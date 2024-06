KBC thông qua việc vay 500 tỷ từ công ty con

Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần (mã KBC-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn công ty con.

Theo đó, ngày 25/6, HĐQT KBC đã thông qua chủ trương vay 500 tỷ đồng từ công ty con là Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Tràng Cát theo hình thức vay tín chấp trong thời hạn 2 năm. Số tiền trên nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

KBC cho biết lãi suất của khoản vay được thoả thuận theo từng hợp đồng vay, tiền lãi thanh toán một lần khi tất toán các khoản vay.

Kết thúc quý 1/2024, KBC ghi nhận doanh thu thuần sụt giảm 93%, đạt hơn 152 tỷ đồng khi "trắng" doanh thu từ thuê đất và cơ sở hạ tầng. Trừ các khoản chi phí, Kinh Bắc báo lỗ 76,7 tỷ đồng.

Với việc ghi nhận lỗ trong quý đầu năm 2024, Kinh Bắc còn cách rất xa kế hoạch tham vọng lãi 4.000 tỷ đồng trong năm 2024.

Ngoài ra, tại thời điểm ngày 31/3, tổng nợ phải trả của Kinh Bắc ở mức 19.193 tỷ đồng, tăng 45% so với đầu năm. Trong đó, KBC đã ghi nhận nguồn tiền đột biến đến từ khoản nhận đặt cọc 5.650 tỷ đồng của CTCP Du lịch Sài Gòn - Hàm Tân tại dự án Khu đô thị và Dịch vụ Tràng Cát. Thời gian nộp tiền trong quý 1/2024 và thời gian hoàn trả lại vào ngày 20/9/2025.

Được biết, công ty đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 vào ngày 19/06/2024. Qua đó, cổ đông đã thông qua việc duy trì kế hoạch năm 2024 đối với tổng thu nhập (bao gồm doanh thu, thu nhập tài chính, và các thu nhập khác) ở mức 9 nghìn tỷ đồng (+48% YoY) và lợi nhuận sau thuế ở mức 4 nghìn tỷ đồng (+78% YoY).

Dự báo LNST năm 2024 của VCSC tương đương với 48% kế hoạch năm 2024 được thông qua. Công ty không công bố chi tiết về kế hoạch năm 2024 của công ty; tuy nhiên, VCSC cho rằng chênh lệch giữa dự báo của VCSC so với kế hoạch của KBC chủ yếu do dự báo doanh số cho thuê/bàn giao đất KCN thấp hơn của VCSC, ở mức 111 ha (so với mức kế hoạch là 150 ha), và đóng góp lợi nhuận từ mảng BĐS nhà ở có khả năng thấp hơn so với kỳ vọng của công ty.

Đồng thời cổ đông thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ tối đa 250 triệu cổ phiếu (33% cổ phiếu đang lưu hành) cho không quá 100 nhà đầu tư. Giá phát hành được đề xuất ở mức (1) 80% giá đóng cửa trung bình trong 30 ngày giao dịch tính đến ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phê duyệt và (2) không thấp hơn giá trị sổ sách/cổ phiếu quý gần nhất tại thời điểm thực hiện. Kế hoạch phát hành riêng lẻ dự kiến sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2024-2025, ngày cụ thể do HĐQT quyết định sau khi UBCKNN phê duyệt. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế giao dịch trong 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành riêng lẻ.

KBC dự kiến sử dụng số tiền thu được để bổ sung/mở rộng vốn lưu động, tái cơ cấu nợ vay, đầu tư vào các công ty con/công ty liên doanh/công ty liên kết, và tiến hành các hoạt động M&A và VCSC chưa đưa kế hoạch phát hành này vào dự báo và định giá của VCSC.

Ban lãnh đạo công ty cho buêts kỳ vọng nhu cầu tích cực đối với các dự án sắp tới của KBC. Hiện tại, KCN Tràng Duệ 3 (tổng diện tích là 687 ha; Hải Phòng) đã hoàn thành quy hoạch tổng thể 1/2000 và đang trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trước khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt lần cuối.

Trong khi đó, khu đô thị Tràng Cát (tổng diện tích là 585 ha; Hải Phòng) đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch tổng thể 1/500 và đang chờ xác định chi phí tiền sử dụng đất bổ sung. Ban lãnh đạo cho rằng kỳ vọng nhu cầu tiềm năng mạnh mẽ từ LG đối với KCN Tràng Duệ 3 trong khi kỳ vọng khu đô thị Tràng Cát sẽ có giá bán cao (>50 triệu đồng/m2) do các dự án khác trong khu vực đang bán với mức giá hơn 100 triệu đồng/m2. Ngoài ra, ban lãnh đạo đã chia sẻ trong ĐHCĐ rằng nhu cầu đất KCN năm 2024 có khả năng sẽ đạt tổng cộng khoảng 197 ha, tại các KCN Tràng Duệ 3, Nam Sơn – Hạp Lĩnh, Phú Bình (chưa bao gồm KCN Tân Phú Trung).

Đáng chú ý, Ban lãnh đạo cho rằng việc phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ là cần thiết để đảm bảo sự phát triển của các dự án sắp tới. Ban lãnh đạo đã chia sẻ trong ĐHCĐ rằng kế hoạch phát hành riêng lẻ sẽ cho phép KBC tăng cường vốn điều lệ, đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án sắp tới cũng như các hoạt động kinh doanh khác như M&A và đầu tư vào các công ty con hoặc công ty liên kết.



Ban lãnh đạo cũng cho biết nhu cầu từ các nhà đầu tư tiềm năng cao hơn so với lượng cổ phiếu phân bổ từ việc phát hành riêng lẻ. Trong bối cảnh hầu hết các quy hoạch tổng thể cấp tỉnh đã được hoàn tất trong thời gian gần đây, ban lãnh đạo cho rằng cần có nền tảng vốn cao hơn để tận dụng và đảm bảo việc gia tăng quỹ đất mới tiềm năng cho KBC.

Trước đó, HĐQT KBC vừa thông qua quyết định sử dụng cổ phiếu KBC của ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT công ty để làm tài sản đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho các khoản vay trong năm 2024. Theo đó, công ty sẽ sử dụng 10 triệu cổ phiếu KBC với thời gian bảo đảm được tính từ ngày phát hành các khoản vay từ ngày 17/6 đến khi toàn bộ nghĩa vụ trả nợ vay được hoàn tất.

Tạm tính theo giá thị trường ngày 18/6 (30.400 đồng/cp), lượng cổ phiếu của Chủ tịch mang đi làm tài sản đảm bảo có trị giá 304 tỷ đồng. Chốt phiên ngày 26/6, giá cổ phiếu KBC là 29.800 đồng/cp.