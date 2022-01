Chống dịch sành điệu với BST Kongo Mask 2022 

Thời đại dịch, những chiếc khẩu trang không chỉ là một vật dụng thiết yếu trong cuộc sống mà đang dần trở thành một thông điệp thời trang của người tiêu dùng. Thay vì sử dụng khẩu trang y tế với thời hạn sử dụng ngắn, khẩu trang dệt từ vải tái chế hữu cơ đã được xử lý đặc biệt để tạo khả năng kháng khuẩn - khi sử dụng xong chỉ cần giặt sạch, không cần phải tiêu hủy. Đây cũng là cách để mỗi chúng ta thể hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường cùng lời chúc sức khỏe trong mùa xuân mới.

Tuy vậy, mỗi chiếc khẩu trang vẫn tạo nên tâm lý phòng tránh hay rào cản giao tiếp. Qua lớp vải ấy, ta ít cười nói hơn và lẩn vẩn trong tâm trí là sự lo lắng không nguôi. Giữa những tháng ngày bất an, nghệ thuật đích thực là liều thuốc tuyệt vời chữa lành tâm hồn. Bằng cách “tô màu” cho những chiếc khẩu trang, bộ sưu tập này được hy vọng sẽ xóa nhòa nỗi sợ dịch bệnh hiện hữu trong tâm trí mỗi người và điểm tô cho cuộc sống thêm phần rực rỡ.

“Những nụ cười, những niềm vui và biểu cảm trên khuôn mặt có thể bị che lấp nhưng tinh thần lạc quan sẽ luôn được lan tỏa tới mỗi cá nhân tham gia dự án Kongo Mask 2022 và cả những người xung quanh bạn,” Cyril Kongo chia sẻ.

Trải qua ba thập kỷ trong nghề, Cyril Kongo đã dùng ngôn ngữ nghệ thuật graffiti như một tiếng nói, đưa câu chuyện của những “hang cùng ngõ hẻm” ra ánh sáng, thu hút giới sành điệu. Bằng việc phá vỡ giới hạn của bản thân cũng như thuần phục những quy tắc hội hoạ thông thường, Cyril Kongo đã đưa tinh thần đương đại vào graffiti và nâng tầm bộ môn này thành một loại hình nghệ thuật riêng biệt có sức ảnh hưởng rộng khắp.

Sự nghiệp của Cyril Kongo thực sự nở rộ khi Hermès ngỏ lời mời hợp tác cùng ông trong BST Thu - Đông 2011. Sau thành công vang dội này, Hermès tiếp tục kết hợp cùng ông trong dự án thiết kế 5 chiếc áo khoác cho nhóm nhạc Big Bang trong MV “Fantastic Baby” vào đầu năm 2012. Đây cũng chính là 5 chiếc áo khoác duy nhất được Hermès “customized” riêng cho Big Bang, lấy cảm hứng từ những chiếc khăn lụa Carré thuộc BST “Graff” của thương hiệu.

Sau đó, các tác phẩm của Cyril Kongo còn xuất hiện trong chiếc đồng hồ Richard Mille, lấp đầy chiếc máy bay tư nhân của Airbus hay sau cánh cửa kính lấp lánh dưới mái nhà Chanel...

Và giờ đây, cho thời bình thường mới, nghệ sĩ Cyril Kongo đã lựa chọn ra 5 tác phẩm mà ông tâm đắc nhất cho bộ sưu tập khẩu trang “Kongo Mask” phiên bản giới hạn 2022. Mỗi chiếc khẩu trang là một lời nhắn nhủ về tầm quan trọng của niềm tin, tình yêu và gia đình; là khát khao được đặt chân tới những vùng đất mới, khám phá những nền văn hóa mới.

Tác phẩm “L’amour se fête chaque jour!” để tình yêu dẫn lối mỗi người đến những giá trị tích cực trong cuộc sống, dù chúng ta đang trải qua những ngày khó khăn nhất. Tình yêu ở đây không chỉ là đơn thuần về tình yêu đôi lứa, mà còn là tình yêu với gia đình, bạn bè, cuộc sống – và quan trọng hết là bản thân.

Tác phẩm “Family comes first, always” - nghệ thuật của Cyril Kongo luôn xuất phát từ chính phần cảm xúc mộc mạc nhất. Và gia đình là một trong những nguồn cảm hứng vô tận trong những sáng tạo của ông.

Tác phẩm “Inconditionnellement” – “Vô điều kiện”, chẳng phải là định nghĩa căn bản nhất trong tình yêu hay sao? Tình yêu là sự cho đi chân thành mà không so đo thiệt hơn, là đối xử hết lòng với những con người và sự vật ta tin yêu. Giữa cuộc sống bộn bề, điều đơn giản ấy lại trở nên quý giá biết nhường nào!

Tác phẩm “Which destination are you looking for, my friend?” Khi thế giới bị đóng băng vì đại dịch, khao khát về những chuyến du lịch càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Được sáng tác khi Cyril Kongo bị kẹt lại Bali, bức họa thể hiện sự mong ngóng dành cho những cuộc hành trình cùng nguồn năng lượng tích cực đến từ sự kiên nhẫn và ước nguyện bình an.

Tác phẩm “Paris – New York” được hoàn thiện tại studio cá nhân của nhà thiết kế huyền thoại Karl Lagerfeld, là món quà dành tặng cho những tinh hoa của nền văn hóa Ai Cập cổ đại. Bản thân tác phẩm “Paris – New York” cũng chính là nguồn cảm hứng cho bộ sưu tập “Paris - New York 2018/19 Métiers d'art Show” của nhà mốt Chanel.

Cyril Kongo là một trong những nghệ sĩ đương đại thuộc thế hệ graffiti tiên phong tại Pháp, luôn nỗ lực tạo ra những thay đổi mang tính cách mạng, đưa graffiti trở thành một môn nghệ thuật được công nhận. Các tác phẩm của Kongo được thể hiện trên mọi bề mặt như thân cây, túi xách, khăn quàng cổ, vỏ chai, đồng hồ, xe hơi, máy bay...

Đặc biệt, ông không ngừng tìm kiếm chất liệu cho tác phẩm từ cuộc sống hàng ngày ở mọi lĩnh vực, không gian. Các tác phẩm của Kongo từng được tôn vinh tại nhiều nơi trên thế giới: bảo tàng Grand Palais, Grande Arche la Defensecho, những phòng trưng bày nổi tiếng tại Tokyo, Hong Kong, Singapore, Amsterdam, New York…