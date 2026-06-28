Châu Âu oằn mình trong "vòm nhiệt": Biến đổi khí hậu khiến nắng nóng cực đoan xảy ra thường xuyên gấp 200 lần
TTrọng Hoàng
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Một “vòm nhiệt” khổng lồ đang bao phủ phần lớn Tây Âu và tiếp tục dịch chuyển sang Trung Âu và khu vực Balkan, đẩy nhiệt độ tại nhiều nơi vượt ngưỡng 40°C. Trong khi đó, một nghiên cứu khoa học mới công bố cho thấy đợt nắng nóng lịch sử này gần như không thể xảy ra nếu không có biến đổi khí hậu do con người gây ra...
Đợt nắng nóng đang càn quét châu Âu
tiếp tục lập thêm nhiều kỷ lục mới về nhiệt độ và phạm vi ảnh hưởng. Theo DW,
ít nhất 193 triệu người trên khắp châu Âu phải trải qua nền nhiệt trên 35°C
trong ngày 27/6, tăng mạnh so với khoảng 150 triệu người trong ngày 26/6.
Các nhà khí tượng cảnh báo khối
không khí nóng hiện bao phủ Tây Âu sẽ tiếp tục dịch chuyển về phía đông trong
những ngày tới, ảnh hưởng mạnh đến Trung Âu và khu vực Balkan trước khi suy
yếu.
GẦN 200 TRIỆU NGƯỜI ĐỐI MẶT NẮNG NÓNG CỰC ĐOAN
Theo Cơ quan Biến đổi Khí hậu
Copernicus của Liên minh châu Âu (Copernicus Climate Change Service), nguyên
nhân trực tiếp của đợt nắng nóng lần này là hiện tượng được gọi là "heat
dome" (vòm nhiệt).
Đây là hiện tượng một vùng áp cao
mạnh hoạt động như một chiếc nắp khổng lồ, giữ khối không khí nóng xuất phát từ
Bắc Phi bên dưới, khiến nhiệt lượng liên tục tích tụ thay vì được giải phóng
lên tầng khí quyển cao hơn.
Kết quả là nhiệt độ tại nhiều khu
vực ở châu Âu tăng nhanh trong nhiều ngày liên tiếp, đồng thời ban đêm vẫn duy
trì ở mức rất cao, khiến cơ thể con người gần như không có thời gian phục hồi
sau nắng nóng ban ngày.
Giới khí tượng cho biết các đợt nắng
nóng kéo dài kết hợp với những đêm nhiệt đới là một trong những yếu tố nguy
hiểm nhất đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là người cao tuổi và những người
mắc bệnh nền.
Theo phân tích của hãng tin AFP,
khoảng 193 triệu người tại châu Âu phải đối mặt với nhiệt độ vượt 35°C trong
ngày 27/6.
Đức là một trong những quốc gia chịu
ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Khoảng 75 triệu người Đức được dự báo sẽ sống
trong điều kiện nhiệt độ khoảng 35°C, trong khi 82 triệu người, gần như toàn bộ
dân số nước này, sẽ phải chịu mức nhiệt trên 30°C.
Tại Hungary, hơn 9 triệu người,
tương đương gần như toàn bộ dân số, cũng được dự báo trải qua nhiệt độ vượt 35°C.
Nhiều quốc gia Nam Âu tiếp tục duy
trì mức nhiệt trên 40°C, trong khi các vùng vốn có khí hậu ôn hòa hơn ở Trung
Âu cũng ghi nhận nhiệt độ cao bất thường.
ĐỨC
ĐỨNG TRƯỚC NGUY CƠ PHÁ KỶ LỤC NHIỆT
Đức đang chứng kiến một trong những
đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất trong lịch sử quan trắc.
Theo số liệu sơ bộ của Cơ quan Khí
tượng Đức (DWD), thành phố Saarbrücken ở miền tây nước này đã ghi nhận mức nhiệt
41,3°C trong ngày 26/6, trở thành nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận trong
tháng 6.
Tuy nhiên, kỷ lục này có thể chỉ tồn
tại trong thời gian rất ngắn. DWD cho biết nhiều khu vực tại Đức đạt mức nhiệt từ 36-41°C trong ngày 27/6.
Đến ngày 28/6, các bang miền đông và
đông nam có thể tiếp tục ghi nhận nhiệt độ 39-41°C, trong khi khu vực Lausitz
được dự báo có khả năng chạm mốc 42°C.
Song song với nắng nóng cực đoan, cơ
quan khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ xuất hiện các trận dông mạnh, gió giật và
mưa đá tại miền trung và miền bắc nước Đức do sự đối lưu mạnh trong khí quyển.
Nắng nóng kéo dài đang buộc nhiều
địa phương phải thay đổi kế hoạch tổ chức các sự kiện đông người.
Tại thành phố Munich, hàng trăm
nghìn người vẫn dự kiến tham gia cuộc diễu hành Munich Pride trong điều kiện
nhiệt độ khoảng 36°C, trong khi các hoạt động lễ hội tiếp tục diễn ra vào ngày
hôm sau với nền nhiệt khoảng 34°C.
Ngược lại, lễ diễu hành Paris Pride
đã phải hoãn tổ chức. Giới chức Pháp cho biết quyết định này nhằm giảm áp lực lên
hệ thống y tế trong bối cảnh số người gặp các vấn đề sức khỏe liên quan đến
nắng nóng có xu hướng gia tăng.
Một sự kiện thể thao lớn khác là Giải
vô địch ba môn phối hợp Ironman châu Âu tại Frankfurt cũng phải điều chỉnh lộ
trình thi đấu. Ban tổ chức quyết định rút ngắn phần thi đạp xe và chạy bộ nhằm
giảm nguy cơ sốc nhiệt cho các vận động viên.
Tại nhiều thành phố của Đức, chính
quyền đã triển khai thêm các vòi phun nước công cộng và các điểm cấp nước miễn
phí để hỗ trợ người dân chống chọi với nhiệt độ cao.
BIẾN
ĐỔI KHÍ HẬU KHIẾN CHÂU ÂU PHẢI THÍCH ỨNG VỚI "BÌNH THƯỜNG MỚI"
Trong bối cảnh châu Âu tiếp tục lập
các kỷ lục nhiệt độ mới, nhóm nghiên cứu quốc tế World Weather Attribution
(WWA) vừa công bố kết quả đánh giá nhanh về nguyên nhân của đợt nắng nóng hiện
nay.
Theo nghiên cứu này, đợt nắng nóng
kỷ lục đang diễn ra gần như không thể xảy ra nếu không có biến đổi khí hậu do
hoạt động của con người.
WWA cho biết hiện tượng nắng nóng
cực đoan với cường độ như hiện nay đã có khả năng xảy ra cao gấp tới 200 lần so
với khoảng hai thập kỷ trước.
Nói cách khác, quá trình phát thải
khí nhà kính từ việc đốt than đá, dầu mỏ và khí đốt tự nhiên đang làm gia tăng
đáng kể xác suất xuất hiện các đợt nắng nóng cực đoan trên khắp châu Âu.
Các nhà khoa học nhấn mạnh rằng hiện
tượng "vòm nhiệt" vốn không phải là điều mới trong khí tượng học. Tuy
nhiên, trong bối cảnh nhiệt độ trung bình toàn cầu liên tục tăng lên, những
hiện tượng thời tiết này đang trở nên nóng hơn, kéo dài hơn và gây tác động
nghiêm trọng hơn trước đây.
Không chỉ đối mặt với nền nhiệt cao
vào ban ngày, nhiều khu vực ở châu Âu còn trải qua những đêm nhiệt đới, khi
nhiệt độ không giảm đủ thấp để cơ thể con người hồi phục. Đây được xem là một
trong những nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ tử vong trong các đợt nắng nóng
kéo dài.
Các chuyên gia cho rằng châu Âu sẽ
phải thích ứng nhanh hơn với điều kiện khí hậu mới thông qua việc điều chỉnh
quy hoạch đô thị, cải thiện thiết kế nhà ở, tăng cường không gian xanh, mở rộng
hệ thống cảnh báo sớm và thay đổi cách tổ chức lao động trong những ngày nắng
nóng cực đoan.
Đối với các ngành nghề phải làm việc
ngoài trời, việc điều chỉnh giờ làm, tăng thời gian nghỉ giữa ca và bảo đảm đủ
nước uống có thể sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc khi các đợt nắng nóng xuất hiện
với tần suất ngày càng dày hơn.
Trong khi đó, các nhà khoa học tiếp
tục nhấn mạnh rằng các biện pháp thích ứng chỉ giúp giảm thiểu tác động trước
mắt. Về lâu dài, việc cắt giảm phát thải khí nhà kính vẫn là giải pháp căn cơ
nhằm hạn chế tốc độ nóng lên toàn cầu và ngăn các đợt nắng nóng cực đoan tiếp
tục gia tăng cả về cường độ lẫn tần suất.
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