Cầu nội áp đảo, khối ngoại lại xả khủng

Sức mua có tín hiệu yếu đi trong phiên chiều, khi thanh khoản hai sàn còn giảm nhẹ so với buổi sáng. Tuy nhiên đà tăng giá ở cổ phiếu lại tốt hơn, đồng nghĩa với lợi thế giảm bán đang xuất hiện. Dòng tiền đẩy lên chủ đạo đến từ nhà đầu tư trong nước, trong khi khối ngoại duy trì cường độ bán rất mạnh hơn 700 tỷ đồng ròng trên HoSE.

VN-Index đóng cửa tăng 0,78%, tương đương 8,82 điểm so với tham chiếu. Chuyển biến tốt nhất là độ rộng cũng tích cực. Chốt phiên sáng HoSE có 274 mã tăng/165 mã giảm, đóng cửa là 352 mã tăng/145 mã giảm.

Không chỉ vậy, mặt bằng giá cũng được nâng lên cao hơn. VN-Index đóng cửa với 157 cổ phiếu tăng hơn 1%, trong khi buổi sáng mới có 111 mã. VN30-Index chốt tăng 0,93%, Midcap tăng 1,58%, Smallcap tăng 1,03%.

Điểm yếu duy nhất là chiều nay thanh khoản khớp lệnh trên HoSE và HNX lại giảm 1,3% so với phiên sáng, đạt 6.860 tỷ động. HoSE khớp tương đương buổi sáng với 6.160 tỷ đồng. Quy mô giá trị giao dịch khớp lệnh này đã là nhờ mặt bằng giá cổ phiếu tăng cao thêm.

Với bối cảnh thanh khoản thấp, đà tăng giá cổ phiếu sẽ khó biết được chất lượng thực sự do có yếu tố giảm bán. Dù vậy với các nhà đầu tư, sự cải thiện giá trị danh mục là điều cần quan tâm nhất và yếu tố này chỉ liên quan đến giá. Thị trường sau 3 phiên bình ổn trở lại cuối tuần trước đã quay đầu phục hồi trên cơ sở giảm bán cũng là điều hợp lý.

Dù tăng yếu nhất trong các chỉ số nhóm vốn hóa, VN30 vẫn là nòng cốt của nhịp tăng hôm nay, tính riêng giá buổi chiều thì có 22/30 mã tăng so với phiên sáng. MSN diễn biến tích cực nhất khi tăng 1,52% so với phiên sáng, đảo chiều lên trên tham chiếu 1,1% lúc đóng cửa. Thanh khoản của mã này rất thấp, chỉ khoảng 28,1 tỷ đồng chiều nay. ACB, CTG, FPT, VIB là các blue-chips khác bật tăng thêm hơn 1%, đều lọt vào nhóm trụ đỡ chỉ số cuối ngày. Thậm chí ngay cả VCB, tuy đóng cửa vẫn đỏ 0,94% nhưng cũng là phục hồi 0,59% so với giá chốt buổi sáng.

Diễn biến chỉ số VN-Index hôm nay.

Thất vọng nhất là VIC, chiều nay cản trở đáng kể đà phục hồi của chỉ số. Chốt phiên sáng VIC có đỏ nhưng mới dưới tham chiếu 0,54%. Chiều nay khi thị trường phục hồi có đà tốt, VIC lại đi ngược dòng, lao dốc giảm thêm tới 1,09% nữa, đóng cửa giảm chung cuộc 1,63%. VIC khiến VN-Index bốc hơi 0,73 điểm. BID, VNM cũng yếu, tụt sâu hơn so với phiên sáng.

Dù vậy với độ rộng áp đảo 20 mã tăng/9 mã giảm của rổ VN30 và 6/10 mã vốn hóa lớn nhất vẫn tăng, thị trường được giữ nhịp ổn định. Điều này có lợi cho các cổ phiếu vừa và nhỏ, dù dòng tiền khá hạn chế. HoSE đóng cửa với 9 mã kịch trần, trong đó CSV, RDP thanh khoản tốt. Ngoài ra sàn này có 80 mã khác tăng trên 2%, trong đó 9 mã thanh khoản trên 200 tỷ đồng, 13 mã khác thanh khoản trong khoảng 100 tỷ - 200 tỷ đồng. Các mã tiêu biểu là VND, DGC, FPT, DIG, DCM, HAH, NVL…

Khối ngoại phiên chiều tiếp tục gây áp lực lớn khi duy trì mức bán ròng khoảng 284 tỷ đồng nữa. Cụ thể, khối này mua vào 405,2 tỷ đồng trên HoSE và bán ra 689,1 tỷ đồng. Mức bán này chiếm khoảng 11,2% giao dịch sàn này phiên chiều. Phía mua, vốn nội áp đảo khi cầu ngoại chỉ chiếm 6,6%.

Tính chung cả ngày nhà đầu tư nước ngoài rút đi 709 tỷ đồng trên HoSE, trong đó riêng cổ phiếu thuộc VN30 bị rút ròng 338,5 tỷ đồng. Mức bán ròng này là lớn nhất kể từ phiên ngày 13/9. Tính từ đầu tháng 9 tới nay, HoSE cũng chỉ ghi nhận 5 lần khối ngoại rút vốn ròng với quy mô trên 700 tỷ đồng/ngày.