Chứng khoán Mỹ bán tháo vì mối lo lạm phát, giá dầu nhảy gần 8%

Chỉ số Dow Jones mất hơn 1.100 điểm, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2025…

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (29/7) vì nhiều lý do, nhưng chủ yếu do thị trường trái phiếu phát tín hiệu rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể đang chậm chân trong cuộc chiến chống lạm phát. Giá dầu thô nhảy vọt trở lại ngưỡng 90 USD/thùng khi tình hình ở Vùng Vịnh tiếp tục căng thẳng.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones sụt 1.153,18 điểm, tương đương giảm 2,2%, còn 51.594,14 điểm, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2025.

Chỉ số S&P 500 trượt 1,5%, còn 7.316,15 điểm. Chỉ số Nasdaq mất 1,7%, còn 24.442,94 điểm.

Kết thúc cuộc họp diễn ra trong hai ngày, Fed giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang trong khoảng 3,5-3,75%, một quyết định phù hợp với dự báo của thị trường. Cả tuyên bố sau cuộc họp của Fed và buổi họp báo của Chủ tịch Kevin Warsh không đưa ra bất kỳ tín hiệu gì về đường đi của lãi suất trong thời gian tới, dù ông Warsh tái khẳng định cam kết đưa lạm phát về mục tiêu 2%.

Trên thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ, các trái phiếu kỳ hạn dài bị bán mạnh, đẩy lợi suất của các kỳ hạn này tăng cao. Diễn biến này phản ánh mối lo ngại của nhà đầu tư rằng lạm phát ở Mỹ sẽ nóng lên trong tương lai vì Fed lưỡng lự với việc tăng lãi suất.

Sau cuộc họp Fed, các nhà giao dịch đặt cược khả năng khoảng 57% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch của công ty quản lý sàn giao dịch CME Group. Trước cuộc họp, mức đặt cược vào một đợt tăng lãi suất trong tháng 9 có lúc tăng lên gần 100%.

Lợi suất của trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm tăng 10,5 điểm cơ bản trong phiên này, lên mức 5,201%, cao nhất kể từ năm 2007. Lợi suất của kỳ hạn 10 năm tăng 7 điểm cơ bản lên 4,671%.

“Nếu Fed thực sự muốn lạm phát giảm về 2%, tôi cho rằng họ phải tăng lãi suất. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài tăng mạnh sau buổi họp báo của Chủ tịch Fed vì thị trường trái phiếu đang nói rằng: ‘Nếu ông muốn chúng tôi tin những gì ông nói, thì ông phải bắt tay vào việc’”, chuyên gia Jeffrey Gundlach từ công ty DoubleLine nhận xét với hãng tin CNBC, cho rằng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh là một thông điệp mà nhà đầu tư muốn gửi tới Chủ tịch Fed.

Mối lo lạm phát càng lớn hơn khi giá dầu thô tăng mạnh trong phiên này. Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày thứ Tư tuyên bố Mỹ sẽ tấn công mạnh Iran dể trả đũa việc Iran phóng tên lửa vào các mục tiêu lực lượng Mỹ ở Trung Đông. “Chúng tôi sẽ đánh họ thật mạnh”, ông nói với kênh Fox News.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 7,9%, đóng cửa ở mức 90,74 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 6,6%, chốt ở mức 84,46 USD/thùng.

Diễn biến giá dầu thô Brent giao sau tại London trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

“Chúng tôi vẫn rất hoài nghi về khả năng sắp có một bước đột phá ngoại giao để giải quyết cuộc xung đột bắt đầu 5 tháng trước và cho phép nối lại giao thông hàng hải” ở eo biển Hormuz - chiến lược gia trưởng Helima Croft của công ty RBC Capital Markets nhận định trong một báo cáo.

Trở lại với thị trường chứng khoán, cổ phiếu chip tiếp tục bị xả hàng mạnh trong phiên này. Quỹ iShares Semiconductor ETF chuyên cổ phiếu chip giảm 5,5%, đánh dấu phiên giảm thứ 5 liên tiếp.

Bán tháo cổ phiếu chip là một chủ đề chính ở Phố Wall trong tháng này, khi nhà đầu tư lo ngại về triển vọng lợi nhuận của các kế hoạch đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI), cũng như về sự cạnh tranh ngày càng lớn từ các mô hình AI của Trung Quốc.

Cổ phiếu Micron và KLA cùng giảm khoảng 10% mỗi cổ phiếu, trong khi AMD chốt phiên với mức giảm 5,5%.