Thị trường ổn định quanh mốc 1820 điểm, vốn ngoại đảo chiều mua

Thêm một phiên nữa VN-Index quay đầu phục hồi thành công sau khi kiểm định mốc 1820 điểm. Thanh khoản rất thấp hôm nay xác nhận áp lực bán suy yếu rõ rệt, trong khi khối ngoại bất ngờ mua ròng mạnh.

VN-Index và các đường MA10, MA20 ngày.

Điểm thấp nhất của chỉ số hôm nay xuống 1812,98 điểm, tương đương với mức thấp nhất của phiên ngày 8/9 vừa qua và cũng đảo chiều phục hồi tương tự. Đóng cửa chỉ số quay lên 1829,23 điểm, tăng 0,12% (+2,11 điểm). Như vậy trong 4 phiên gần nhất VN-Index có 4 lần lùi xuống sát hoặc thủng mốc 1820 điểm. Đây là biểu hiện thử thách ngưỡng hỗ trợ.

Diễn biến thị trường chiều nay tích cực hơn một chút so với buổi sáng không chỉ ở điểm số. Chốt phiên sáng VN-Index giảm 0,04% (-0,81 điểm) với 97 mã tăng và 184 mã đỏ. Cuối phiên độ rộng ghi nhận 132 mã tăng và 163 mã giảm. Số lượng khá nhiều cổ phiếu phục hồi nối tiếp đà cuối phiên sáng đã vượt ngưỡng tham chiếu thành công.

Nhóm cổ phiếu blue-chips chiều nay không mạnh, nhưng đủ để giữ nhịp điểm số. VHM giao dịch xuất sắc dù thanh khoản lại sụt giảm 31% so với buổi sáng. Giá VHM lên mạnh cho thấy thanh khoản giảm có yếu tố giảm bán rõ nét. Chốt phiên sáng VHM còn giảm 1,39% nhưng chỉ tới sau 1h30 đã quay lại tham chiếu. Thời gian còn lại trụ này lên mạnh hơn nữa, đóng cửa tăng 1,39%. Như vậy riêng chiều nay VHM tăng 2,81% so với mức chốt buổi sáng trở thành trụ quan trọng nhất của VN-Index.

Ngoài VHM, nhóm vốn hóa lớn không có thêm cổ phiếu nào khác hỗ trợ. VCB nhích giá không đáng kể, khoảng 0,17% chiều nay và đóng cửa tăng yếu 0,51%. BID cũng chỉ phục hồi 0,28% và vẫn chưa đủ vượt tham chiếu, chốt giảm 0,14%. Trong khi đó GAS lại lao dốc khá nặng, chiều nay giảm tới 1,86%, cuốn bay mức tăng nhẹ buổi sáng (0,58%) và đóng cửa giảm 1,28%. TCB, VPB là hai trụ khác lên giá nhẹ. Diễn biến này khiến top 10 cổ phiếu lớn nhất của VN-Index chỉ có VHM là khỏe.

Nhóm cổ phiếu thanh khoản tốt nhất hôm nay "xanh" khá nhiều.

Dù vậy thống kê vẫn cho thấy rổ VN30 có 17 cổ phiếu cải thiện giá trong phiên chiều. Ngoài VHM, FPT cũng rất mạnh, chỉ là sau thời gian dài lao dốc, vốn hóa của cổ phiếu này đã bé đi nhiều, đứng thứ 19 sàn HoSE. FPT buổi sáng đã rất tốt, tăng 1,66%, chiều nay tăng tiếp 1,22%, chốt phiên tăng tổng cộng 2,9%. Khác với VHM, dòng tiền vào FPT khá mạnh, đẩy thanh khoản chiều nay tăng 42% so với phiên sáng và cả ngày đạt 882,2 tỷ đồng, cao nhất kể từ đầu tháng 8.

VN30-Index đóng cửa tăng 0,47% với 13 mã xanh và 11 mã đỏ, thanh khoản tăng 47% so với phiên sáng. Giao dịch vẫn giảm 9% so với hôm qua, chỉ đạt hơn 7.311 tỷ đồng. Dù vậy thanh khoản VN30 vẫn chiếm tới 65% sàn HoSE cho thấy vai trò ổn định dòng tiền bên cạnh ổn định điểm số.

Với cổ phiếu vừa và nhỏ, mức độ cải thiện giá cũng có thể nhìn thấy qua độ rộng thay đổi trên sàn HoSE. Tuy nhiên biên độ phục hồi vẫn rất hạn chế, phần lớn vượt nhẹ qua ngưỡng tham chiếu. Toàn sàn có 57 cổ phiếu tăng từ 1% trở lên (phiên sáng 37 mã) nhưng cũng chỉ có 15 mã khớp được quá 10 tỷ đồng thanh khoản. Hầu hết các đại diện mạnh nhất này vẫn là cổ phiếu khỏe từ sáng. Rổ VN30 đóng góp VHM, FPT, STB, MWG, SSB. Nhóm midcap xuất hiện đột biến của DGW. Cổ phiếu này chốt phiên sáng đã tăng sẵn 5,85% và chỉ 35 phút đầu phiên chiều đã vọt lên kịch trần. VIX tăng 1,47%, PVT tăng 3,57%, VPI tăng 4,6%, GEX tăng 1,83%, DCL tăng 2,63%, GEE tăng 1,59% là các cổ phiếu khác giao dịch khá sôi động.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay gây bất ngờ khi mua ròng 263,3 tỷ đồng, tốt hơn hẳn phiên sáng với 91,9 tỷ. Vị thế mua ròng lên cao là nhờ khối này tăng 34% giá trị giải ngân mới trong khi bán ra chỉ tăng 14%. Các cổ phiếu được giải ngân trọng điểm là VIC +248,7 tỷ đồng ròng, FPT +220,5 tỷ, SBT +90,6 tỷ, DGW +84,6 tỷ. Phía bán ròng có VHM -292,6 tỷ, thực ra buổi chiều bán thêm không nhiều (phiên sáng là -227,9 tỷ).