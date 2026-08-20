Chứng khoán Mỹ hồi phục theo thị trường trái phiếu kho bạc, giá dầu tiếp tục leo thang

Giá dầu thô duy trì xu hướng đi lên do căng thẳng ở Vùng Vịnh tiếp tục “tăng nhiệt”.
Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,21%, đạt 7.707,98 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,16%, đạt 26.331,09 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 119,65 điểm, tương đương tăng 0,22%, đạt 53.463,05 điểm.
Trước phiên tăng này, S&P 500 đã giảm liền ba phiên, một phần nguyên nhân do bán tháo trên thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ đẩy lợi suất tăng mạnh. Phiên này, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ sụt giảm, mở đường cho giá cổ phiếu hồi phục.
Trong một tuyên bố gây bất ngờ, Bộ Tài chính Mỹ cho biết sẽ tăng ít nhất gấp đôi mức hỗ trợ thanh khoản cho thị trường thông qua hoạt động mua lại các trái phiếu kho bạc Mỹ có kỳ hạn dài.
Sau tuyên bố trên, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm giảm hơn 10 điểm cơ bản, còn 5,184%. Lợi suất của kỳ hạn 10 năm giảm hơn 6 điểm cơ bản, còn 4,637%. Trước đó, vào hôm thứ Ba, lợi suất của kỳ hạn 30 năm có lúc tăng vượt 5,33%, mức cao nhất kể từ tháng 6/2007.
Các cổ phiếu liên quan tới trí tuệ nhân tạo (AI) có diễn biến không đồng đều trong phiên này.
Cổ phiếu Marvell Technology tăng khoảng 10% sau khi công ty công bố một thỏa thuận với Google liên quan đến các bộ xử lý tensor (TPU) và cấp cho Alphabet quyền mua cổ phiếu phổ thông của Marvell với giá trị lên tới 12,2 tỷ USD.
Trong khi đó, nhiều cổ phiếu công nghệ khác sụt giảm sau khi tờ báo Wall Street Journal dẫn nguồn thạo tin nói rằng OpenAI đã đưa ra kết quả kinh doanh quý 2/2026 gây thất vọng cho các nhà đầu tư. Nguồn tin nói doanh thu của OpenAI đã tăng 18% so với quý trước nhưng thua lỗ cũng tăng.
Cổ phiếu Broadcom chốt phiên với mức giảm hơn 4%, AMD giảm gần 4%, và quỹ iShares AI Innovation and Tech Active ETF giảm khoảng 2%.
Trái lại, các cổ phiếu có tính chu kỳ cao hưởng lợi rõ rệt khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, điển hình là Lowe và Home Depot cùng tăng khoảng 2%.
Gây ấn tượng mạnh nhất phiên này là cổ phiếu hãng vaccine Moderna với mức tăng 177%, đánh dấu phiên tăng kỷ lục của cổ phiếu này, sau khi một loại vaccine phòng ung thư da mà hãng cùng phát triển với hãng dược Merck cho kết quả thành công ở giai đoạn thử nghiệm gần cuối. Cổ phiếu Merck tăng 12%, tạo ra một cú huých quan trọng cho Dow Jones.
Trước phiên tăng này, chứng khoán Mỹ đã sụt điểm trong phiên ngày thứ Ba, khi lợi suất trái phiếu chính phủ toàn cầu, bao gồm lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, tăng lên mức cao nhất nhiều thập kỷ do mối lo ngại về lạm phát và nợ công. Trong đó, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm của Mỹ chạm mức cao nhất mới trong 19 năm, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Nhật Bản cũng đạt mức cao nhất trong ba thập kỷ. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm của Pháp đã lên mức cao nhất kể từ năm 2008, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm của Đức cao nhất kể từ năm 2011.
Biên bản cuộc họp ngày 28-29/7 của Fed được công bố vào ngày thứ Tư cho thấy “một số” quan chức Fed sẵn sàng tăng lãi suất và “nhiều” vị khác cho rằng việc tăng lãi suất có thể là cần thiết nếu lạm phát không giảm về mục tiêu 2%. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 65% Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày 15-16/9.
“Các cổ phiếu giá trị đã làm rất tốt trong phiên ngày hôm nay, và điều đó nói lên rằng nền kinh tế và lợi nhuận doanh nghiệp vẫn đang rất mạnh. Đây vẫn là một môi trường rất tốt cho cổ phiếu”, ông Massimo Santicchia, trưởng bộ phận chứng khoán Mỹ của công ty Procyon, nói với hãng tin CNBC.
Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,7%, đóng cửa ở mức 91,62 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 1%, đóng cửa ở mức 85,83 USD/thùng.
Căng thẳng ở Trung Đông nóng hơn sau khi Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tuyên bố cắt đứt quan hệ kinh tế và tài chính với Iran. Dữ liệu vận tải biển cho thấy giao thông qua eo biển Hormuz về cơ bản vẫn tê liệt do các chủ tàu lo ngại rủi ro khi đi qua tuyến đường này giữa lúc chưa có dấu hiệu nào về việc eo biển sẽ sớm được mở cửa trở lại.
"Giá dầu thô vẫn đang được hỗ trợ bởi căng thẳng địa chính trị dai dẳng tại Trung Đông, đặc biệt là sau khi UAE tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ tài chính với Iran do các vụ tấn công bằng tên lửa gần đây", ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách mảng giao dịch tại công BOK Financial, nhận xét.
Hôm thứ Ba, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra với Iran và khẳng định eo biển Hormuz vẫn mở cửa. Tuy nhiên, phía Iran lại nói rằng tuyến đường biển huyết mạch này vẫn đang bị đóng cửa.
Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran đã hết hạn vào thứ Hai tuần này, và một quan chức cấp cao của Iran nói với hãng tin Reuters rằng Tehran sẽ có động thái mới trong bối cảnh bế tắc ngoại giao. Theo tin từ tờ Financial Times dẫn các nguồn thạo tin, Iran đang có ý định nhắm đến các mục tiêu quân sự tại châu Âu nếu ông Trump leo thang xung đột.
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