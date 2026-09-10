Áp lực bán cạn kiệt, dòng tiền vẫn chưa “phản công”

Thanh khoản thị trường sáng nay tiếp tục sụt giảm nghiêm trọng, hai sàn chỉ khớp thành công 5.090 tỷ đồng. Dù sắc đỏ tràn ngập nhưng biên độ giảm giá rất nhẹ giúp mức thanh khoản cực thấp này thể hiện áp lực bán đang dần cạn kiệt.

VHM vẫn đang tạo lực cản về điểm số.

VN-Index chốt phiên sáng chỉ còn giảm nhẹ 0,04% (-0,81 điểm), từ mức đáy lúc 10h50 giảm 0,77% (-14,12 điểm). Độ rộng ghi nhận 97 mã xanh và 184 mã đỏ, nhưng trong đó chỉ có 64 mã giảm quá 1%, với thanh khoản trừ giao dịch của VHM chiếm 7,2% sàn HoSE.

Diễn biến phục hồi giá cũng được ghi nhận ở nhiều cổ phiếu. Tại giá thấp nhất, sàn này có 130 mã giảm quá 1% so với tham chiếu, nghĩa là một nửa đã cải thiện về cuối phiên, dù chưa nhiều cổ phiếu vượt được tham chiếu.

VN30-Index chốt phiên đã vượt nhẹ tham chiếu, tăng 0,22% với 11 mã xanh và 17 mã đỏ. Điểm bất lợi ở nhóm blue-chips là VHM vẫn yếu, đang giảm 1,39%. Trên thực tế VHM đã phục hồi được 2,3% so với giá đáy, đóng góp không nhỏ vào diễn biến đi lên của VN-Index. Cả rổ ngoài VHM chỉ còn VPL giảm 1,98%, TCX giảm 1,63%, HDB giảm 1,27% là yếu nhất.

Thống kê biên độ phục hồi trong nhóm này cũng cho thấy tất cả đều đã “thoát đáy”, trong đó 10 mã phục hồi trên 1%. Đảo chiều tích cực nhất là FPT, tăng 1,94% từ giá thấp nhất và vượt trên tham chiếu 1,66%. MSN cũng khá ấn tượng, đang tăng nhẹ 0,58% nhưng thực tế đã đảo chiều 1,18% so với đáy. MWG cũng mạnh, phục hồi 1,83% và đảo chiều thành tăng 1,26%. STB tăng tốt nhất cuối phiên +2,48% nhưng toàn bộ mức tăng này xuất phát từ đầu phiên.

VN-Index đã phục hồi lên sát tham chiếu.

Rổ VN30 cho thấy trạng thái đảo chiều giá diễn ra khá rộng dù biên độ chưa đủ lớn, nhiều mã vẫn dưới tham chiếu. Điều này cũng một phần do nhịp phục hồi mới chỉ xuất hiện ở nửa sau của phiên và thời gian chưa nhiều. Điểm tích cực là thanh khoản VN30 rất thấp với 2.957 tỷ đồng, giảm 12% so với sáng hôm qua. Hầu hết các cổ phiếu phục hồi và đảo chiều thành công đều có giao dịch thấp, xác nhận áp lực bán không mạnh.

Những cổ phiếu còn yếu nhất thị trường ngoại trừ VHM, HDB, TCX, đều nằm trong diện không có diễn biến phục hồi rõ nét. Thanh khoản các cổ phiếu này đều rất kém. CII giảm 1,74%, HAG giảm 1,08%, BCM giảm 1,82%, HVN giảm 1,6%, ORS giảm 1,11%, NLG giảm 1,39%, CTD giảm 1,83% là những cổ phiếu duy nhất khớp lệnh quá 10 tỷ đồng.

Ở nhóm tăng, do thời gian đảo chiều ngắn, lực mua cũng hạn chế nên rất ít cổ phiếu tăng mạnh. Toàn sàn HoSE mới có 10 cổ phiếu tăng giá trên 1% với thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. FPT tăng 1,66% với 365,2 tỷ; PVT tăng 3,81% với 185,1 tỷ; DGW tăng 5,85% với 145,4 tỷ; STB tăng 2,48% với 121,3 tỷ; VPI tăng 3,41% với 102,5 tỷ; MWG tăng 1,26% với 75,8 tỷ; DCL tăng 2,63% với 46,3 tỷ là những cổ phiếu thanh khoản tốt nhất.

Khả năng “phản công” của dòng tiền là khá thuận lợi vì xuyên suốt cả nhịp giảm buổi sáng, áp lực bán đều yếu. Dù vậy diễn biến giá hồi lên chậm chạp cho thấy bên mua cũng rất từ tốn. Các trụ chưa có hành động mạnh hỗ trợ điểm số và kích thích tâm lý lạc quan. Những cổ phiếu blue-chips tăng tốt nhất sáng nay đều chưa phải là nhóm vốn hóa hàng đầu.

Nhà đầu tư nước ngoài đang có động thái hỗ trợ thị trường khi tiếp tục duy trì cường độ bán rất nhẹ. Tổng giá trị bán ra ở HoSE chỉ khoảng 725,8 tỷ đồng và mua ròng đạt 91,9 tỷ. Phần rất lớn giao dịch bán tập trung vào VHM với -227,9 tỷ đồng ròng. Cổ phiếu bị bán lớn kế tiếp là VND chỉ là -21 tỷ. Phía mua ròng cũng dồn vào vài mã là FPT +129 tỷ, SBT +85,8 tỷ, DGW +48,8 tỷ, STB +37,3 tỷ, HPG +23,4 tỷ.