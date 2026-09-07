NVIDIA nổi lên như “nhà băng” cho ngành công nghiệp AI

NVIDIA, tập đoàn có giá trị lớn nhất thế giới, đang vượt ra khỏi vai trò của một nhà sản xuất chip AI...

Chân dung nhà đồng sáng lập, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn công nghệ khổng lồ NVIDIA. Ảnh: Getty Images.

Một số tổ chức tài chính tại Phố Wall, trong đó có Morgan Stanley, đang gọi NVIDIA là “ngân hàng” cung cấp nguồn vốn ngắn hạn cho ngành AI.

Theo Yahoo Finance, tính đến cuối tháng 7, giá trị cổ phần của NVIDIA tại các công ty niêm yết và chưa niêm yết đã đạt 95,6 tỷ USD, gần tương đương doanh thu 96,2 tỷ USD mà công ty ghi nhận trong quý 2.

NVIDIA cho biết nếu tính cả những khoản đầu tư chưa được ghi nhận, tổng giá trị các khoản đầu tư vốn vào các doanh nghiệp lên tới 99 tỷ USD.

Đáng chú ý, giá trị danh mục đầu tư cổ phần của NVIDIA, từng chưa đến 100 triệu USD vào đầu năm 2020, đã tăng hơn 900 lần trong vòng 6 năm.

Những công ty mà NVIDIA đang nắm giữ cổ phần gồm Intel, CoreWeave, Cohere, Synopsys và Nebius.

Và ngày 31/8 vừa qua, NVIDIA đã đồng ý mua 3,5 tỷ USD trái phiếu chuyển đổi do MediaTek, hãng sản xuất chip bán dẫn của Đài Loan, phát hành. Trái phiếu chuyển đổi là loại công cụ nợ có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu trong tương lai.

Dù MediaTek sản xuất và kinh doanh những dòng chip khác với NVIDIA, việc gã khổng lồ bỏ ra khoản đầu tư này sẽ giúp tập đoàn có cơ hội hưởng lợi từ sự phát triển của doanh nghiệp trong bối cảnh nhu cầu chip tăng mạnh như hiện nay.

Chiến lược tài chính của NVIDIA còn được mở rộng ở mảng tín dụng thương mại cho khách hàng. Theo đó, NVIDIA cho phép những khách hàng lớn mua chip của mình cho trung tâm dữ liệu kéo, dài thời gian thanh toán lên tới một năm.

Tính đến quý 2, các khoản phải thu của NVIDIA đã lên tới 63,1 tỷ USD, với thời gian thu tiền bình quân khoảng 60 ngày.

Trong cùng kỳ, tổng giá trị các khoản NVIDIA bảo lãnh thanh toán cho những công ty AI khác đạt 108,5 tỷ USD. Trong đó, khoảng 105 tỷ USD liên quan đến các khoản bảo đảm thanh toán cho kế hoạch mở rộng 9 trung tâm dữ liệu của OpenAI.

NVIDIA nhấn mạnh những hình thức tài trợ này khác với hoạt động cho vay truyền thống của ngân hàng - cung cấp tiền và thu lãi. Thay vào đó, NVIDIA có thể rót vốn liên tục cho các công ty dịch vụ đám mây AI, sau đó nhận lại một phần lợi nhuận của họ.

Chiến lược này đã giúp NVIDIA tạo ra nguồn lợi nhuận kép: vừa thu tiền từ việc bán chip, vừa tái đầu tư nguồn vốn vào các đối tác để hưởng thêm lợi ích khi hoạt động kinh doanh của họ tăng trưởng.

Để hỗ trợ các sáng kiến tài chính này, NVIDIA hiện đang đang tích cực huy động vốn từ thị trường. Công ty đã đạt thỏa thuận sơ bộ với một loạt tổ chức tài chính lớn tại Phố Wall, gồm BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs, Apollo và KKR, trong kế hoạch đầu tư tổng cộng 500 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng AI.

Gã khổng lồ thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức tài chính bằng cách nhấn mạnh cơ sở hạ tầng AI có thể trở thành một loại tài sản có giá trị trong dài hạn.

Bên cạnh đó, NVIDIA đã phát hành 25 tỷ USD trái phiếu trong quý 2 để mở rộng nguồn vốn đầu tư. Con số này thậm chí cao hơn dòng tiền tự do 21,3 tỷ USD mà công ty tạo ra trong quý, trong khi giới đầu tư Phố Wall kỳ vọng phần vốn huy động sẽ tiếp tục được phân bổ cho việc xây dựng và mở rộng hệ sinh thái AI.

Các khoản đầu tư đã giúp NVIDIA thu về khoản lợi nhuận đáng kể. Trong quý 2, thu nhập từ các hoạt động này đã đạt 7,8 tỷ USD và quy mô cũng như tốc độ đầu tư được dự báo sẽ tiếp tục tăng.

Bà Colette Kress, Giám đốc tài chính của NVIDIA, dự đoán quy mô các công ty AI có khả năng sử dụng nguồn vốn do NVIDIA cung cấp có thể tương đương 1/4 tổng doanh thu của công ty vào năm tới.

Trong khi đó, ông Jensen Huang, Tổng giám đốc điều hành NVIDIA, thậm chí bày tỏ tiếc nuối vì NVIDIA “đã không đầu tư nhiều hơn và sớm hơn”.

Các nhà phân tích Phố Wall nhận định những công ty AI đang cần nhiều năng lực tính toán hơn khả năng tài chính của chính họ. Và chính sách hỗ trợ "kép" từ NVIDIA đang góp phần lấp đầy khoảng trống này.