VN-Index sẽ duy trì xu hướng tăng và hướng đến mục tiêu 1800 điểm?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 13-17/10/2025.

Trong tuần, VN-Index tăng 101,73 điểm, tương đương 6,18% lên 1.747,55 điểm. Tương tự, Hnx-Index tăng 7,87 điểm, tương đương 2,96% lên 273,62 điểm.

Nhiều khả năng VN-Index sẽ tiếp tục hướng đến thử thách vùng kháng cự tiếp theo nằm tại 1.745-1.765 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index đang dần bước qua vùng đỉnh cũ quanh 1.710 điểm và nhiều khả năng sẽ tiếp tục hướng đến thử thách vùng kháng cự tiếp theo nằm tại 1.745-1.765 điểm trong tháng 10 với sự hỗ trợ luân phiên của nhóm vốn hóa lớn. Diễn biến thị trường hiện tại vẫn sẽ theo hướng đi lên biên hẹp với sự phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu theo thông tin kết quả kinh doanh quý 3 của từng DNNY. VN-Index vẫn sẽ xuất hiện các nhịp rung lắc mạnh đan xen trong quá tịnh tiến đi lên ở giai đoạn này.

Với diễn biến của thị trường hiện tại, chúng tôi cho rằng sẽ phù hợp với các hoạt động trading T+ trên trên các vị thế ngắn hạn đang có trong danh mục.

Song song với đó, nhà đầu tư vẫn nên tận dụng các thời điểm thị trường tăng điểm hưng phấn để bán chốt lời từng phần hiện thực hóa lợi nhuận ngắn hạn, đặc biệt lưu ý khi VN-Index di chuyển vào vùng cản mạnh 1.745-1.765 điểm.”.

VN-Index kỳ vọng tiếp tục hướng đến vùng giá quanh 1.750 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội - SHS)

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường tích cực sau hơn 01 tháng tích lũy. VN-Index tiếp nối VN30 đang vượt lên đỉnh giá tháng 9/2025 như đã kỳ vọng. Sau khi chịu áp lực rung lắc kiểm tra lại vùng giá cao nhất tháng 9/2025 tương ứng 1.710 điểm, VN-Index kỳ vọng tiếp tục hướng đến vùng giá quanh 1.750 điểm. Trong khi VN30 được kỳ vọng hướng đến vùng giá 1.970 điểm -2.000 điểm.

Thị trường có tuần giao dịch với điểm nhấn lịch sử: FTSE Russell công bố thị trường Việt Nam chính thức được nâng hạng từ thị trường Cận biên lên thị trường Mới nổi Thứ cấp, có hiệu lực từ ngày 21/9/2026. Bên cạnh thông tin tăng trưởng GDP quý 3 ở mức cao, qua đó kỳ vọng tăng trưởng GDP cả năm 2025 trên 8%. Đây là điểm nhấn, bước chuyển mình của nền kinh tế cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nhà đầu tư lạc quan trở lại sau giai đoạn tích lũy, dòng tiền cải thiện và bắt đầu chọn lọc gia tăng vào các cơ hội đầu tư mới, dựa trên mức định giá hợp lý và kết quả kinh doanh quý 3 kỳ vọng tăng trưởng tốt. Nhà đầu tư có thể xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư dựa trên triển vọng tăng trưởng kết quả kinh doanh quý 3 và cuối năm 2025. Trong tuần qua, chúng tôi cũng đã công bố nhiều báo cáo chiến lược, nhận định đề xuất với kỳ vọng cung cấp nhiều thông tin, chiến lược đầu tư tốt cho nhà đầu tư.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế”.

Vùng 1.705-1.710 điểm là hỗ trợ cho tín hiệu vượt đỉnh đang có

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Vùng 1.705-1.710 điểm là hỗ trợ cho tín hiệu vượt đỉnh đang có, vùng 1.730-1.735 đóng vai trò là hỗ trợ trong phiên. Chúng tôi gia tăng biên độ cho chỉ số VN-Index lên vùng 1.765-1.770 điểm, khuyến nghị chốt lãi (50% tỷ trọng còn lại) trên các vị thế ngắn hạn đã tiếp cận hoặc vượt vùng giá cao trước điều chỉnh (05/09) và mở vị thế mới trên các cổ phiếu đang dao động quanh vùng giá thấp nhằm duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức nhất định trong danh mục”.

Chỉ số VN-Index duy trì đà tăng và bứt phá qua vùng cản 1.720

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index đóng cửa tại 1.747,55 điểm, tăng 31,08 điểm (+1,81%). KLGD khớp lệnh 999 triệu đơn vị.

Chỉ số VN-Index duy trì đà tăng và bứt phá qua vùng cản 1.720; qua đó mở ra dư địa hướng lên vùng mục tiêu 1.785 – 1.800.

Chiều ngược lại, các nhịp điều chỉnh kỹ thuật tiềm năng kỳ vọng sớm tìm lại cân bằng quanh vùng 1.720 – 1.730”.

VN-Index sẽ duy trì xu hướng tăng và hướng đến mục tiêu 1.800 điểm nhờ sự dẫn dắt của nhóm vốn hóa lớn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“VN-Index tăng 31 điểm và kết phiên tại mức 1.747,6 điểm (+1.8%). Chỉ số mở gap tăng mạnh từ đầu phiên sáng và duy trì đà tăng trong cả phiên với đóng góp chính đến từ các cổ phiếu nhóm Vingroup. Ngoài ra, dòng tiền cũng lan tỏa đến các nhóm ngành lớn như Bất động sản, Ngân hàng, Bán lẻ ...

Chúng tôi duy trì quan điểm VN-Index sẽ duy trì xu hướng tăng và hướng đến mục tiêu 1.800 điểm nhờ sự dẫn dắt của nhóm vốn hóa lớn cùng các nhóm cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý 3 tích cực. Bên cạnh đó, thanh khoản thị trường trong phiên hôm nay cao hơn so với trung bình 10 phiên gần nhất cho thấy sự cải thiện về lực cầu mua vào của nhà đầu tư . Chúng tôi cho rằng nhà đầu tư có thể duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại và quan sát diễn biến thị trường trong các phiên tới”.

Kỳ vọng VN-Index sẽ tiếp tục quá trình chinh phục các vùng điểm cao hơn trong tuần tới

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index kết phiên cuối tuần với nến Marubozu white và tăng hơn 31 điểm nhờ động lực mạnh mẽ từ cổ phiếu nhóm Vingroup.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung vận động trên đường Tenkan của mây Ichimoku và hướng lên, đồng thời các chỉ báo MACD và RSI đều trong diễn biến đi lên góp phần củng cố cho xu hướng tăng điểm của thị trường. Với sự cải thiện của thanh khoản mua chủ động trong những phiên gần đây, kỳ vọng VN-Index sẽ tiếp tục quá trình chinh phục các vùng điểm cao hơn trong tuần tới.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung bám sát đường biên trên dải Bollinger band và hướng lên trên, đường +DI và ADX đồng thuận neo ở vùng cao trên mốc 25. Hiện tại, các chỉ báo chính như RSI, CMF tiếp tục diễn biến đi lên, theo đó củng cố cho xu hướng tăng điểm của VN-Index trong ngắn hạn.

VN-Index ghi nhận tuần tăng điểm ấn tượng với sự dẫn dắt ở nhóm cổ phiếu blue-chips. Tuy nhiên, động lực ở nhóm vốn hóa lớn chưa có sự lan tỏa mạnh mẽ ra thị trường khi phần lớn cổ phiếu vẫn trong diễn biến đi ngang tích lũy hoặc kiểm tra lại các vùng hỗ trợ. Theo đó, dòng tiền cũng vận động phân hóa với 177 mã xanh và 125 mã đỏ. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư có thể duy trì hoặc cân nhắc gia tăng tỷ trọng đối với những mã đã khả dụng trong danh mục khi những mã này có tín hiệu vượt kháng cự thuyết phục; đồng thời, nhà đầu tư nên tận dụng vận động luân chuyển của dòng tiền trên thị trường, chọn lọc và giải ngân với mục tiêu đầu tư ngắn hạn ở cổ phiếu thuộc nhóm đang thu hút sự chú ý của dòng tiền với dấu hiệu gia tăng rõ nét ở thanh khoản mua chủ động. Một số nhóm ngành nên lưu ý thời điểm này bao gồm Ngân hàng, Đầu tư công-Xây dựng, Bán lẻ”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.