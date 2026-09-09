Giá thuê NVIDIA H100 vẫn tăng gần 22% dù đã 4 năm tuổi

Giá thuê bộ xử lý AI H100 của NVIDIA, ra mắt cách đây 4 năm, vẫn đang tăng mạnh thay vì giảm theo quy luật thông thường của thị trường công nghệ. Nguyên nhân là do nguồn cung các bộ xử lý AI thế hệ mới chưa đáp ứng được nhu cầu.
Nền tảng giao dịch Ornn mới đây cho biết giá thuê H100 trên các dịch vụ điện toán đám mây đã tăng 21,89% trong một tháng qua.
Theo đó, giá thuê H100 hiện ở mức 3,28 USD/giờ, tăng 0,59 USD so với mức 2,69 USD một tháng trước. Mức giá này tương đương khoảng 72% giá thuê H200, mẫu chip cao cấp hơn, có giá thuê 4,56 USD/giờ.
Thông thường, các sản phẩm công nghệ, trong đó có chip bán dẫn, sẽ giảm giá trị khi các thế hệ sản phẩm mới được tung ra thị trường. Tuy nhiên, H100 lại đang đi ngược xu hướng này khi giá thuê tăng mạnh dù đã có mặt 4 năm trên thị trường.
Ornn nhận định: “Theo quy luật khấu hao thông thường, giá trị của H100 đáng lẽ phải giảm, nhưng thị trường lại đang trả thêm phí cho bộ xử lý này”.
Diễn biến phục hồi giá H100 bắt nguồn từ nhu cầu tính toán AI tăng mạnh. Tuy nhiên, nguồn cung các bộ xử lý AI thế hệ mới như Blackwell và Rubin chưa đủ đáp ứng nhu cầu, nhiều tác vụ như xử lý suy luận AI theo thời gian thực, huấn luyện các mô hình AI quy mô vừa và nhỏ hay tinh chỉnh mô hình đang được chuyển sang H100.
Trong khi, nhu cầu đối với H100 vẫn được củng cố bởi bộ xử lý này đã được triển khai rộng rãi tại các trung tâm dữ liệu và có hệ sinh thái phần mềm tương đối hoàn thiện.
Dù hiệu năng không còn bằng những thế hệ chip mới hơn, nhưng không phải mọi tác vụ AI đều cần đến bộ xử lý mạnh nhất. Vì vậy, H100 vẫn có sức hút nhờ chi phí hợp lý hơn và khả năng tiếp cận nguồn cung dễ dàng hơn.
Diễn biến giá thuê H100 hiện nay đang làm nóng trở lại cuộc tranh luận về tốc độ mất giá của các bộ xử lý AI. Ông Michael Burry, nhà đầu tư nổi tiếng với thương vụ bán khống trong cuộc khủng hoảng bất động sản Mỹ và là nhân vật truyền cảm hứng cho bộ phim “The Big Short”, từng cảnh báo vào năm ngoái rằng các tập đoàn công nghệ lớn có thể đã làm tăng lợi nhuận trên sổ sách bằng cách kéo dài thời gian khấu hao chip AI vượt quá vòng đời sử dụng thực tế.
Tuy nhiên, những diễn biến mới trên thị trường cho thấy nhu cầu tính toán AI tăng nhanh có thể giúp kéo dài giá trị kinh tế của các bộ xử lý. Giá thuê H100 tăng chính là dấu hiệu cho thấy nhu cầu đối với các bộ xử lý AI thế hệ cũ vẫn có thể duy trì trong thời gian dài, ngay cả khi những mẫu chip mới hơn đã xuất hiện.
Trường hợp doanh nghiệp đang sản xuất tại Việt Nam có nhu cầu nhập máy móc, thiết bị đã quá thời hạn 10 năm, có thể đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét cho phép nhập khẩu nếu thiết bị có công suất hoặc hiệu suất còn lại từ 85% trở lên so với thiết kế, đồng thời mức tiêu hao nguyên vật liệu và năng lượng không vượt quá 15% so với thiết kế...
Sự bùng nổ của AI đang thúc đẩy làn sóng phát triển trung tâm dữ liệu tại Bangkok, nhưng cũng làm dấy lên lo ngại về an toàn, môi trường và những khoảng trống trong quy định…
Các doanh nghiệp công nghệ Mỹ đang chi cho hạ tầng AI nhiều hơn đáng kể so với Trung Quốc. Tuy nhiên, chênh lệch giữa chi tiêu không hoàn toàn tương ứng với chênh lệch về hạ tầng...
Trong tháng 8/2026, lực lượng chức năng phát hiện 1.134 vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong đó 1.117 vụ bị xử lý hành chính, với tổng số tiền phạt hơn 12,7 tỷ đồng...
Đà Nẵng có những điều kiện đặc thù để nghiên cứu và triển khai thí điểm kinh tế không gian tầm thấp. Thành phố sở hữu cấu trúc không gian đa dạng, từ khu vực đô thị, ven biển, sông, biển đảo đến khu công nghệ cao, cảng biển, sân bay, trung tâm logistics và khu thương mại tự do. Đặc biệt, vùng đồi núi rộng lớn, rừng và nhiều khu vực khó tiếp cận khi xảy ra thiên tai, sạt lở, lũ quét hay cháy rừng cũng là những yếu tố thuận lợi cho việc phát triển kinh tế không gian tầm thấp...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Chi phí bình quân người lao động Việt Nam phải chi trả để có việc làm ở nước ngoài giảm 23,8% trong giai đoạn 2021-2025, trong khi thu nhập bình quân ngay trong tháng làm việc đầu tiên tăng 25,4%.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...