Chủ tịch KBC Đặng Thành Tâm đăng ký chuyển nhượng 86,5 triệu cổ phiếu sang công ty riêng

Đặng Thành Tâm thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần (Mã KBC-HOSE).

Theo đó, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT KBC thông báo đăng ký chuyển quyền sở hữu 86,5 triệu cổ phiếu KBC, chiếm 11,27% vốn điều lệ của KBC cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển DTT (Công ty DDT).

Thời gian dự kiến giao dịch từ ngày 9/9 đến ngày 8/10 với mục đích là để góp vốn vào Công ty DTT bằng cổ phiếu KBC. Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu KBC do ông Tâm nắm giữ sẽ giảm từ 138,66 triệu cổ phiếu, chiếm 18,06% xuống còn 52,12 triệu, chiếm 6,79%.

Đồng thời, Công ty DDT do ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT KBC là cổ đông nắm quyền quyền soát đồng thời là Giám đốc cũng thông báo đăng ký nhận 86,5 triệu cổ phiếu KBC, chiếm 11,27% vốn điều lệ của KBC.



Sau giao dịch này, công ty DTT sẽ trở thành cổ đông lớn của KBC với tỷ lệ 11,27%.

Trên thị trường, cổ phiếu KBC đã từng tăng mạnh trên 36.000 đồng/cổ phiếu (chốt phiên ngày 26/3). Tuy nhiên, cổ phiếu này sau đó liên tục điều chỉnh và giảm mạnh xuống còn 26.750 đồng/ cổ phiếu và giảm 15% so với đầu năm. Tạm tính giá đóng trên thì giá trị số cổ phiếu chuyển nhượng là gần 2.315 tỉ đồng.

Công ty DTT được thành lập vào ngày 16/1/2024 có trụ sở chính đặt tại 12 Phạm Đình Toái, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp.HCM, hoạt động lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Được biết, KBC đã thông qua phương án phát hành lô trái phiếu KBCH2426001 trị giá 1.000 tỷ đồng trong quý III/2024. Trái phiếu này có kỳ hạn 24 tháng, lãi suất cố định 10,5%/năm và trả lãi 6 tháng/lần. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo và không có nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.

Mục đích phát hành nhằm cơ cấu lại các khoản nợ hiện tại của CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang và CTCP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên.

Mới đây, VCSC duy trì khuyến nghị "mua" đối với KBC nhưng điều chỉnh giảm 9% giá mục tiêu xuống còn 35.800 đồng/cổ phiếu. Giá mục tiêu thấp hơn của VCSC chủ yếu do VCSC lùi thời gian mở bán/bàn giao khu đô thị (KĐT) Tràng Cát sang năm 2026 so với năm 2025 trong dự báo trước đây.

VCSC cũng điều chỉnh giảm 45%/31%/17% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cho các năm 2024/25/26, chủ yếu do dự phóng bàn giao đất KCN thấp hơn trong năm 2024 (dựa theo tiến độ bán đất thấp hơn dự kiến từ đầu năm đến hiện tại) và bàn giao tại KĐT Tràng Cát thấp hơn trong giai đoạn 2025-26.

Ngoài ra, VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2024 sẽ giảm 52% YoY xuống còn 972 tỷ đồng chủ yếu do lượng bàn giao đất KCN giảm còn 59 ha (so với 151 ha năm 2023 và so với 111 ha trong dự báo năm 2024 trước đây của VCSC) do KBC có lượng đất sẵn sàng cho thuê hạn chế trong khi các dự án sắp tới của công ty vẫn đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

VCSC dự báo lợi nhuận nửa cuối năm 2024 sẽ được hỗ trợ bởi việc bàn giao khoảng 43 ha đất KCN, bao gồm backlog khoảng 30 ha chưa ghi nhận.