Nhóm nào đang vô địch tăng trưởng lợi nhuận quý 1/2024?

Tính đến thời điểm hiện tại, thống kê của Chứng khoán Yuanta cho thấy, đã có 800/1.649 doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý 1 trong đó có 645 doanh nghiệp báo lãi và số doanh nghiệp báo lỗ là 155 doanh nghiệp.

Nhóm hàng và dịch vụ công nghiệp ghi nhận số lượng doanh nghiệp báo lãi nhiều nhất 100 doanh nghiệp; tiếp theo là nhóm xây dựng vật liệu 85 doanh nghiệp báo lãi; nhóm thứ ba là điện nước xăng dầu khí đốt 81 doanh nghiệp; tiếp theo là nhóm thực phẩm đồ uống 52 doanh nghiệp; Bất động sản 47 doanh nghiệp; Tài nguyên cơ bản 49.

Nhóm báo lỗ nhiều nhất lại là nhóm vật liệu xây dựng với 45 doanh nghiệp thua lỗ trong quý 1; tiếp theo là thực phẩm đồ uống 22 doanh nghiệp; bất động sản 17 doanh nghiệp...

Tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái trong đó nhóm tài chính tăng 13,7%; nhóm Phi tài chính tăng 9,5%. Con số này dựa trên 800 doanh nghiệp chiếm 87% vốn hóa đã công bố kết quả kinh doanh Quý 1/2024 và 621 doanh nghiệp 37% vốn hóa công bố kế hoạch kinh doanh 2024.

Tính theo năm, tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường theo kế hoạch của năm 2024 là 18% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó nhóm tài chính tăng 20% và nhóm Phi tài chính tăng 17%.

Doanh thu toàn thị trường quý 1 vừa qua tăng 3,4%. Trong đó du lịch và giải trí tăng trưởng mạnh nhất 35,2%; Dịch vụ tài chính đứng thứ 2 với 22,2%; Hàng cá nhân gia dụng đứng thứ 3 với 19,7%; Công nghệ thông tin 17,3%; Bán lẻ 16,4%; Ngân hàng 8,4%; Xây dựng và Vật liệu 5,2%...

Ở chiều ngược lại, bất động sản là nhóm giảm mạnh nhất 49,3%; tiếp theo là dầu khí giảm 6,9%; điện nước xăng dầu khí đốt 6,5%; Hóa chất 2,3%.

Với lợi nhuận, bán lẻ là nhóm có mức tăng trưởng mạnh nhất 353%; Tài nguyên cơ bản tăng 209%; Ô tô và phụ tùng tăng 145,9%; Xây dựng và Vật liệu tăng 126,7%; Dịch vụ tài chính 123,6%; Viễn thông 95%; Du lịch giải trí 69,4% trong khi đó bảo hiểm tăng 19,6%; Ngân hàng tăng 10,8%. Ở chiều ngược lại, bất động sản giảm 82,7% trong khi mục tiêu cả năm lợi nhuận tăng gần 8%; Điện nước xăng dầu khí đốt giảm 53%; Dầu khí giảm 20,7%; Y tế giảm 17,3%.

Theo đánh giá của Yuanta, lợi nhuận Q1/2024 tăng trưởng chậm lại nhưng vẫn kỳ vọng vào sự hồi phục cả năm 2024.

Trước đó, thống kê của FiinTrade cũng chỉ ra hai ngành “trụ cột” của thị trường Ngân hàng, Bất động sản cùng có kết quả kinh doanh kém sắc: Với Ngân hàng, lợi nhuận sau thuế của 27/27 ngân hàng tăng 9,6%, kém xa mức tăng trưởng dự kiến cho cả năm 2024 (+19%) cũng như kỳ vọng của giới phân tích cho quý 1 là 12-15%.

Với Bất động sản, Lợi nhuận sau thuế của 60/130 doanh nghiệp đại diện 74,4% vốn hóa toàn ngành) giảm mạnh 82% do Vinhomes (VHM) không còn ghi nhận thu nhập từ bán buôn dự án như cùng kỳ. Nếu không tính đến VHM, lợi nhuận của 59 doanh nghiệp bất động sản còn lại giảm 15,1% do ảnh hưởng của nhóm bất động sản nhà ở (NVL, KDH, DIG, NLG). Trong khi đó, bất động sản Khu công nghiệp duy trì tăng trưởng 26,5% so với cùng kỳ nhờ BCM, SZC, SZB.