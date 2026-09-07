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Chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư

N Như Nguyệt

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc với nhiều hoạt động quan trọng. Chuyến thăm sẽ góp phần mở ra cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong các ngành: công nghệ chiến lược, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực mới cho tăng trưởng...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Chiều 6/9, theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay Seongnam, Seoul, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc và Phu nhân.

ĐỒNG HÀNH, KIẾN TẠO THỂ CHẾ HIỆN ĐẠI, THÔNG THOÁNG

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp mặt các thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc.

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Việt Nam tập trung phát triển hạ tầng tính toán và dữ liệu nội địa; đầu tư trung tâm dữ liệu xanh và hạ tầng dữ liệu quốc gia, coi dữ liệu là yếu tố sống còn để vận hành AI. Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ lớn trong nước nghiên cứu, phát triển các giải pháp AI phù hợp với văn hóa, pháp lý và đặc thù quản lý của Việt Nam.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc cần trở thành "cánh tay nối dài" về trí tuệ và công nghệ của đất nước; tập trung chia sẻ, chuyển giao tri thức và kinh nghiệm quốc tế, nhất là kinh nghiệm của Hàn Quốc trong phát triển, làm chủ, thương mại hóa công nghệ. Từ đó, đề xuất mô hình, cơ chế, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội sẽ tiếp tục đồng hành, kiến tạo khuôn khổ thể chế hiện đại, thông thoáng, đồng thời tăng cường giám sát việc thực thi các đạo luật nhất là các luật liên quan tới lĩnh vực khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc chủ động phối hợp với các cơ quan trong nước để xác định rõ lĩnh vực ưu tiên, những vấn đề cần tập trung giải quyết; nhấn mạnh cuộc gặp hôm nay đã góp phần mở ra cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong các ngành công nghệ chiến lược, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực mới cho tăng trưởng.

Tại buổi gặp mặt, các thành viên kiến nghị Việt Nam cần tập trung nguồn lực vào những công nghệ trọng điểm, chiến lược và có mục tiêu dài hạn. Cùng với đó là xây dựng cơ chế để đưa kết quả nghiên cứu vào thị trường; đổi mới cơ chế liên quan đến tài trợ cũng như đánh giá hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D); chấp nhận rủi ro khoa học có kiểm soát….

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC, NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU HÚT ĐẦU TƯ

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư từ Hàn Quốc, Việt Nam cần tập trung giải quyết những vấn đề liên quan đến chuyển giao công nghệ, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), sở hữu trí tuệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Mục tiêu là tạo ra mô hình hợp tác trong đó Hàn Quốc cung cấp nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản trị, còn Việt Nam phát huy lợi thế về địa điểm sản xuất, nguồn nhân lực và thị trường. Qua đó hình thành các chuỗi cung ứng có sự tham gia ngày càng sâu của doanh nghiệp Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc xây dựng công nghệ, chuỗi cung ứng, thị trường và phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc cần trở thành những trọng tâm của ngoại giao nghị viện giữa hai bên.

Trong chuyến thăm lần này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc. Sự kiện do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức với sự tham dự của hơn 70 đại biểu là đại diện nhân sĩ, trí thức, hội đoàn, tổ chức nhân dân, đại diện doanh nghiệp và tổ chức phi Chính phủ Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam.

Các đại biểu tham dự cuộc gặp. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.
Các đại biểu tham dự cuộc gặp. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng khuôn khổ pháp lý đồng bộ, minh bạch và ổn định, qua đó tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho cả doanh nghiệp trong nước và nhà đầu tư nước ngoài…

Chủ tịch Quốc hội mong muốn trong thời gian tới, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị phối hợp với các tổ chức phi chính phủ, các hội đoàn, các doanh nghiệp tăng cường quảng bá về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam sang Hàn Quốc và hình ảnh đất nước, con người Hàn Quốc sang Việt Nam.

Từ giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân tiến tới các thỏa thuận hợp tác thiết thực, đem lại hiệu quả thực chất cho hai nước. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Quốc hội Việt Nam sẽ tăng cường thực hiện thỏa thuận hợp tác đã ký với Quốc hội Hàn Quốc, tăng cường công tác lập pháp, giám sát thực hiện các thỏa thuận đã ký kết.

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