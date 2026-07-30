Chứng khoán Mỹ bán tháo vì mối lo lạm phát, giá dầu nhảy gần 8%

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (29/7) vì nhiều lý do, nhưng chủ yếu do thị trường trái phiếu phát tín hiệu rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể đang chậm chân trong cuộc chiến chống lạm phát. Giá dầu thô nhảy vọt trở lại ngưỡng 90 USD/thùng khi tình hình ở Vùng Vịnh tiếp tục căng thẳng.
Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones sụt 1.153,18 điểm, tương đương giảm 2,2%, còn 51.594,14 điểm, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2025.
Chỉ số S&P 500 trượt 1,5%, còn 7.316,15 điểm. Chỉ số Nasdaq mất 1,7%, còn 24.442,94 điểm.
Kết thúc cuộc họp diễn ra trong hai ngày, Fed giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang trong khoảng 3,5-3,75%, một quyết định phù hợp với dự báo của thị trường. Cả tuyên bố sau cuộc họp của Fed và buổi họp báo của Chủ tịch Kevin Warsh không đưa ra bất kỳ tín hiệu gì về đường đi của lãi suất trong thời gian tới, dù ông Warsh tái khẳng định cam kết đưa lạm phát về mục tiêu 2%.
Trên thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ, các trái phiếu kỳ hạn dài bị bán mạnh, đẩy lợi suất của các kỳ hạn này tăng cao. Diễn biến này phản ánh mối lo ngại của nhà đầu tư rằng lạm phát ở Mỹ sẽ nóng lên trong tương lai vì Fed lưỡng lự với việc tăng lãi suất.
Sau cuộc họp Fed, các nhà giao dịch đặt cược khả năng khoảng 57% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch của công ty quản lý sàn giao dịch CME Group. Trước cuộc họp, mức đặt cược vào một đợt tăng lãi suất trong tháng 9 có lúc tăng lên gần 100%.
Lợi suất của trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm tăng 10,5 điểm cơ bản trong phiên này, lên mức 5,201%, cao nhất kể từ năm 2007. Lợi suất của kỳ hạn 10 năm tăng 7 điểm cơ bản lên 4,671%.
“Nếu Fed thực sự muốn lạm phát giảm về 2%, tôi cho rằng họ phải tăng lãi suất. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài tăng mạnh sau buổi họp báo của Chủ tịch Fed vì thị trường trái phiếu đang nói rằng: ‘Nếu ông muốn chúng tôi tin những gì ông nói, thì ông phải bắt tay vào việc’”, chuyên gia Jeffrey Gundlach từ công ty DoubleLine nhận xét với hãng tin CNBC, cho rằng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh là một thông điệp mà nhà đầu tư muốn gửi tới Chủ tịch Fed.
Mối lo lạm phát càng lớn hơn khi giá dầu thô tăng mạnh trong phiên này. Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày thứ Tư tuyên bố Mỹ sẽ tấn công mạnh Iran dể trả đũa việc Iran phóng tên lửa vào các mục tiêu lực lượng Mỹ ở Trung Đông. “Chúng tôi sẽ đánh họ thật mạnh”, ông nói với kênh Fox News.
Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 7,9%, đóng cửa ở mức 90,74 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 6,6%, chốt ở mức 84,46 USD/thùng.
“Chúng tôi vẫn rất hoài nghi về khả năng sắp có một bước đột phá ngoại giao để giải quyết cuộc xung đột bắt đầu 5 tháng trước và cho phép nối lại giao thông hàng hải” ở eo biển Hormuz - chiến lược gia trưởng Helima Croft của công ty RBC Capital Markets nhận định trong một báo cáo.
Trở lại với thị trường chứng khoán, cổ phiếu chip tiếp tục bị xả hàng mạnh trong phiên này. Quỹ iShares Semiconductor ETF chuyên cổ phiếu chip giảm 5,5%, đánh dấu phiên giảm thứ 5 liên tiếp.
Bán tháo cổ phiếu chip là một chủ đề chính ở Phố Wall trong tháng này, khi nhà đầu tư lo ngại về triển vọng lợi nhuận của các kế hoạch đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI), cũng như về sự cạnh tranh ngày càng lớn từ các mô hình AI của Trung Quốc.
Cổ phiếu Micron và KLA cùng giảm khoảng 10% mỗi cổ phiếu, trong khi AMD chốt phiên với mức giảm 5,5%.
Mức thuế quan bổ sung 12,5% của Mỹ đối với hàng Trung Quốc gần tương đương với nhiều đối tác khác. Cùng với lợi thế về chi phí và chuỗi cung ứng của Trung Quốc, điều này khiến một số doanh nghiệp Mỹ cân nhắc đưa đơn hàng trở lại nước này...
Làn sóng đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI đã giúp hai nhà sản xuất chip nhớ Trung Quốc CXMT và YMTC từ chỗ liên tục thua lỗ vươn lên nắm quyền định giá ngày càng lớn...
Số người nhập cư tăng mạnh đã phần nào bù đắp cho tình trạng sụt giảm dân số người Nhật Bản - một xu hướng đã kéo dài suốt 17 năm qua...
Các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, hạn hán, mưa lớn và sương giá muộn đang gây sức ép ngày càng lớn lên nông nghiệp Đức. Trước tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, ngành nông nghiệp nước này đang đẩy mạnh phát triển giống cây trồng mới, ứng dụng công nghệ và điều chỉnh phương thức canh tác nhằm duy trì năng suất và tăng khả năng chống chịu…
Samsung Electronics đạt doanh thu và lợi nhuận hoạt động kỷ lục trong quý 2 năm nay, nhờ sự tăng trưởng bùng nổ của thị trường chip nhớ...
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Trước khi trở thành 1 trong 30 nhà nông trẻ xuất sắc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025, anh Lê Minh Cương đã trải qua không ít thất bại, thậm chí có thời điểm đứng trước nguy cơ phá sản. Từ một du học sinh ngành du lịch, anh đã lựa chọn trở về quê hương Thanh Hóa để khởi nghiệp với mong muốn tạo ra những sản phẩm sạch từ chính nông sản địa phương.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...