyển này thể hiện rõ nét qua từng ngành dọc. Cụ thể, ngành bán buôn, bán lẻ và sửa chữa có số lượng thành lập mới lớn nhất với 45.821 doanh nghiệp (tăng 19,4%) nhưng cũng có số lượng giải thể lớn nhất với 9.069 đơn vị (tăng 99,3%).

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có 14.904 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 25,3%) và 2.582 doanh nghiệp giải thể (tăng 95,0%). Các ngành công nghiệp dịch vụ và hạ tầng khác cũng ghi nhận xu hướng tương tự: Xây dựng có 10.805 doanh nghiệp mới (tăng 51,6%) và 1.749 doanh nghiệp giải thể (tăng 101%); kinh doanh bất động sản có 3.192 doanh nghiệp mới nhưng số lượng giải thể tăng mạnh 120,3% với 1.463 doanh nghiệp...

Dù đối mặt với làn sóng rút lui lớn, kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp trong quý 2/2026 vẫn cho thấy niềm tin sản xuất đang quay trở lại mạnh mẽ khi bước sang giai đoạn cuối năm.

Cụ thể, trong quý 2/2026, có đến 79,7% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn và giữ vững ổn định, cải thiện vượt bậc so với tỷ lệ 69,9% của quý 2/2026. Khi được hỏi về kỳ vọng trong quý 3/2026, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục bày tỏ sự lạc quan lớn với 83,4% phản hồi tích cực (trong đó 39,4% dự báo xu hướng tốt lên và 44,0% dự báo ổn định), trong khi tỷ lệ lo ngại khó khăn giảm xuống chỉ còn 16,6%.

Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giữ vị trí lạc quan nhất khi có tới 85,2% đơn vị nhận định tình hình quý 3/2026 sẽ tốt hơn hoặc giữ ổn định; tỷ lệ này ở khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước lần lượt là 82,8% và 80,5%.

Sự lạc quan mang này dựa trên sự phục hồi đồng đều của các chỉ số về sản lượng và đơn hàng. Về khối lượng sản xuất, nếu như quý 2/2026 có 37,8% doanh nghiệp nhận định tăng thì bước sang quý 3/2026, tỷ lệ dự báo tăng đạt 38,9% và 45,9% dự báo ổn định.

Đối với tổng đơn đặt hàng mới, tỷ lệ doanh nghiệp dự kiến có lượng đơn hàng tăng trong quý 3/2026 đạt 37,0% (cao hơn mức 33,9% của quý 2/2026) và 47,6% dự kiến ổn định.

Đặc biệt, động lực từ dòng chảy thương mại quốc tế thể hiện rõ thông qua các đơn đặt hàng xuất khẩu. Tỷ lệ doanh nghiệp khẳng định số đơn hàng xuất khẩu mới tăng trong quý 3/2026 đạt 31,2%, bứt phá so với mức 26,2% của quý 2/2026, cùng với 53,5% số doanh nghiệp duy trì được sự ổn định.