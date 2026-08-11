Nhiều bộ, ngành đồng ý phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế đồng tình với phương án nghỉ Tết Âm lịch năm 2027 kéo dài 7 ngày. Thời gian nghỉ từ ngày ngày 4 – 10/2/2027, tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi…

Việc công bố sớm lịch nghỉ lễ, Tết giúp doanh nghiệp chủ động sắp xếp hoạt động sản xuất, kinh doanh, người lao động bố trí thời gian nghỉ ngơi phù hợp. Ảnh: Thu Hằng.

Phúc đáp công văn của Bộ Nội vụ về việc lấy ý kiến phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027, và các ngày nghỉ lễ, Tết khác trong năm, Tổng Liên đoàn Việt Nam thống nhất chọn phương án 1, tức nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết, nghỉ bù 2 ngày.

Tổng thời gian nghỉ là 7 ngày, từ ngày 4 -10/2/2027, tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ, đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lý giải, với phương án này, số ngày nghỉ phù hợp để công chức, viên chức, người lao động thuận lợi cho việc di chuyển về quê đón Tết, nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động. Đồng thời, tạo điều kiện để người lao động trở lại làm việc đúng thời gian, góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Đối với ngày nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng thống nhất đề xuất của Bộ Nội vụ, đó là nghỉ ngày 2/9 và 3/9/2027. Tổng thời gian nghỉ 4 ngày, bao gồm 2 ngày nghỉ hằng tuần (ngày 4, ngày 5/9/2027).

Phương án này tạo điều kiện cho công chức, viên chức có kỳ nghỉ dài hơn, chuẩn bị tốt hơn cho ngày khai giảng và tham dự ngày khai giảng năm học mới của con em.

Với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Công đoàn cũng thống nhất chọn phương án 1. Đó là nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba, ngày 24/11/2026. Hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23/11 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, ngày 28/11.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng phương án này tạo điều kiện thuận lợi để công chức, viên chức tham gia các hoạt động văn hóa, thụ hưởng các giá trị văn hóa tinh thần.

Qua đó, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, ấn tượng mạnh mẽ, sâu sắc khi lần đầu tiên được nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam với kỳ nghỉ dài ngày. Đồng thời, thúc đẩy tiêu dùng, dịch vụ, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Lịch nghỉ trên áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Đối với người lao động làm việc trong khu vực doanh nghiệp, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất với đề xuất của Bộ Nội vụ.

Theo đó, dịp nghỉ Tết Âm lịch năm 2027, người sử dụng lao động lựa chọn cho người lao động nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi; hoặc 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi; hoặc 3 ngày cuối năm Bính Ngọ và 2 ngày đầu năm Đinh Mùi.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027, người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày, bao gồm 1 ngày 2/9 và 1 ngày 1/9 hoặc 3/9.

Người sử dụng lao động thông báo phương án nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Trường hợp ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết, thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định.

Đối với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào thứ Ba, ngày 24/11/2026.

Cơ quan quản lý khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức.

Song doanh nghiệp cần bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ, cũng như khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Ngoài ra, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề nghị Bộ Nội vụ công bố luôn phương án nghỉ Ngày Chiến thắng (ngày 30/4/2027) và Ngày Quốc tế lao động (ngày 1/5/2027).

Theo đề xuất của Công đoàn, dịp này, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Sáu, ngày 30/4, đến hết thứ Hai, ngày 3/5.

Lý do là ngày Quốc tế Lao động 1/5/2027 trùng với thứ Bảy. Theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019, nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết, thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Công đoàn cũng đề nghị Bộ Nội vụ công bố đầy đủ, tổng thể các dịp nghỉ lễ dài ngày có ngày nghỉ bù vào ngày làm việc, để công chức, viên chức, người lao động và các doanh nghiệp cho người lao động nghỉ theo lịch của công chức, viên chức chủ động sắp xếp hoạt động sản xuất, kinh doanh. Người lao động bố trí thời gian nghỉ ngơi phù hợp trong các dịp lễ quan trọng này.