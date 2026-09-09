Giá thuê NVIDIA H100 vẫn tăng gần 22% dù đã 4 năm tuổi

Nhu cầu với những dòng chip cũ vẫn rất lớn, trong bối cảnh các bộ xử lý AI thế hệ mới chưa đủ nguồn cung…

Ảnh minh hoạ: Reuters.

Giá thuê bộ xử lý AI H100 của NVIDIA, ra mắt cách đây 4 năm, vẫn đang tăng mạnh thay vì giảm theo quy luật thông thường của thị trường công nghệ. Nguyên nhân là do nguồn cung các bộ xử lý AI thế hệ mới chưa đáp ứng được nhu cầu.

Nền tảng giao dịch Ornn mới đây cho biết giá thuê H100 trên các dịch vụ điện toán đám mây đã tăng 21,89% trong một tháng qua.

Theo đó, giá thuê H100 hiện ở mức 3,28 USD/giờ, tăng 0,59 USD so với mức 2,69 USD một tháng trước. Mức giá này tương đương khoảng 72% giá thuê H200, mẫu chip cao cấp hơn, có giá thuê 4,56 USD/giờ.

Thông thường, các sản phẩm công nghệ, trong đó có chip bán dẫn, sẽ giảm giá trị khi các thế hệ sản phẩm mới được tung ra thị trường. Tuy nhiên, H100 lại đang đi ngược xu hướng này khi giá thuê tăng mạnh dù đã có mặt 4 năm trên thị trường.

Ornn nhận định: “Theo quy luật khấu hao thông thường, giá trị của H100 đáng lẽ phải giảm, nhưng thị trường lại đang trả thêm phí cho bộ xử lý này”.

Diễn biến phục hồi giá H100 bắt nguồn từ nhu cầu tính toán AI tăng mạnh. Tuy nhiên, nguồn cung các bộ xử lý AI thế hệ mới như Blackwell và Rubin chưa đủ đáp ứng nhu cầu, nhiều tác vụ như xử lý suy luận AI theo thời gian thực, huấn luyện các mô hình AI quy mô vừa và nhỏ hay tinh chỉnh mô hình đang được chuyển sang H100.

Trong khi, nhu cầu đối với H100 vẫn được củng cố bởi bộ xử lý này đã được triển khai rộng rãi tại các trung tâm dữ liệu và có hệ sinh thái phần mềm tương đối hoàn thiện.

Dù hiệu năng không còn bằng những thế hệ chip mới hơn, nhưng không phải mọi tác vụ AI đều cần đến bộ xử lý mạnh nhất. Vì vậy, H100 vẫn có sức hút nhờ chi phí hợp lý hơn và khả năng tiếp cận nguồn cung dễ dàng hơn.

Diễn biến giá thuê H100 hiện nay đang làm nóng trở lại cuộc tranh luận về tốc độ mất giá của các bộ xử lý AI. Ông Michael Burry, nhà đầu tư nổi tiếng với thương vụ bán khống trong cuộc khủng hoảng bất động sản Mỹ và là nhân vật truyền cảm hứng cho bộ phim “The Big Short”, từng cảnh báo vào năm ngoái rằng các tập đoàn công nghệ lớn có thể đã làm tăng lợi nhuận trên sổ sách bằng cách kéo dài thời gian khấu hao chip AI vượt quá vòng đời sử dụng thực tế.

Tuy nhiên, những diễn biến mới trên thị trường cho thấy nhu cầu tính toán AI tăng nhanh có thể giúp kéo dài giá trị kinh tế của các bộ xử lý. Giá thuê H100 tăng chính là dấu hiệu cho thấy nhu cầu đối với các bộ xử lý AI thế hệ cũ vẫn có thể duy trì trong thời gian dài, ngay cả khi những mẫu chip mới hơn đã xuất hiện.