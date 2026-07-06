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Xuất nhập khẩu bứt phá, tạo đà tăng trưởng hai chữ số

H Huyền Vy

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026 đã xác lập cột mốc ấn tượng với 549,69 tỷ USD. Dù nhập siêu 16,65 tỷ USD, song kết quả này phản ánh sự phục hồi sản xuất và nhu cầu đầu vào tăng mạnh của khu vực FDI. Đây là tín hiệu tích cực để nền kinh tế tích lũy năng lực, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai chữ số.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ với tổng kim ngạch đạt 549,69 tỷ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh minh họa.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ với tổng kim ngạch đạt 549,69 tỷ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh minh họa.

Theo số liệu báo cáo của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 6/2026, kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 104,22 tỷ USD, tăng 5,2% so với tháng trước và tăng 36,3% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế 6 tháng đầu năm 2026 đạt 549,69 tỷ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trong bản đồ thương mại quốc tế.

Mặc dù cán cân thương mại chuyển từ trạng thái xuất siêu sang nhập siêu 16,65 tỷ USD, nhưng các chuyên gia đánh giá đây là tín hiệu tích cực phản ánh sự phục hồi sản xuất.

Cụ thể, nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm tới 94,1% tổng kim ngạch nhập khẩu, cho thấy các doanh nghiệp đang tập trung đầu tư máy móc, công nghệ và nguyên liệu để sẵn sàng cho các đơn hàng lớn trong tương lai. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tiếp tục khẳng định vai trò "đầu tàu" khi đóng góp gần 80% giá trị xuất khẩu cả nước và dẫn đầu về tốc độ nhập khẩu tư liệu sản xuất.

Ở chiều xuất khẩu, ngành công nghiệp chế biến giữ vị thế chủ lực với 90% tỷ trọng kim ngạch, trong đó có 29 mặt hàng đạt giá trị trên 1 tỷ USD. Về thị trường, Hoa Kỳ tiếp tục là đối tác xuất khẩu lớn nhất, trong khi Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Để duy trì đà tăng trưởng và hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số, Chính phủ và Bộ Công Thương đã quyết liệt triển khai các giải pháp đồng bộ như cắt giảm 367/658 điều kiện kinh doanh, tương đương trên 55,7%; bãi bỏ 111 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 177 thủ tục hành chính và tối ưu hóa các Hiệp định thương mại tự do (FTA).

Các bộ ngành liên quan cũng được chỉ đạo tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về logistics, hạ tầng cảng biển và hỗ trợ nguồn vốn cho doanh nghiệp. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về năng lực sản xuất trong nửa đầu năm, tình trạng nhập siêu hiện tại được ví như quá trình "nén lò xo" để tạo đà cho sự bùng nổ của các mặt hàng xuất khẩu giá trị cao, góp phần đưa nền kinh tế bứt phá trong giai đoạn tới.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 27-2026 phát hành ngày 06/07/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-27-2026.html

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Chủ đề

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