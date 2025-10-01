Chỉ số VN-Index chờ động lực dẫn dắt mới

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 02/10/2025

Kết phiên VN-Index tăng 3,35 điểm, tương đương 0,2% lên mốc 1.665,05 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 0,06 điểm, tương đương 0,02% lên 273,22 điểm.

VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục diễn biến theo hướng dao dộng giằng co đi ngang biên hẹp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục diễn biến theo hướng dao dộng giằng co đi ngang biên hẹp trên vùng 1650-1655 điểm trong các phiên còn lại của tuần này. Điểm số của thị trường sẽ tiếp tục được neo giữ bởi sự luân phiên tăng điểm của các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Đây là giai đoạn thích hợp cho hoạt động mua bán ngắn hạn, vào nhanh ra nhanh để tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn. Các hoạt động mua trading vẫn nên thực hiện ở các nhịp thị trường rung lắc trong phiên, ưu tiên hàng có sẵn để trading T+ và tập trung ở các nhóm cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý 3 tăng trưởng tích cực và liên quan đến nâng hạng thị trường như chứng khoán, ngân hàng, bán lẻ và các cổ phiếu vốn hóa lớn còn room nước ngoài”.

VN-Index cần có những tín hiệu mới mang tính chất bứt phá

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Chỉ số VN-Index kết thúc phiên giao dịch đầu tháng 10 trong biên độ hẹp với thanh khoản sụt giảm đáng kể. Cuối phiên, chỉ số đóng cửa tại mức 1.665,05 điểm, tăng 3.35 điểm (+0.20%) so với đóng cửa phiên trước đó. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 14/18 nhóm ngành tăng điểm, đà tăng điểm được dẫn dắt bởi nhóm ngành Ô tô và Phụ tùng, Thực phẩm và đồ uống, Ngân hàng. Ở chiều ngược lại, nhóm ngành Bất động sản khiến thị trường giảm điểm. Liên quan đến giao dịch của khối ngoại, các nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 1,800 tỷ đồng trên cả ba sàn. Chúng tôi duy trì quan điểm giao dịch thận trọng, chỉ số VN-Index đi ngang trong thời gian tới và cần có những tín hiệu mới mang tính chất bứt phá”.

Kỳ vọng VN-Index vượt lên xu hướng tích lũy đang hình thành trong hơn 01 tháng qua

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn của VN-Index tiếp tục phục hồi khá tích cực sau điều chỉnh, duy trì trên vùng hỗ trợ ngắn hạn gần nhất quanh 1.660 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 20 phiên. VN-Index đang tích lũy trong biên độ hẹp trong mô hình cái nêm, với đường kháng cự nối các đỉnh ngày 05/09, 16/09 và 26/09/2025. Cần động lực lớn với thanh khoản cải thiện mạnh, mới có thể kỳ vọng VN-Index vượt lên xu hướng tích lũy đang hình thành trong hơn 01 tháng qua.

Kết thúc quý 3/2025, tổng vốn hóa toàn thị trường khoảng 365 tỷ USD, 77%/GDP năm 2024. Các thông số định giá cơ bản P/E toàn thị trường ở mức 15,0, P/B 2,05; P/S 1,52. Ở vùng giá hiện tại, định giá thị trường hợp lý nếu duy trì tốc độ tăng trưởng như hiện nay. Thị trường sẽ bắt đầu vào tháng 10, quí 4/2025. Thông thường trong lịch sử, sau giai đoạn tăng mạnh, vượt đỉnh lịch sử, thị trường sẽ có nhịp điều chỉnh, tích lũy, kiểm định lại vùng đỉnh lịch sử đã vượt lên. Ngắn hạn VN-Index đang tích lũy sau giai đoạn tăng giá mạnh. Sau khi kết thúc quý 3, nhà đầu tư sẽ đánh giá lại các yếu tố cơ bản, thông tin vĩ mô quý 3, cập nhật kết quả kinh doanh và triển vọng tăng trưởng trong giai đoạn cuối năm. Cũng như chờ thông tin về công bố kết quả đánh giá nâng hạng thị trường trước khi có những quyết định đầu tư mới.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Xu hướng của VN-Index tiếp tục hồi phục và hướng đến vùng đỉnh cũ quanh mức 1.700 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index tăng 3 điểm và kết phiên tại mức 1,665 điểm (+0.2%). Các cổ phiếu thuộc nhóm Ngân hàng (như STB, LPB hay TCB) tăng điểm giúp hạn chế lực bán từ các cổ phiếu như VIC hay VHM.

VN-Index tăng nhẹ với động lực tăng của thị trường dịch chuyển từ nhóm cổ phiếu Vingroup sang các cổ phiếu nhóm Tài chính như Ngân hàng, Chứng khoán, ... Nhìn chung, chúng tôi tiếp tục duy trì quan điểm như trong các phiên trước về xu hướng của VN-Index tiếp tục hồi phục và hướng đến vùng đỉnh cũ quanh mức 1.700 điểm. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư có thể duy trì tỷ trọng ở mức hiện tại”.

Chỉ số VN-Index sẽ biến động quanh 1.660 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đi ngang trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index sẽ biến động quanh đường trung bình 20 phiên (tức là mức 1.660 điểm). Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy nên thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp trong những phiên giao dịch tới, các nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi trong giai đoạn tích lũy này và ưu tiên mua mới ở các nhịp điều chỉnh với tỷ trọng thấp.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải 30-50% danh mục và vẫn có thể xem xét mua mới với tỷ trọng thấp để thăm dò xu hướng ngắn hạn”.

Thị trường đang trong giai đoạn kiểm định lại cung-cầu ở vùng điểm 1.650-1.670

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến Doji cho thấy sự giằng co của chỉ số quanh vùng hỗ trợ 1.660.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ số chung tiếp tục vận động quanh vùng hỗ trợ 1.660 cùng với thanh khoản có phần giảm so với phiên cùng kỳ thể hiện sự giằng co của thị trường. Đồng thời, chỉ báo RSI và MACD gần như không thay đổi so với phiên trước đó cũng phần nào phản ánh vận động lình xình trong biên độ hẹp của chỉ số.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số chung vận động bám sát đường MA20 và dải Bollinger band bo hẹp thể hiện cho vận động đi ngang tích lũy của VN-Index quanh vùng điểm 1.650-1.670. Cùng với đó, chỉ báo CMF hướng xuống nhẹ phần nào cho thấy dòng tiền đang phân hóa và chưa thực sự lan tỏa mạnh mẽ trên thị trường.

Diễn biến giằng co trong phiên hôm nay là thường thấy sau khi chỉ số đã có một nhịp tăng mạnh. Thị trường đang trong giai đoạn kiểm định lại cung-cầu ở vùng điểm 1650-1670. Đồng thời, dòng tiền có sự phân hóa rõ nét, tập trung vào các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng hoặc có kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 3 tích cực. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh, rung lắc trong phiên để giải ngân mua mới hoặc gia tăng tỷ trọng đối với một số nhóm ngành đã tạo nền ở các vùng giá chiết khấu sâu hoặc vừa mới bắt đầu bứt phá đi lên từ nền như bán lẻ, chứng khoán, và ngân hàng”.

Nhiều khả năng VN-Index sẽ có diễn biến tương tự trong ngày mai

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Chỉ số VN-Index đã vận động đi ngang trong năm phiên gần đây trong biên độ 1.655-1675 (+/-5) điểm nên nhiều khả năng chỉ số sẽ tiếp tục diễn biến tương tự trong ngày mai. Tuy nhiên, dựa trên tín hiệu cải thiện lên mức Tích cực ở chỉ số VN30, chúng tôi gia tăng xác suất cho hoạt động tăng giá ở VN-Index trong thời gian tới về vùng 1.680-1.700 điểm”.

Chỉ số VN-Index chờ đợi động lực dẫn dắt mới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index đóng cửa tại 1.665,05 điểm, giảm 3,35 điểm (+0,2%). KLGD khớp lệnh 667 triệu đơn vị.

Chỉ số VN-Index nối dài chuỗi 5 phiên đi ngang liên tiếp trên MA20 khi dòng tiền duy trì trạng thái thận trọng, chờ đợi động lực dẫn dắt mới.

Vận động tích lũy trong biên độ 1.600 – 1.710 dự kiến tiếp tục chi phối diễn biến của chỉ số cho đến khi có sự xác nhận về xu hướng với sự đồng thuận về giá lẫn thanh khoản”.

