Cập nhật lợi nhuận quý 1: Tăng trưởng bất ngờ ở nhóm hàng không, bán lẻ và phân bón

Cập nhật mới nhất của FiinTrade cho thấy tính đến ngày 5/5/2024, đã có 1036/1641 doanh nghiệp niêm yết đại diện 97,7% vốn hóa trên ba sàn công bố báo cáo tài chính quý 1/2024.

Bức tranh lợi nhuận quý 1/2024 có một số điểm đáng chú ý, cụ thể:

Lợi nhuận sau thuế toàn thị trường vẫn xu hướng tăng chậm lại: Tổng lợi nhuận sau thuế Q1/2024 của 1036 doanh nghiệp niêm yết tăng 21,5% so với cùng kỳ, thấp hơn đáng kể so với mức tăng của quý 4/2023 tăng 56,6% so với cùng kỳ. Xu hướng tăng trưởng chậm về lợi nhuận sau thuế này không đổi so với lần cập nhật gần nhất.

Lợi nhuận sau thuế của nhóm Phi tài chính tăng mạnh hơn Tài chính trong quý 1/2024 với mức tăng 34,3% so với 13,1% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, đây là mức tăng thấp so với tăng trưởng của quý 4/2023 ở cả hai nhóm này.

Với nhóm tài chính, diễn biến tích cực về lợi nhuận ở ngành Chứng khoán tăng 126,5% chưa thể kéo tăng trưởng chung của nhóm đi lên mạnh do mức tăng khiêm tốn ở ngành Ngân hàng tăng 9,6% trong bối cảnh tín dụng tăng thấp và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng.

Với nhóm Phi tài chính: Trong khi doanh thu hồi phục chậm tăng 6,4% sự cải thiện về biên lợi nhuận cũng như gia tăng thu nhập từ hoạt động tài chính ở một số doanh nghiệp đầu ngành đã góp phần đáng kể vào mức tăng trưởng 34,3% về lợi nhuận sau thuế của nhóm này trong quý 1.

Ở phía tăng trưởng, ngoài nhóm được đề cập trong cập nhật trước Thép, Cảng hàng không, Cảng biển, Viễn thông, thì Hàng không, Bán lẻ, và Phân bón là ba ngành đáng chú ý trong lần cập nhật này.

Với Bán lẻ, lợi nhuận sau thuế Q1/2024 tăng 227,5%, trong đó lợi nhuận “cao bất ngờ” của MWG được hỗ trợ bởi tăng trưởng mạnh 15,9% về doanh thu dù số lượng cửa hàng giảm đặc biệt ở chuỗi Điện Máy Xanh; sự cải thiện về biên EBIT nhờ tiết giảm chi phí vận hành các chuỗi và thu nhập từ tiền gửi và đầu tư trái phiếu.

Với Hàng không, đây là ngành dẫn đầu toàn thị trường về mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ tăng 1962,7%, chủ yếu nhờ thu nhập từ việc xóa nợ theo thỏa thuận trả tàu bay của Pacific Airlines – công ty con thuộc Vietnam Airlines (HVN).

Ngược lại, Bất động sản nhà ở, Vật liệu xây dựng, Tiện ích (Điện, Khí đốt…), Dệt may, Hóa chất, Khai khoáng ghi nhận lợi nhuận sau thuế lại giảm so với cùng kỳ.