Tổng Liên đoàn Lao động vinh danh 13 tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên nhiều lĩnh vực

Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2026 với chủ đề "Kiến tạo và cống hiến" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức ngày 28/7, đã vinh danh 8 tập thể và 5 cá nhân điển hình, có nhiều đóng góp trên nhiều lĩnh vực...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, và lãnh đạo Tổng Liên đoàn trao biểu trưng của chương trình cho các tập thể được vinh danh. Ảnh: Hải Nguyễn.

Theo Ban tổ chức, 8 tập thể được vinh danh, bao gồm: Vụ Chính sách đối ngoại - Bộ Ngoại giao; Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; Bệnh viện Quân y 103 - Học viện Quân y; Nhà máy Z111 - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng; Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank); và Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) - Đơn vị Anh hùng Lao động.

5 cá nhân đã có những thành tích xuất sắc trong giáo dục, nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh được vinh danh, gồm: Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn ThaiBinh Seed; Anh hùng Lao động Phạm Thị Thu Hồng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco; Anh hùng Lao động Vũ Hữu Lê - Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà; Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, GS.TS. Tạ Văn Trầm - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, Hiệu trưởng Trường Y Dược, Đại học Trà Vinh; GS.TS Hồ Xuân Năng - Chủ tịch Hội đồng đại học - Đại học Phenikaa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Công nghệ Phenikaa.

Thông tin tại chương trình, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn, cho biết với 53 hồ sơ đề cử, Hội đồng xét chọn đã thảo luận thận trọng trên cơ sở thành tích thực tế, chiều sâu cống hiến, tính bền vững và sức lan tỏa. Qua đó, lựa chọn 8 tập thể, 5 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc để vinh danh.

"Thành tích không bỗng dưng mà có, không tự nhiên mà thành, đó là kết quả của những năm tháng kiên trì trong phòng nghiên cứu, bên dây chuyền sản xuất, tại bệnh viện, nhà trường, trên đồng ruộng, trong đó có cả những hy sinh, đóng góp trong thầm lặng”, ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Theo ông, đằng sau mỗi điển hình được vinh danh, đó là một tập thể biết sẻ chia, những đồng nghiệp cùng gánh vác, một gia đình là hậu phương vững chắc, những người lao động bình dị đã góp từng ngày công, từng ý tưởng và từng phần trách nhiệm để kết tinh thành giá trị chung.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh: Hải Nguyễn.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng cho rằng, những điển hình được vinh danh không chỉ để tôn vinh và ngưỡng mộ, đó còn là chỉ dẫn sinh động cho việc đổi mới tổ chức phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động. Thi đua phải được bắt đầu từ nhu cầu của cơ sở, từ những vấn đề người lao động đang trực tiếp quan tâm, gắn với nhiệm vụ và yêu cầu phát triển của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Thành quả thi đua phải được khẳng định cụ thể bằng năng suất cao hơn, sản phẩm dịch vụ chất lượng hơn, công việc an toàn hơn, thu nhập cao hơn, đời sống của người lao động ngày càng tốt hơn.

Ghi nhận, biểu dương những đóng góp xuất sắc của các tập thể, cá nhân được vinh danh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và những cống hiến bền bỉ của những con người Việt Nam tiêu biểu lại một lần nữa hội tụ, kết tinh để cùng làm nên Vinh quang Việt Nam.

Theo Phó Thủ tướng, mỗi tập thể, mỗi cá nhân có một hành trình, một lĩnh vực hoạt động và một cách cống hiến khác nhau, nhưng họ lại cùng gặp nhau ở giao điểm chung là lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm, khát vọng vươn lên và sự kiên trì theo đuổi những giá trị có ích cho cộng đồng.

“Có những cống hiến được đo đếm bằng công trình, sản phẩm, sáng kiến, nhưng cũng có những đóng góp thầm lặng được bồi đắp qua năm tháng bằng trí tuệ, bản lĩnh, sự tận tụy và tinh thần phụng sự, để làm nên những đổi thay từng ngày của cuộc sống, những bước tiến vững chắc của cộng đồng và sự phát triển ngày càng lớn mạnh của đất nước. Dù ở hình thức nào, chính chiều sâu và sự bền bỉ của cống hiến đã làm nên giá trị của mỗi điển hình được tôn vinh”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, phát biểu tại chương trình. Ảnh: Hải Nguyễn.

Theo Phó Thủ tướng, qua những điển hình ấy, chúng ta càng thấy rõ sức mạnh của quốc gia được tạo nên không chỉ từ những quyết sách lớn, mà còn từ hàng triệu con người với những việc làm cụ thể, có trách nhiệm; từ những con người biết đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng và những tập thể biết biến khó khăn thành động lực, biến tri thức thành giá trị, biến khát vọng thành kết quả phục vụ nhân dân.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Phó Thủ tướng đề nghị cần khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa nguồn lực con người, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, năng lực đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến trong toàn xã hội.

Phong trào thi đua phải đi vào thực chất, gắn với nhiệm vụ và sản phẩm cụ thể, lấy hiệu quả công việc, lợi ích của nhân dân và sự tiến bộ của cộng đồng làm thước đo.

Việc tìm kiếm những nhân tố mới cần được tiến hành thường xuyên, từ cơ sở, trong thực tiễn lao động, công tác và chiến đấu; hướng sự quan tâm nhiều hơn tới công nhân, người lao động trực tiếp, cán bộ cơ sở, người làm việc ở địa bàn khó khăn và những tập thể, cá nhân âm thầm cống hiến nhưng chưa có điều kiện được biết đến rộng rãi.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng cũng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẩn trương ban hành chương trình hành động, các kế hoạch cụ thể, để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong đó, tập trung vào các phong trào, chương trình như phong trào thi đua mới “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”, Chương trình Công đoàn đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số…