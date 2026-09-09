VN-Index giảm nhẹ, rủi ro điều chỉnh gia tăng

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 10/9/2026

Theo SHS, xu hướng ngắn hạn VN-Index tiếp tục tích lũy trên vùng hỗ trợ gần nhất quanh 1820 điểm, vùng kháng cự mạnh 1880 điểm - 1900 điểm tương ứng vùng đỉnh tháng 6/2026.

Kết phiên VN-Index giảm 3,32 điểm, tương đương 0,18% xuống mốc 1827,12 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index giảm 1,63 điểm, tương đương 0,58% xuống mốc 279,48 điểm.

Phe bán đang tạm thời chiếm ưu thế và rủi ro điều chỉnh ngắn hạn đang tăng lên

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Áp lực bán chủ động gia tăng mạnh vào cuối phiên đi kèm với thanh khoản lớn cho thấy phe bán đang tạm thời chiếm ưu thế và rủi ro điều chỉnh ngắn hạn đang tăng lên. Việc chỉ số đánh mất đường hỗ trợ ngắn hạn cũng củng cố thêm cho kịch bản thị trường sẽ cần tìm kiếm điểm cân bằng mới tại các vùng giá thấp hơn.

Chiến lược ưu tiên lúc này là nâng cao kỷ luật quản trị rủi ro và kiên quyết hạ tỷ trọng đối với các cổ phiếu đã vi phạm ngưỡng cắt lỗ hoặc gãy nền giá. Nhà đầu tư nên kiên nhẫn duy trì tỷ trọng tiền mặt hợp lý, tuyệt đối không bắt đáy sớm khi áp lực bán chưa có dấu hiệu suy giảm và cần chờ đợi các tín hiệu cân bằng rõ nét hơn quanh vùng hỗ trợ mạnh”.

Diễn biến thị trường vẫn đang khó đoán định

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Ngay khi mở cửa phiên sáng, VN-Index tăng lên vùng 1847 điểm trước khi áp lực bán quay trở lại khiến thị trường giằng co quanh vùng 1825 – 1835 điểm, và đóng cửa tại 1827,12 điểm, giảm nhẹ 3,32 điểm (-0.18%) so với phiên trước. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với số mã giảm lớn hơn số mã tăng, trong khi đó xét theo nhóm ngành vẫn có 7/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Truyền thông dẫn đầu đà giảm theo sau là ngành Bất động sản và Dịch vụ tài chính.

Ở chiều chiều ngược lại, ngành Du lịch và Giải trí dẫn đầu đà tăng. Về giao dịch khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCoM. Chỉ số vẫn tiếp tục kết phiên trên toàn bộ cụm MA, tuy nhiên thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp so cho thấy tâm lý thận trọng vẫn đang chiếm ưu thế. Diễn biến thị trường vẫn đang khó đoán định, khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục giao dịch thận trọng trong giai đoạn này”.

Ngắn hạn VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá quanh 1800 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index tiếp tục tích lũy trên vùng hỗ trợ gần nhất quanh 1820 điểm, vùng kháng cự mạnh 1880 điểm - 1900 điểm tương ứng vùng đỉnh tháng 6/2026. Trong khi VN30 chịu áp lực kiểm định lại vùng hỗ trợ giá trung bình 200 phiên tương ứng quanh 1.960 điểm. Trường hợp tích cực VN30 cần giữ được vùng hỗ trợ này và bật tăng trở lại hướng đến vùng kháng cự mạnh 2000 điểm - 2025 điểm, tương ứng vùng đỉnh tháng 7/2026. Hiện tại chưa có dự báo VN30 có thể vượt được kháng cự mạnh 2000-2025.

Chỉ số VN-Index tiếp tục chịu ảnh hưởng chi phối của các cổ phiếu vốn hóa lớn và đang biến động trong biên độ 1800 điểm - 1900 điểm. Ngắn hạn VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá quanh 1800 điểm và thị trường có thể cân bằng trở lại ở vùng giá này. Hiện tại hầu hết các nhóm ngành còn lại xu hướng giá trung dài hạn vẫn trong quá trình điều chỉnh, tích lũy kéo dài, không có nhiều cơ hội đầu tư vượt trội. Ngắn hạn lực cầu suy giảm, áp lực cung gia tăng. Nhà đầu tư nên cân bằng danh mục và chỉ xem xét gia tăng khi lực cầu, dòng tiền ngắn hạn cải thiện trở lại.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index sẽ diễn biến tích cực trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 3,3 điểm (-0,2%), đóng cửa tại mức 1827,1 điểm. Thị trường mở cửa tăng mạnh tiệm cận vùng 1850 điểm, sau đó giảm dần về quanh tham chiếu do áp lực bán từ nhóm Vingroup (VIC và VHM). Thanh khoản thị trường tăng nhẹ so với phiên hôm qua, đạt 14,557 tỷ VND.

Chỉ số giảm nhẹ dưới áp lực điều chỉnh từ một số cổ phiếu nhóm Vingroup (VIC và VHM). Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn đánh giá cao khả năng tăng của chỉ số trong các phiên tới. Theo đó, áp lực bán của các cổ phiếu dẫn dắt như VIC và VHM không mạnh, đồng thời đã có lực mua trở lại giúp hạn chế mức giảm của các cổ phiếu này. Bên cạnh đó, nhóm Dầu khí và Ngân hàng đang diễn biến tích cực nhờ giá dầu cao và một số thông tin hỗ trợ thanh khoản đối với hệ thống ngân hàng, tiếp tục nâng đỡ chỉ số.

Chúng tôi cũng duy trì khuyến nghị nhà đầu tư có thể giao dịch ngắn hạn đối với các cổ phiếu thuộc nhóm VN30 khi các cổ phiếu nhóm này đang có diễn biến tích cực, đồng thời thu hút dòng tiền từ nhà đầu tư”.

Thị trường có thể điều chỉnh nếu giảm xuống dưới 1800-1822 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index đang có phiên tăng giảm đan xen trên MA10 phiên với thanh khoản tăng nhẹ trở lại. Chỉ số đang biến động hẹp và đi ngang trong biên độ 1822-1850 điểm cho nên xu hướng sẽ rõ ràng hơn khi chỉ số phá vỡ khỏi vùng dao động kể trên. Đồng thời, nhóm Vingroup đang có diễn biến điều chỉnh ngắn hạn với chỉ báo độ rộng và chỉ báo tâm lý đang suy yếu cho nên thị trường có thể điều chỉnh nếu giảm xuống dưới 1800-1822 điểm.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư tận dụng nhịp tăng của thị trường để hạ dần tỷ trọng cổ phiếu về mức cổ phiếu ngang với tiền. Đồng thời, nhà đầu tư hạn chế mua mới khi thị trường đang bước vào vùng nhạy cảm với các thông tin quốc tế như dữ liệu CPI vào thứ 6 tuần này và cuộc họp Fed vào ngày 16/09/2026”.

VN-Index sẽ rung lắc nhưng xu hướng ngắn hạn vẫn sẽ hướng lên lại khu vực kháng cự 1870 - 1880

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD đảo chiều hướng xuống tuy nhiên mới hình thành đỉnh đầu tiên, thêm vào đó các chỉ báo như CMF, tenkan, kijun vẫn đang đồng loạt hướng lên nên xác suất cao VN-Index sẽ rung lắc nhưng xu hướng ngắn hạn vẫn sẽ hướng lên lại khu vực kháng cự 1870 - 1880.

Trên khung đồ thị giờ,các chỉ báo RSI và MACD hướng xuống và giảm về mức trung tính, tuy nhiên VN-Index vẫn đang giao dịch trong biên độ hẹp cùng với việc dải Bollinger band đang thắt chặt cho thấy thị trường vẫn đang có diễn biến ổn định và xác suất cao sẽ quay trở lại kiểm tra lại vùng kháng cự 1870 – 1880.

Với diễn biến hiện tại, VN-Index đang trong diễn biến kiểm tra động lực quanh vùng 1830-1840. Với diễn biến hiện tại, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư giao dịch ngắn hạn cân nhắc giải ngân một phần ở các cổ phiếu vẫn giữ vững hỗ trợ và có tín hiệu bật tăng trở lại thuộc các nhóm ngành như ngân hàng, chứng khoán”.

Xu hướng chủ đạo vẫn nghiêng về chiều giằng co và tích lũy

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index có phiên biến động thận trọng sau nỗ lực tiếp cận vùng cản 1950. Xu hướng chủ đạo vẫn nghiêng về chiều giằng co và tích lũy, trong đó, vùng 1810 – 1820 tiếp tục là điểm tựa quan trọng cho trạng thái cân bằng của chỉ số”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.