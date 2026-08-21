NVIDIA muốn cùng Việt Nam xây dựng mô hình ngôn ngữ lớn do "Việt Nam làm chủ”

Đại diện NVIDIA đề xuất tăng cường hợp tác với Việt Nam theo 4 hướng trọng tâm, gồm: xây dựng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) do Việt Nam làm chủ, phát triển hạ tầng AI và năng lực GPU, đào tạo nhân lực, thúc đẩy startup phát triển; đưa hệ sinh thái AI Việt Nam ra khu vực và thế giới...

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân và ông Vikram Rao - Phó Chủ tịch NVIDIA, Giám đốc khu vực ASEAN. Ảnh: MST.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân vừa có buổi tiếp ông Vikram Rao, Phó Chủ tịch NVIDIA, Giám đốc khu vực ASEAN nhằm trao đổi về định hướng hợp tác giữa hai bên.

Tại buổi tiếp, đại diện NVIDIA đánh giá Việt Nam đã đạt được nhiều tiến triển trong xây dựng hệ sinh thái AI, với sự tham gia của các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và đối tác công nghệ.

NVIDIA hiện đã hợp tác với một số doanh nghiệp Việt Nam như FPT, Viettel, GreenNode và các đối tác khác để phát triển hạ tầng và năng lực AI. Trong giai đoạn tới, NVIDIA đề xuất 4 hướng hợp tác trọng tâm.

Thứ nhất, NVIDIA đề xuất phối hợp với Việt Nam xây dựng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) do Việt Nam làm chủ. NVIDIA cho biết đang phát triển các mô hình mã nguồn mở, trong đó có Nemotron, đồng thời cung cấp công cụ, dữ liệu và các giải pháp hỗ trợ để các quốc gia có thể phát triển mô hình phù hợp với dữ liệu, ngôn ngữ và nhu cầu riêng.

Thứ hai, hai bên trao đổi về phát triển hạ tầng AI và năng lực GPU. Theo NVIDIA, Việt Nam hiện có khoảng 10.000-15.000 GPU, trong khi một số quốc gia như Hàn Quốc đã có khoảng 50.000-60.000 GPU và đang có kế hoạch mở rộng lên 200.000-250.000 GPU trong 5 năm tới. NVIDIA đề xuất Việt Nam xây dựng kế hoạch phát triển năng lực tính toán AI ở quy mô quốc gia, phục vụ các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, trường đại học và các hoạt động nghiên cứu phát triển.

Thứ ba, phát triển nguồn nhân lực, startup, nghiên cứu và giáo dục AI. NVIDIA đề xuất mở rộng các chương trình của Viện Đào tạo chuyên sâu về học máy (Deep Learning Institute) tại Việt Nam, hướng tới triển khai ở quy mô quốc gia và tích hợp sâu hơn vào chương trình đào tạo.

Đối với hệ sinh thái khởi nghiệp, NVIDIA đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường startup năng động tại ASEAN và mong muốn tăng cường hợp tác, hỗ trợ các startup AI của Việt Nam. Hai bên cũng trao đổi về việc hỗ trợ các nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh và sinh viên tham gia vào hệ sinh thái AI của NVIDIA.

Thứ tư, NVIDIA đề xuất kết nối hệ sinh thái AI Việt Nam với hệ sinh thái toàn cầu, trước mắt đưa các sản phẩm, doanh nghiệp và năng lực AI của Việt Nam tham gia sâu hơn vào thị trường ASEAN, sau đó mở rộng ra thị trường quốc tế.

Trao đổi tại buổi tiếp, Bộ trưởng Vũ Hải Quân đánh giá 4 hướng đề xuất của NVIDIA phù hợp với chiến lược và định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Việt Nam.

Bộ trưởng đề nghị các đơn vị đầu mối của Bộ phối hợp với NVIDIA cụ thể hóa 4 nội dung thành kế hoạch hành động chung, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ, nguồn lực và lộ trình triển khai.

Đại diện NVIDIA hoan nghênh đề xuất này và cho biết sẵn sàng phối hợp xây dựng kế hoạch với các trụ cột cụ thể, hướng tới sớm có kết quả để hai bên cùng rà soát và triển khai.