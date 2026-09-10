Chưa có tín hiệu mới, VN-Index tiếp tục giằng co và tích lũy

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 11/9/2026.

Theo SHS, VN-Index chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1.800 điểm và thị trường đang cân bằng trở lại ở vùng giá này.

Kết phiên VN-Index tăng 2,11 điểm, tương đương 0,12% lên mốc 1829,23 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index giảm 1,11 điểm, tương đương 0,40% xuống mốc 278,37 điểm.

Thanh khoản sụt giảm cho thấy nhà đầu tư vẫn đang rất thận trọng trước biến động của xu hướng tiếp theo

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Trạng thái giằng co với biên độ lớn cùng sự xuất hiện của nến Doji cho thấy tâm lý tranh chấp quyết liệt giữa phe mua và phe bán. Dòng tiền dù có dấu hiệu nâng đỡ quanh vùng giá thấp nhưng sự sụt giảm của thanh khoản chung cho thấy nhà đầu tư vẫn đang rất thận trọng trước biến động của xu hướng tiếp theo.

Chiến lược ưu tiên trong giai đoạn này là tiếp tục giữ vững tâm lý phòng thủ và quan sát kỹ phản ứng của chỉ số tại các ngưỡng kháng cự mạnh. Nhà đầu tư nên hạn chế giao dịch lướt sóng hoặc sử dụng đòn bẩy cao, đồng thời kiên nhẫn chờ đợi thị trường xác nhận rõ ràng xu hướng tích lũy hoặc bứt phá trước khi ra quyết định giải ngân mới”.

Tâm lý e ngại rủi ro vẫn chi phối thị trường

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Sau một ngày giằng co trong vùng 1812 – 1835, VN-Index đóng cửa tại mốc 1829,23 điểm, tăng nhẹ 2 điểm so với hôm qua. 10/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Du lịch & giải trí giảm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, ngành Công nghệ và thông tin dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Hàng & dịch vụ công nghiệp. Các ngành khác không có diễn biến đáng kể. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên sàn HSX, UPCOM và bán ròng nhẹ trên sàn HNX. Thanh khoản vốn đã thấp tiếp tục suy giảm trong ngày hôm nay, cho thấy tâm lý e ngại rủi ro vẫn chi phối thị trường”.

VN-Index chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1.800 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index tích lũy tích cực trong biên độ hẹp, vùng giá 1.800 điểm - 1.850 điểm, hỗ trợ gần nhất quanh 1.820 điểm, vùng kháng cự mạnh 1.880 điểm - 1.900 điểm tương ứng vùng đỉnh tháng 6/2026. VN30 đang phục hồi khi kiểm định lại vùng hỗ trợ giá trung bình 200 phiên tương ứng quanh 1.960 điểm. VN30 kỳ vọng hướng đến vùng kháng cự mạnh 2.000 điểm - 2.025 điểm, tương ứng vùng đỉnh tháng 7/2026. Hiện tại vẫn chưa có dự báo VN30 có thể vượt được kháng cự mạnh quanh 2.025 điểm.

Chỉ số VN-Index chịu ảnh hưởng của các cổ phiếu vốn hóa lớn và tích lũy trong biên độ hẹp. VN-Index chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1.800 điểm và thị trường đang cân bằng trở lại ở vùng giá này. Hiện tại hầu hết các nhóm ngành còn lại xu hướng giá trung dài hạn vẫn trong quá trình điều chỉnh, tích lũy kéo dài. Thanh khoản thị trường chung vẫn chưa cải thiện mặc dù áp lực cung ở vùng hỗ trợ là khá thấp. Trong khi các nhóm ngành vẫn đang có tính chất luân phiên phục hồi sau thời gian dài điều chỉnh, tích lũy. Nhà đầu tư cân bằng danh mục và xem xét gia tăng khi lực cầu, dòng tiền ngắn hạn cải thiện trở lại.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Mục tiêu ngắn hạn của VN-Index quanh 1870 - 1880

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 1,2 điểm (+0,1%), đóng cửa tại mức 1829,2 điểm. Thị trường mở cửa giảm điểm về tiệm cận vùng 1810 điểm trong phiên sáng và hồi phục về gần mức tham chiếu vào cuối phiên. Sang phiên chiều, chỉ số tăng nhẹ nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như VHM, FPT và các cổ phiếu ngân hàng như VCB, STB. Thanh khoản thị trường giảm nhẹ so với phiên hôm trước, đạt 13,566 tỷ VND.

Chúng tôi duy trì quan điểm tại báo cáo gần nhất với mục tiêu ngắn hạn quanh 1870 - 1880. Các nhóm dẫn dắt như Vingroup và Ngân hàng tiếp tục diễn biến tích cực trong phiên. Việc nhà đầu tư nước ngoài đã quay lại mua ròng sau các phiên bán ròng gần đây cũng là thông tin tích cực hỗ trợ thị trường hồi phục trong các phiên tới. Về kỹ thuật, VN-Index tiếp tục kiểm định và đóng cửa trên hỗ trợ MA100 ngày trong một số phiên gần đây cho thấy sự tích lũy và hấp thụ lực bán khá tốt quanh vùng giá này. Nhà đầu tư đã mở mua trong các phiên trước nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu quanh mức 60 - 70% và không nên sử dụng margin với mục tiêu giao dịch ngắn hạn quanh mức 1870 - 1880”.

Chỉ số có thể quay lại nhịp điều chỉnh nếu xuyên thủng vùng hỗ trợ 1810-1815 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index tiếp tục biến động quanh MA10 phiên với thanh khoản sụt giảm phản ánh dòng tiền tiếp tục thận trọng. Thị trường đang có diễn biến phân hóa khi chỉ số đang được neo giữ trở lại bởi nhóm Vingroup và FPT, STB… trong khi phần còn lại của thị trường khá yếu. Đồng thời, chỉ số đang có sự lưỡng lự tại vùng kháng cự bên trên tương ứng 1850-1870 điểm và chỉ số có thể quay lại nhịp điều chỉnh nếu xuyên thủng vùng hỗ trợ 1810-1815 điểm.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư tận dụng nhịp tăng của thị trường để hạ dần tỷ trọng cổ phiếu về mức cổ phiếu ngang với tiền. Đồng thời, nhà đầu tư cần lưu ý thị trường đang vào vùng nhạy cảm với các thông tin quốc tế như dữ liệu CPI vào thứ 6 tuần này và cuộc họp Fed vào ngày 16/09/2026. Ở kịch bản tích cực, nhà đầu tư có thể để ý đến các nhóm cổ phiếu như Hóa chất (DGC), ngành Bán lẻ (DGW, MWG, FRT), Sữa(VNM), Cảng biển (GMD, DVP, PVP), Ngân hàng (MBB, HDB, STB, VPB), BĐS (VHM, VRE, VPL), Công nghệ thông tin (FPT)”.

VN-Index đang trong diễn biến kiểm tra động lực quanh vùng 1830-1850

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến xanh tăng điểm nhờ diễn biến tích cực ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật như RSI và MACD nhìn chung đều bắt đầu bẻ ngang sau lực phục hồi nhẹ ở phiên liền trước, phản ánh vận động tích lũy ngắn hạn của chỉ số quanh vùng 182-1830 điểm trong những phiên gần đây. Hỗ trợ ngắn hạn vẫn đang là vùng 1800 - 1810 điểm, tương ứng với đáy cũ gần nhất.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số chung vận động bám sát đường MA20 và đã có sự hồi phục nhất định trong phiên sáng. Do đó, nếu VN-Index tiếp tục đà hồi phục trong những phiên tới thì vùng kháng cự gần nhất sẽ là 1870 điểm.

VN-Index đang trong diễn biến kiểm tra động lực quanh vùng 1830-1850. Đồng thời, dòng tiền tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành, trong đó một số cổ phiếu đã bắt đầu có tín hiệu bật nảy hồi phục sau một nhịp điều chỉnh giảm. Theo đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư bám sát diễn biến thị trường, duy trì tỉ trọng danh mục đối với những cổ phiếu bật tăng trở lại ở vùng hỗ trợ thuộc các nhóm ngành như ngân hàng, bán lẻ, hạn chế mua đuổi khi cổ phiếu đã tăng mạnh”.

Tín hiệu hồi phục hướng về khu vực 1880 điểm chưa được xác nhận hoàn toàn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index vẫn đóng cửa dưới vùng 1830 điểm nên tín hiệu hồi phục hướng về khu vực 1880 điểm chưa được xác nhận hoàn toàn. Tuy nhiên, chỉ số đã hồi phục từ vùng hỗ trợ 1810 điểm trong phiên 10/09, qua đó củng cố vai trò hỗ trợ của khu vực này trong phiên 11/09”

Quá trình giằng co và tích lũy của VN-Index tiếp tục nối dài

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Quá trình giằng co và tích lũy của VN-Index tiếp tục nối dài khi vẫn chưa cho thấy chuyển biến mới. Vùng 1810 – 1820 đang đóng vai trò điểm tựa tin cậy của chỉ số, và ngược lại, kháng cự gần duy trì quanh vùng 1830 – 1870”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.