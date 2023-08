Chính phủ đồng ý bố trí vốn nghiên cứu mở rộng cao tốc La Sơn - Túy Loan lên 4 làn xe

Bộ Giao thông vận tải vừa nhận được kiến nghị của cử tri TP. Đà Nẵng phản ánh tuyến đường cao tốc La Sơn - Túy Loan phóng tuyến không thẳng và có độ dốc lớn, vì vậy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông. Do đó, cử tri TP. Đà Nẵng kiến nghị cơ quan chức năng cần có nghiên cứu, tính toán để đảm bảo an toàn.

ĐỊA HÌNH HIỂM TRỞ, TIỀM ẨN NGUY CƠ MẤT AN TOÀN GIAO THÔNG

Trả lời kiến nghị cử tri TP. Đà Nẵng, Bộ Giao thông vận tải cho biết tuyến đường cao tốc La Sơn - Túy Loan dài khoảng 78km thuộc quy hoạch tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong đó, đoạn La Sơn - Hòa Liên dài 66km, nối từ thị trấn La Sơn (Thừa Thiên Huế) đến Hòa Liên (Đà Nẵng), tuyến đi về phía Tây Quốc lộ 1, qua khu vực Vườn quốc gia Bạch Mã đã hoàn thành đưa vào khai thác tháng 4/2022 (giai đoạn 1) với bề rộng nền đường 12m, bề rộng mặt đường 11m, 2 làn xe cơ giới.

"Toàn bộ tuyến La Sơn - Hòa Liên đi trên sườn núi có độ dốc ngang lớn và tuyến qua đèo La Hy, đèo Đề Bay, đèo Mũi Trâu. Địa hình tuyến đi qua được đánh giá là khó khăn nhất trong tổng thể tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông", Bộ Giao thông vận tải thừa nhận.

Do đó, ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh bám sát hiện trường, thực hiện công tác khảo sát xây dựng, làm việc và lấy ý kiến đồng thuận của địa phương nơi dự án đi qua.

Những góp ý của địa phương được ban quản lý dự án nghiên cứu, cập nhật trong hồ sơ thiết kế dự án nhằm đảm bảo nguyên tắc hướng tuyến đi thuận lợi nhất, kết nối các khu kinh tế, khu công nghiệp trọng yếu, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đồng thời, đảm bảo thiết kế tuân thủ theo tiêu chuẩn đường cao tốc, đáp ứng yêu cầu về kinh tế - kỹ thuật.

"Do tuyến phải đi qua khu vực địa hình khó khăn nên để đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác, hệ thống an toàn giao thông được thiết kế, lắp đặt hoàn chỉnh, an toàn nhất, đặc biệt các vị trí đèo dốc", Bộ Giao thông vận tải nhấn mạnh.

Cùng với đó, trong quá trình khai thác, các Khu Quản lý đường bộ thường xuyên rà soát việc tổ chức vận hành, khai thác, qua đó, kịp thời có ý kiến để Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, nhà đầu tư BT, đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên triển khai điều chỉnh, bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ, hệ thống an toàn giao thông nhằm nâng cao năng lực thông hành, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

MỞ RỘNG TUYẾN ĐƯỜNG LÊN 4 LÀN XE

Cũng theo Bộ Giao thông vận tải, hiện nay Bộ đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bố trí vốn để nghiên cứu đầu tư hoàn chỉnh tuyến đường với bề rộng nền đường 23m, 4 làn xe cơ giới.

Như vậy, sau khi hoàn chỉnh tuyến đường sẽ tăng khả năng khai thác cũng như đảm bảo an toàn giao thông tốt hơn.

Theo tính toán của Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, tổng chi phí đầu tư để hoàn thiện tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan từ 2 làn xe lên 4 làn xe, chiều rộng nền đường 22 m là khoảng 3.011 tỷ đồng, trong đó, chủ yếu là chi phí xây dựng. Khoản kinh phí này đã bao gồm chi phí đầu tư mở rộng các cầu lớn lên 4 làn xe, kiên cố hóa một số vị trí sạt trượt; nút giao.

Nếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt đầu tư hoàn thiện cao tốc La Sơn - Túy Loan, thời gian triển khai mở rộng dự án sẽ được thực hiện ngay từ tháng 6/2024, hoàn thành vào cuối năm 2025.

Trước đó, đoạn cao tốc La Sơn - Túy Loan đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt phân kỳ đầu tư theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), kết nối với tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thông qua nút giao Túy Loan, trong đó nền đường được đầu tư xây dựng theo quy mô cao tốc 4 làn xe với chiều rộng nền đường 22 m, mặt đường quy mô 2 làn xe với chiều rộng từ 11 - 16m.

Toàn bộ các cầu nhỏ có chiều dài dưới 50 m và một số cầu ở vị trí đặc biệt đã được xây dựng theo quy mô 4 làn xe, rộng 21,75 m.

Cuối tháng 12/2022, dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đoạn La Sơn-Hòa Liên (Km0-Km66); đoạn Hòa Liên-Túy Loan (Km66-Km77+472) được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tách riêng để đầu tư công trong dự án riêng; nút giao Túy Loan được Thủ tướng cho phép điều chuyển sang đầu tư trong dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi.