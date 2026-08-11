Thứ Ba, 11/08/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Nhiều bộ, ngành đồng ý phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày

T Thu Hằng

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế đồng tình với phương án nghỉ Tết Âm lịch năm 2027 kéo dài 7 ngày. Thời gian nghỉ từ ngày ngày 4 – 10/2/2027, tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi…

Việc công bố sớm lịch nghỉ lễ, Tết giúp doanh nghiệp chủ động sắp xếp hoạt động sản xuất, kinh doanh, người lao động bố trí thời gian nghỉ ngơi phù hợp. Ảnh: Thu Hằng.
Việc công bố sớm lịch nghỉ lễ, Tết giúp doanh nghiệp chủ động sắp xếp hoạt động sản xuất, kinh doanh, người lao động bố trí thời gian nghỉ ngơi phù hợp. Ảnh: Thu Hằng.

Phúc đáp công văn của Bộ Nội vụ về việc lấy ý kiến phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027, và các ngày nghỉ lễ, Tết khác trong năm, Tổng Liên đoàn Việt Nam thống nhất chọn phương án 1, tức nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết, nghỉ bù 2 ngày.

Tổng thời gian nghỉ là 7 ngày, từ ngày 4 -10/2/2027, tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ, đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lý giải, với phương án này, số ngày nghỉ phù hợp để công chức, viên chức, người lao động thuận lợi cho việc di chuyển v quê đón Tết, nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động. Đồng thời, tạo điều kiện để người lao động trở lại làm việc đúng thời gian, góp phần n định sản xuất, kinh doanh và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Đối với ngày nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng thống nhất đề xuất của Bộ Nội vụ, đó là nghỉ ngày 2/9 và 3/9/2027. Tổng thời gian nghỉ 4 ngày, bao gồm 2 ngày nghỉ hằng tuần (ngày 4, ngày 5/9/2027).

Phương án này tạo điều kiện cho công chức, viên chức có kỳ nghỉ dài hơn, chuẩn bị tốt hơn cho ngày khai giảng và tham dự ngày khai giảng năm học mới của con em.

Với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Công đoàn cũng thống nhất chọn phương án 1. Đó là nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba, ngày 24/11/2026. Hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23/11 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, ngày 28/11.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng phương án này tạo điều kiện thuận lợi để công chức, viên chức tham gia các hoạt động văn hóa, thụ hưởng các giá trị văn hóa tinh thần.

Qua đó, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, ấn tượng mạnh mẽ, sâu sắc khi lần đầu tiên được nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam với kỳ nghỉ dài ngày. Đồng thời, thúc đẩy tiêu dùng, dịch vụ, góp phn thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Lịch nghỉ trên áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Đối với người lao động làm việc trong khu vực doanh nghiệp, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất với đề xuất của Bộ Nội vụ.

Theo đó, dịp nghỉ Tết Âm lịch năm 2027, người sử dụng lao động lựa chọn cho người lao động nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi; hoặc 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi; hoặc 3 ngày cuối năm Bính Ngọ và 2 ngày đầu năm Đinh Mùi.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027, người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày, bao gồm 1 ngày 2/9 và 1 ngày 1/9 hoặc 3/9.

Người sử dụng lao động thông báo phương án nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Trường hợp ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết, thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định.

Đối với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào thứ Ba, ngày 24/11/2026.

Cơ quan quản lý khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức.

Song doanh nghiệp cần bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ, cũng như khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Ngoài ra, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề nghị Bộ Nội vụ công bố luôn phương án nghNgày Chiến thắng (ngày 30/4/2027) và Ngày Quốc tế lao động (ngày 1/5/2027).

Theo đề xuất của Công đoàn, dịp này, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Sáu, ngày 30/4, đến hết thứ Hai, ngày 3/5.

Lý do là ngày Quốc tế Lao động 1/5/2027 trùng với thứ Bảy. Theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019, nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết, thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Công đoàn cũng đề nghị Bộ Nội vụ công bố đầy đủ, tổng thể các dịp nghỉ lễ dài ngày có ngày nghỉ bù vào ngày làm việc, để công chức, viên chức, người lao động và các doanh nghiệp cho người lao động nghỉ theo lịch của công chức, viên chức chủ động sắp xếp hoạt động sản xuất, kinh doanh. Người lao động b trí thời gian nghỉ ngơi phù hợp trong các dịp lễ quan trọng này.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

Công chức viên chức VnEconomy nghỉ lễ VnEconomy nghỉ tết VnEconomy người lao động VnEconomy tết Đinh Mùi VnEconomy Tết Nguyên đán 2027 VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

100% tỉnh, thành phố phải có mạng lưới cấp cứu ngoại viện vào năm 2030

100% tỉnh, thành phố phải có mạng lưới cấp cứu ngoại viện vào năm 2030

Nhằm thu hẹp khoảng cách tiếp cận y tế khẩn cấp và nâng cao tỷ lệ cứu sống bệnh nhân trước khi nhập viện, Chính phủ đã chính thức phê duyệt Đề án Phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026 - 2030 (Quyết định 1515/QĐ-TTg). Đây được coi là bước ngoặt chiến lược để chuẩn hóa, hiện đại hóa quy trình tiếp nhận và điều phối cấp cứu trên phạm vi toàn quốc...

VnEconomy Xem thêm
Khung pháp lý Bảo hiểm Nhân lực An sinh Y tế

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Một đoạn trên tuyến cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: Quốc Khánh.

VnEconomy Điểm nhấn kỳ họp Quốc hội không thường lệ lần thứ nhất

Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.

AI Điểm tin

VnE TV
Kim ngạch thương mại song phương về hàng hóa và dịch vụ giữa Việt Nam và Australia hiện đạt khoảng 30 tỷ AUD.

VnEconomy Đại sứ Australia tại Việt Nam: 3 yếu tố then chốt hút FDI chất lượng cao

Kim ngạch thương mại song phương về hàng hóa và dịch vụ giữa Việt Nam và Australia hiện đạt khoảng 30 tỷ AUD (tương đương 21 tỷ USD), tăng hơn gấp đôi so với năm 2020. Chính phủ Australia cam kết thúc đẩy đầu tư hai chiều với Việt Nam. VnEconomy đã có cuộc trao đổi với bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam xung quanh dư địa hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là các yếu tố mà doanh nghiệp quan tâm khi đầu tư tại Việt Nam.

Dòng sự kiện

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

197 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy