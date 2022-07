Cảnh giác mua hàng thực phẩm chức năng qua mạng

Ngày 7/7, TAND TP Hà Nội đã xử phạt bị cáo Cao Thị Hiền Lương (SN 1982, ở quận Hai Bà Trưng) mức án 4 năm 3 tháng tù, Dương Mạnh Hà (SN 1983, chồng Lương) 3 năm tù, Hà Thị Thanh Thuận (SN 1993, ở Phú Thọ) 3 nă tù, Phạm Văn Chính (SN 1986, ở Nam Định) 2 năm tù và Nguyễn Thị Vân (SN 1990, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội) 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Bị cáo Lương, Thuận và Hà bị truy tố về tội Buôn bán hàng giả và Buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm. Bị cáo Chính phạm tội Buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm. Còn bị cáo Vân phạm tội Buôn bán hàng giả.

Theo cáo trạng, hồi 14h20 ngày 18/1/2022, tại khu vực ngã tư Tân Mai – Trương Định, Tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu – Công an TP Hà Nội phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao – Bộ Công an đang làm nhiệm vụ phát hiện Dương Mạnh Hà điều khiển xe ô to nhãn hiệu Chevrolet Spark đang dừng đỗ có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác yêu cầu Hà về trụ sở để điều tra, thu giữ thùng carton có chứa 35 hộp sâm tố nữ, 30 hộp cao gừng…

Tại cơ quan điều tra, Hà khai nhận, 35 hộp sâm tố nữ và 30 hộp cao gừng là hàng giả do vợ chồng Hà mua của Thuận để bán lại kiếm lời.

Căn cứ lời khai của Hà, cơ quan điều tra khám xét chỗ ở của vợ chồng Hà, thu giữ nhiều sản phẩm như sâm tố nữ, cao gừng, Ric Skin Wash Foam…

Tiếp tục khám xét chỗ ở của Thuận, công an thu giữ các sản phẩm như cao gừng, café xanh, cần tây mật ong…

Tại cơ quan điều tra, Thuận khai nhận ngày 17/1/2022, có bán cho Hà 80 hộp sâm tố nữ và 50 hộp cao gừng. Để có sản phẩm trên, Thuận mua của Chính và Vân.

Làm rõ lời khai trên, công an khám xét chỗ ở của Vân nhưng không thu giữ đồ vật, tài liệu gì liên quan đến vụ án.

Kết quả xác minh thể hiện, sản phẩm sâm tố nữ và sản phẩm Rich skin wash foam, Rick Skin serum là do CTCP Tập đoàn Kohinoor Star đăng ký bảo hộ và được Cục an toàn thực phẩm – Bộ y tế cấp giấy chứng nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Còn sản phẩm cao gừng do Công ty TNHH dược phẩm Láp Việt Nam và Công ty TNHH MTV Thiên Nhiên Việt ký hợp đồng phân phối. Theo đó, Công ty Thiên Nhiên việt được phân phối hàng hóa cho Công ty TNHH dược phẩm Láp Việt Nam. Sản phẩm được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Kết luận giám định thể hiện, các chi tiết in trên 175 vỏ hộp sâm tố nữ so với chi tiết tương ứng của sản phẩm sâm tố nữ do CTCP Tập đoàn Kohinoor Star cung cấp không in ra từ một biểu mẫu. Tương tự, sản phẩm mẫu cao gừng là hàng giả. Trên các sản phẩm này còn được dán “Tem chống hàng giả” nhưng tem cũng bị làm giả.

Kết quả trưng cầu giám định tại Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm – Sở Y tế TP Hà Nội cho thấy trong thành phần sâm tố nữ và cao gừng có các chỉ tiêu kim loại nặng.

Qua đấu tranh điều tra, Lương khai nhận, hai vợ chồng buôn bán các sản phẩm thực phẩm chức năng và mỹ phẩm từ năm 2017 theo hình thức bán hàng kinh doanh online, thỏa thuận mua bán qua điện thoại, zalo và các trang web trên mạng internet.

Cuối năm 2019, Lương thấy sản phẩm sâm tố nữ, cao gừng bán chạy trên thị trường nên đã mua hàng giả của Thuận để bán kiếm lời. Mỗi lần, Thuận thuê người lái xe ôm giao hàng thì Hà trực tiếp nhận. Hà cũng là người đi giao hàng cho khách.

Ngoài nguồn hàng của Thuận, Lương còn nhập hàng giả đối tượng tên Công (không rõ lai lịch), chưa kịp bán thì bị công an tạm giữ.

Còn Vân khai nhận, năm 2020, bị cáo buôn bán cao gừng giả. Bị cáo thường nhập mua cao gừng qua tài khoản zalo tên “Tổng kho mỹ phẩm”, “Mỹ phẩm bán buôn” với giá từ 35.000 đồng/hộp rồi bán lại với giá 38.000 đồng/hộp.

Cơ quan điều tra xác định, vợ chồng bị cáo Lương, Hà buôn bán 175 hộp sâm tố nữ giả, tương đương giá trị hàng thật là 119 triệu đồng; 78 hộp cao gừng giả, 29 họp Ric Skin Wash Foam, 7 Ric skin serum giả tương đương giá trị hàng thật là 40 triệu đồng. Còn Thuận bán 175 hộp sâm tố nữ giả và 70 hộp cà phê xanh giả tương đương 63,1 triệu đồng, 221 hộp cao gừng giả tương đương 83,9 triệu đồng; Chính buôn bán 80 hộp sâm tố nữ giả trương đương 54,4 triệu đồng, Vân buôn bán 116 hộp cao gừng giả tương đương 44 triệu đồng.