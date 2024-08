Cầu vào bắt đáy, cổ phiếu phục hồi ào ạt, khối ngoại “xuống tiền” mạnh

Giai đoạn “tra tấn tinh thần” kéo dài thêm đến khoảng 1h45 chiều nay, trước khi dòng tiền mua chủ động xuất hiện. Cổ phiếu blue-chips hồi trước, đẩy VN-Index chạm tới tham chiếu lúc gần 2h dù độ rộng vẫn áp đảo hoàn toàn ở phía giảm. Những phút cuối dòng tiền kéo lên dứt khoát, tạo đà phục hồi lan tỏa khắp bảng điện.

VN-Index tạo đáy sâu nhất trong phiên lúc 1h03 chiều, giảm 17,2 điểm. Nửa đầu phiên chiều chỉ số vẫn đi ngang, cổ phiếu phục hồi thoát đáy nhưng không đủ mạnh để đảo chiều chỉ số rõ hơn. Phải từ khoảng 1h45 trở đi, nhóm trụ mới bật lên mạnh mẽ tạo sự khác biệt.

BID, HPG, TCB, GVR là những cổ phiếu đồng loạt tăng cùng thời điểm này. Sớm hơn có HVN, sau 15 phút đầu tiên của phiên chiều bắt đầu lên mạnh. Tuy nhiên HVN tăng quá sớm, không có sự hỗ trợ của các trụ khác nên ảnh hưởng rất hạn chế. Chỉ đến khi nhóm blue-chips VN30 đồng thuận, điểm số mới thay đổi chóng mặt.

Thống kê rổ VN30 chiều nay tất cả đều tăng giá so với phiên sáng, trong đó 14 mã tăng trên 2% và 7 mã khác tăng trong khoảng từ 1% tới 2%. Biến động mạnh nhất là PLX, chốt phiên tăng 4,86% so với tham chiếu, tương đương chiều nay tăng 5,09% so với giá chốt buổi sáng. SSI tăng chiều nay 4,69%, vượt tham chiếu 3,14%. POW buổi sáng đã tăng 1,14%, chiều nay tăng thêm 3,76% nữa, đóng cửa trên tham chiếu 4,94%. CTG phục hồi 3,61%, chốt tăng 0,32%...

Nhóm trụ dẫn dắt VN-Index hôm nay là BID tăng 2,03%, GVR tăng 3,03%, TCB tăng 2,17%, HPG tăng 2,06%, HVN tăng 6,78%. VN-Index kết phiên tăng 9,64 điểm tương đương +0,79%. Tuy nhiên nếu tính nhịp hồi mạnh nhất chiều nay, biên độ tăng trong ngày tới 2,22%.

Sức mạnh của nhóm blue-chips dĩ nhiên là rõ nhất, đặc biệt ở giai đoạn VN-Index tăng tốc vượt tham chiếu. Đó là lúc các trụ rất mạnh và gần như toàn bộ cổ phiếu trong rổ VN30 đảo chiều xanh. VN30-Index đóng cửa tăng 0,71% với 22 mã tăng/6 mã giảm và nhịp tăng riêng chiều nay cũng hơn 2%.

Nhịp hồi chiều nay vẫn còn thiếu sức mạnh của các mã siêu lớn như VCB.

Độ rộng cũng chỉ cải thiện rõ ràng sau khi VN-Index được đẩy qua tham chiếu. Lúc 2h sàn HoSE mới có 152 mã tăng/287 mã giảm. Đến 2h15 là 169 mã tăng/265 mã giảm. Cả VN-Index lẫn VN30-Index có màu xanh lần thứ 2 lúc 2h17, nghĩa là cổ phiếu ngoài nhóm blue-chips chưa kịp phản ánh đầy đủ. Đóng cửa, độ rộng khác biệt hoàn toàn với 267 mã tăng/160 mã giảm.

Dòng tiền bắt đáy hoạt động khá mạnh, giúp thanh khoản phiên chiều trên 2 sàn niêm yết tăng 44% so với phiên sáng, đạt 9.854 tỷ đồng. Tính riêng HoSE tăng 44% đạt 9.246 tỷ đồng. Với diễn biến giá phục hồi và rất nhiều mã quay đầu tăng vượt tham chiếu, thanh khoản khá tốt nói trên đến lực dòng tiền mua chủ động.

Trong 267 cổ phiếu đóng cửa trên tham chiếu của VN-Index, có 148 mã tăng hơn 1%. Nhóm này chiếm xấp xỉ 61% tổng giá trị khớp sàn HoSE. Điều này cho thấy hiệu quả đẩy giá là rõ ràng. Các cổ phiếu có thanh khoản cao nhất và giá tăng khá nhất đều phục hồi thoát đáy 2-3% trong buổi chiều. Cá biệt như SSI, DGC, VIX, DIG, HSG, PNJ, TCH, DCM, PDR… đảo chiều 4-6%.

Biên độ phục hồi rất rộng đi kèm với thanh khoản tốt phản ánh lực cầu bắt đáy hoạt động tích cực. Dù vậy tổng thể thanh khoản hôm nay cũng không cao, giá trị khớp lệnh hai sàn còn giảm 24,4% so với hôm qua, đạt 16.692 tỷ đồng. HoSE giảm 23% với 15.667 tỷ đồng. Nhìn một cách tích cực thì thanh khoản thấp mà giá đảo chiều mạnh mẽ cũng đồng nghĩa với áp lực bán đã giảm đi thay vì tăng lên.

Nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều cũng tăng vọt quy mô mua vào gấp đôi so với buổi sáng, đạt 1.383,7 tỷ đồng. Mức mua ròng đạt 670,6 tỷ trong khi buổi sáng mới là +72,9 tỷ. Như vậy hôm nay là mức mua ròng cao nhất 11 phiên. Các cổ phiếu được mua nhiều nhất là VNM +300 tỷ, MSN +61,2 tỷ, DGC +59 tỷ, HPG +58,3 tỷ, SSI +49,7 tỷ, MWG +46,4 tỷ, TCB +43 tỷ, POW +37,5 tỷ, BID +35,7 tỷ, PLX +35,2 tỷ, FPT +31,2 tỷ. Bên bán có VIX -44,5 tỷ, VHM -39,6 tỷ, DXG -34,6 tỷ, CTG -34 tỷ.