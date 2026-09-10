Chấn chỉnh tình trạng "vẽ bệnh, moi tiền" tại phòng khám tư nhân

Theo đề nghị của Bộ Y tế, các địa phương cần lập các đoàn kiểm tra đột xuất toàn diện đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn quản lý. Chú trọng kiểm tra các cơ sở thường xuyên có đơn thư phản ánh, kiến nghị của người dân...

Người dân làm thủ tục đăng ký khám chữa bệnh. Ảnh: Thu Hằng.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) ngày 9/9 đã gửi văn bản khẩn đến các Sở Y tế đề nghị tăng cường kiểm tra hoạt động khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập trên địa bàn.

Theo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, qua công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra và phản ánh của báo chí, người dân, trong thời gian qua, vẫn còn tình trạng nhiều cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân, đặc biệt là các phòng khám đa khoa vi phạm quy định pháp luật.

Để chấn chỉnh tình trạng này, đảm bảo an toàn và quyền lợi của người bệnh, Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế khẩn trương tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất toàn diện đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn quản lý. Chú trọng kiểm tra các cơ sở thường xuyên có đơn thư phản ánh, kiến nghị của người dân.

Những vi phạm trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cần kiên quyết xử lý nghiêm. Đồng thời, có thể áp dụng các hình phạt bổ sung như: tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động/chứng chỉ hành nghề đối với các cơ sở, cá nhân vi phạm Luật Khám bệnh, chữa bệnh, hành nghề quá phạm vi chuyên môn được cấp phép, lạm dụng các chỉ định cận lâm sàng, “vẽ bệnh, moi tiền”, đe dọa đến tính mạng người bệnh.

Trường hợp phát hiện cơ sở, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, khẩn trương lập hồ sơ chuyển cơ quan Công an để điều tra, xử lý theo quy định.

Việc minh bạch thông tin, tăng cường giám sát cộng đồng cũng được nhấn mạnh, bằng việc công khai danh sách các cơ sở y tế vi phạm, các cơ sở bị đình chỉ hoạt động hoặc bị thu hồi giấy phép trên các phương tiện thông tin đại chúng và Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế. Qua đó, giúp người dân biết, lựa chọn cơ sở y tế an toàn và tham gia giám sát.

Giám đốc các Sở Y tế được yêu cầu chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và pháp luật hiện hành nếu để xảy ra tình trạng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn vi phạm pháp luật kéo dài mà không bị xử lý dứt điểm.

Động thái chỉ đạo trên được Bộ Y tế đưa ra sau khi vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hải Phòng đã khởi tố 19 bị can tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Phượng Đỏ (Hồng Bàng, Hải Phòng), để điều tra về các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động y tế, có dấu hiệu lừa đảo, “vẽ bệnh, moi tiền”, gây bức xúc trong dư luận, và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tài sản của người bệnh.

Theo thông tin đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử, Công an Thành phố Hải Phòng ngày 7/9, khi người bệnh có nhu cầu khám chữa bệnh (chủ yếu là các bệnh về nam khoa, phụ khoa) sẽ lên các trang mạng xã hội tìm hiểu và liên hệ đến phòng khám Phượng Đỏ qua website của cơ sở này.

Sau khi được các nhân viên tư vấn qua điện thoại, chat..., người bệnh sẽ đến phòng khám tại địa chỉ số 498 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Biên, Thành phố Hải Phòng để khám bệnh, xét nghiệm và thực hiện “thủ thuật” y tế.

Trong quá trình làm thủ thuật, nhóm đối tượng là bác sĩ, nhân viên y tế dùng các thủ đoạn khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái đau đớn thể chất, hoang mang, lo sợ về tình trạng bệnh của bản thân nhằm cưỡng ép bệnh nhân phải trả thêm tiền để chuyển sang làm các gói “thủ thuật cao cấp”, có giá thành cao gấp nhiều lần chi phí ban đầu mà bệnh nhân đã chọn.

Đây là thủ đoạn đặc biệt nguy hiểm, bởi các đối tượng đã đánh trúng tâm lý lo lắng về sức khỏe của người bệnh, biến hoạt động khám chữa bệnh thành công cụ gây sức ép về kinh tế.

Ngay sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường tại Phòng khám Đa khoa Phượng Đỏ, Công an Thành phố Hải Phòng đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc xác minh, đấu tranh triệt phá ổ nhóm đối tượng trên.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về các tội danh Cưỡng đoạt tài sản, Trốn thuế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hải Phòng đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, phương thức, thủ đoạn, vai trò của từng đối tượng, và các nội dung liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.