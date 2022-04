"Cháy" vé dù giá đồng loạt tăng vọt, Cục Hàng không yêu cầu không tăng giá vé máy bay trái quy định

Nhằm tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn, an ninh hàng không và các dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay.

Theo đó, Cục Hàng không yêu cầu các cảng vụ hàng không tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn, an ninh hàng không và các dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay. Kịp thời tiếp nhận và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tại cảng hàng không.

Đồng thời, triển khai các giải pháp nhằm hạn chế số người đón, tiễn tại các sân bay, đặc biệt tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Đối với các hãng hàng không Việt Nam, Cục Hàng không yêu cầu xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp với diễn biến của dịch bệnh, tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian nghỉ lễ để có phương án tổ chức vận tải hành khách tối ưu phục vụ nhân dân, điều hành lịch bay hạn chế tối đa việc chậm chuyến, hủy chuyến đặc biệt trong dịp nghỉ lễ này.

Các hãng bay thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố, tai nạn tàu bay. Nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu sử dụng của hành khách, đặc biệt hành khách là người cao tuổi, khuyết tật.

“Xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp, đẩy mạnh ứng dụng việc bán vé điện tử, nâng cao chất lượng dịch vụ, không để xảy ra tình trạng tăng giá vé trái quy định”, Cục Hàng không lưu ý.

Theo khảo sát của phóng viên VnEconomy, nhiều chuyến bay đến các điểm "nóng" du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 gần kín chỗ, giá vé gấp đến 2 lần so với ngày bình thường.

Trong dịp lễ năm nay, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục từ ngày 30/4 đến hết ngày 03/5, tương đương nghỉ 4 ngày, trong khi tình hình dịch bệnh đang "hạ nhiệt", vì vậy, các hãng hàng không nội địa đều ghi nhận lượng hành khách mua vé đến các điểm du lịch gia tăng mạnh mẽ.

Tìm kiếm trên các kênh bán vé trực tuyến của các hãng hàng không hiện nay, hành khách bay Hà Nội – Đà Nẵng trong ngày đầu tiên nghỉ lễ vào sáng ngày 30/4, hành khách sẽ phải trả tới hơn 4,5 triệu đồng/chiều hạng thương gia. Trong khi chiều về, giá vé có vẻ “dễ chịu” hơn khi hành khách phả chi trả 2,5 triệu đồng/chiều hạng phổ thông chiều về vào ngày 3/5 nếu bay Vietnam Airlines. Dù giá vé tăng cao nhưng ghế trống không còn nhiều.

Nguồn: Vietnam Airlines.

Nếu bay Bamboo Airways vào khung giờ sáng ngày 30/4, ghế hạng phố thông không còn, trong khi giá vé hạng thương gia Business Flex đắt đỏ là 3,7 triệu đồng chiều đi lẫn chiều về. Nếu hành khách lựa chọn bay đêm, giá vé sẽ rẻ hơn.

Bên cạnh đó, theo các đại lý bán vé máy bay, hiện nay, mức thuế phí "cõng" trên vé máy bay khá cao. Với Vietnam Airlines trung bình khoảng 650.000 đồng/vé, Bamboo Airways khoảng 550.000 đồng/vé, còn Vietjet Air khoảng 450.000 đồng/vé.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, hãng cung ứng gần 450.000 chỗ trong 7 ngày từ 28/4 đến 4/5. Các chặng bay nội địa tập trung tăng tải đang thu hút du khách, kết nối giữa hai thành phố lớn Hà Nội, TP.HCM, với những điểm du lịch nổi tiếng như Đà Nẵng, Quy Nhơn, Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc, Côn Đảo...

Bamboo Airways cũng dự kiến tăng thêm tần suất bay trên các đường bay trọng điểm như Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội - Quy Nhơn, Hà Nội - Cam Ranh và Hà Nội - Phú Quốc, Hà Nội và TP.HCM - Côn Đảo, đồng thời bố trí các chuyến bay tối muộn để đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại trong dịp này.

Bên cạnh đó, Cục Hàng không cũng yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) bố trí nhân lực để đảm bảo an toàn và phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong các ngày cao điểm trước, trong và sau ngày nghỉ lễ.

Xây dựng phương án tổ chức đưa, đón hành khách phù hợp, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong các ngày cao điểm trước, trong và sau ngày nghỉ lễ. Bố trí bảng thông tin chuyến bay ở vị trí phù hợp, cập nhật thông tin chuyến bay chính xác để hành khách thuận tiện theo dõi, kịp thời nắm thông tin chuyến bay.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) xây dựng kế hoạch bố trí lực lượng kiểm soát viên không lưu, nhân lực phục vụ nhu cầu khai thác tăng cao trong thời gian cao điểm, đảm bảo điều hành bay an toàn; triển khai nguyên tắc điều hành “chuyến bay đúng giờ được phục vụ trước” và các giải pháp điều hành nhằm hạn chế tối đa tình trạng bay chờ.

Rà soát hệ thống phương tiện, trang thiết bị điều hành bay, thông tin liên lạc; xây dựng kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, bổ sung phương tiện trang thiết bị, sẵn sàng phục vụ trong thời gian cao điểm.