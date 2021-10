Chiến dịch Gucci 100: bữa tiệc âm nhạc và thời trang hoài cổ

Mà một trong những lĩnh vực thuộc nền văn hóa đại chúng thời thượng mà thời trang không thể tách rời đó chính là âm nhạc. Nhưng âm nhạc có liên quan gì đến Gucci?

Trong suốt một năm vừa qua, Gucci đã có nhiều sự kiện để kỷ niệm 100 năm thành lập thương hiệu. Chẳng hạn như: ra mắt một thước phim ngắn qua BST Gucci Aria, giới thiệu triển lãm đa phương tiện, mở cửa tham quan di sản lưu trữ của Gucci… và chắc hẳn còn nhiều dự án thú vị nữa trong tương lai.

Theo số liệu thống kê từ công ty dữ liệu âm nhạc Musixmatch, đối tác của Gucci trong chiến dịch quảng bá BST Gucci 100 lần này, cho thấy từ “Gucci” xuất hiện trong lời của 27.705 bài hát tính từ năm 1921 đến nay. Còn đối với Alessandro Michele, con số thống kê này là điểm khởi đầu cho BST Gucci 100. BST capsule đặc biệt kỷ niệm 1 thế kỷ sáng tạo của Gucci bao gồm các thiết kế đồ Ready-to-wear và phụ kiện thời trang cao cấp. Những món đồ này được điểm xuyết bằng logo Gucci 100 độc bản hoặc phần lời được trích từ 3 ca khúc do chính tay Giám đốc Sáng tạo Alessandro Michele lựa chọn.

Gucci 100 là BST capsule đặc biệt kỷ niệm 1 thế kỷ sáng tạo của Gucci.

“Tôi không cố gắng không lục lại quá khứ. Ngược lại, tôi xét ngược về lịch sử lâu đời của nhà mốt, kết hợp lại với nhau bằng một nốt nhạc xuyên thấu, một giai điệu, một điệp khúc. Cũng bởi vì, nếu tôi miêu tả Gucci, đối với tôi, đó sẽ là một thiếu niên luôn hiện hữu ở những nơi có âm nhạc,” Giám đốc Sáng tạo Alessandro Michele nói.

Các thiết kế ready-to-wear và phụ kiện đều có logo Gucci 100 và trang trí bởi lời bài hát được chọn bởi Alessandro Michele: “Music is Mine Gucci Seats Reclined”, từ bài hát “The R” (1988) của Eric B. & Rakim, “This One’s Dedicated To All You Gucci Bag Carriers Out There It’s Called You Got Good Taste” từ bài hát “You Got Good Taste” (1983) của ban nhạc “The Cramps” và “And The Men Notice You With Your Gucci Bag Crew” của Amy Winehouse, “Fuck Me Pumps” (2003)…

Giai điệu vui tươi của Jazz, Psychedelic, Punk Nhật Bản, Disco, Hip Hop và Afrobeat là nhạc nền trong chiến dịch quảng bá BST Gucci 100 mới. Qua ống kính của nhiếp ảnh gia Joshua Woods, tình yêu dành cho cuộc sống, niềm vui sướng, vẻ đẹp của điệu nhảy, nguồn năng lượng dồi dào của âm nhạc… hiện lên muôn màu muôn vẻ.

“Đối với tôi, dịp kỷ niệm 100 năm là cơ hội để chứng kiến sức sống vĩnh cửu của nhà mốt Gucci. Từ năm này qua năm khác, thương hiệu đã và đang tái sinh, làm mới bản thân và tái thiết lập mối quan hệ bền vững với các thế hệ trẻ, nhìn nhận thế giới với một tầm nhìn mạnh mẽ,” Alessandro Michele chia sẻ về chiến dịch quảng bá BST Gucci 100 mới.

“Và với âm nhạc, tôi có thể cảm nhận đầy đủ cảm xúc của tuổi trẻ qua mọi trải nghiệm mà âm nhạc chạm đến hoặc đi qua, và cả một nền văn hóa đại chúng được ẩn chứa trong đó. Hơn tất cả, âm nhạc và thời trang, chính là phương tiện giao tiếp nhạy bén nhất với những thời khắc của thời đại, đánh dấu một cột mốc mới, của ngày hôm nay, của hiện tại.”

Với nỗ lực tái hiện những giá trị biểu tượng gắn liền cùng thương hiệu suốt một thế kỷ, Gucci hướng đến những nét đẹp kỳ diệu của retro funk nhằm giới thiệu những thiết kế cũ mà mới trong video chiến dịch tuyệt đẹp. Với rất nhiều phụ kiện và phụ kiện may sẵn – tất cả đều mang đậm biểu tượng Gucci 100 và những chi tiết lưu trữ mang tính trữ tình ngọt ngào, màn trình diễn của Joshua Woods sẽ đưa người xem vào sâu thẳm của thời đại disco.

“Sự kiện đánh dấu 100 ngày thành lập Gucci, với tôi, có ý nghĩa rằng Gucci có sức sống vĩnh cửu, một thương hiệu luôn tái sinh và đổi mới, như một thanh niên tận hưởng nhiệt huyết tuổi trẻ, khao khát khám phá thế giới. Tôi nhận ra rằng để giữ được sức sống đó, Gucci luôn gắn liền với văn hoá đại chúng trong mọi hình thức của nó,” Alessandro Michele nói thêm.

Chiến dịch Gucci 100 thể hiện mối liên hệ sâu sắc giữa hai ngôn ngữ phổ quát: ngôn ngữ của thời trang như một biểu hiện của bản sắc cá nhân và ngôn ngữ âm nhạc gợi lại ký ức của cả một thế hệ. Đối với sinh nhật lần thứ 100 của mình, nhà mốt nước Ý đã “thoả sức” với hàng loạt các chiến dịch kỉ niệm kéo dài trong nhiều tháng.

Trước đó, hồi tháng 5, triển lãm đa giác quan "Archetypes" (Nguyên mẫu) tại Gucci Garden, Florence (Ý) là món quà mới nhất của Giám đốc Sáng tạo Alessandro Michele dành cho người hâm mộ thời trang. Triển lãm sẽ giới thiệu xuyên suốt 15 chiến dịch Gucci dưới thời gian “trị vì” của Alessandro Michele. Với mỗi phòng căn phòng thực tế ảo, một cảm quan thế giới mới đưa khán giá tới khám phá nguồn cảm hứng bất tận trong âm nhạc, nghệ thuật, du lịch và văn hoá đại chúng tại Gucci.