Cập nhật lợi nhuận quý 2/2024: 565 doanh nghiệp công bố, nhóm ngân hàng vượt trội tăng 34%

Tính đến sáng ngày 25/7/2024, đã có 565 doanh nghiệp đại diện 36,6% tổng giá trị vốn hóa trên HOSE, HNX và UPCoM đưa ra ước tính kết quả kinh doanh hoặc công bố cáo cáo tài chính cho quý 2/2024.

Trong đó: Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của 565 doanh nghiệp này đạt 21,6% so với cùng kỳ trong quý 2/2024, cao hơn mức tăng trưởng của quý 1 trước đó 16,7%.

Nhóm Tài chính tiếp tục đóng góp chính vào mức tăng trưởng này với lợi nhuận sau thuế tăng 34,2% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ Ngân hàng. Tốc độ tăng trưởng của nhóm Ngân hàng không đổi so với lần cập nhật trước đó khi chưa có thêm ngân hàng công bố kết quả kinh doanh.

ACB báo lãi trước thuế hơn 5.598 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, ACB đạt 11.590 tỷ đồng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, tăng 6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, Ngân hàng tăng trích dự phòng rủi ro 14% lên 1.100 tỷ đồng, do đó lợi nhuận trước thuế còn gần 10.491 tỷ đồng, tăng 5%.

LPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 5.919 tỷ đồng, tăng trưởng 142% so với cùng kỳ. Với lợi nhuận quý 2 ở mức trên 3.033 tỷ đồng, LPBank ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận ở 2 quý liên tiếp và tăng gấp gần 3,5 lần cùng kỳ năm trước.

Techcombank (TCB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế ngân hàng mẹ quý 2/2024 đạt 8.122 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm 2023. Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 2/2024 là 7.827 tỷ đồng, tăng 38,5% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức lợi nhuận kỷ lục theo quý của Techcombank.

MBB cũng ước tính lợi nhuận tăng gần 16% so với cùng kỳ đạt 5.776 tỷ đồng.

Ở nhóm Phi tài chính, xu hướng tăng trưởng về lợi nhuận vẫn là chậm lại, nhưng tốc độ tăng trưởng 8,6% cải thiện nhẹ so với lần cập nhật trước đó tăng 6,7%. Điểm nhấn trong lần cập nhật này là kết quả kinh doanh khá mờ nhạt của DGW – top 3 ngành Bán lẻ xét theo quy mô vốn hóa sau MWG và FRT.

Trong quý 2/2024, DGW ước đạt hơn 5 nghìn tỷ đồng doanh thu và 93,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thúe, gần như không đổi so với con số của quý 1/2024 và tăng trưởng khá thấp so với cùng kỳ lần lượt đạt 9,2% và +6,9%. Mức tăng trưởng trong quý 2 của DGW kém xa so với tăng trưởng của quý 1 một phần là do nền so sánh đang dần cao lên khi quý 1/2023 là đáy về lợi nhuận của DGW kể từ 2021.

Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận ở các nhóm ngành khác cũng tương tự như lần cập nhật gần nhất: tăng trưởng ở bất động sản nhà ở, Bất động sản Khu công nghiệp, Vận tải thủy, Cảng biển, Thủy sản, Hàng cá nhân, Nước, Cao su, Phân bón, Gỗ trong khi suy giảm ở Cảng hàng không, Tiện ích (Khí đốt, Điện, Xăng dầu), Vật liệu xây dựng (Ống nhựa), Dược phẩm, Dệt may.