Cổ phiếu nhà sản xuất robot hình người của Trung Quốc tăng tới 542 % trong phiên chào sàn

Cổ phiếu của Unitree Robotics, nhà sản xuất robot hình người nổi tiếng của Trung Quốc, đã tăng tới 542% vào đầu phiên giao dịch sáng nay (19/8), khi công ty này chính thức ra mắt trên thị trường chứng khoán Thượng Hải...

Một robot hình người của Unitree đang biểu diễn võ thuật trước du khách ở Hàng Châu, Trung Quốc, tháng 6/2026 - Ảnh: VCG/Getty/CNBC.

Được biết đến với những robot có khả năng nhào lộn và nhảy múa, Unitree đã huy động được khoảng 6,1 tỷ nhân dân tệ (tương đương 905 triệu USD) trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) - theo bản cáo bạch của công ty. Ngay vào đầu phiên chào sàn, cổ phiếu Unitree có lúc đạt tới 1.100 nhân dân tệ/cổ phiếu, sau đó thoái lui về mức hơn 968 USD/cổ phiếu.

Với giá cổ phiếu trong cuộc IPO là 150,80 nhân dân tệ (tương đương 22,35 USD) mỗi cổ phiếu, Unitree được định giá ở mức khoảng 9 tỷ USD.

Vụ IPO của Unitree đã nhận được sự ủng hộ từ công ty trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu Trung Quốc DeepSeek, với khoản đầu tư khoảng 140,8 triệu nhân dân tệ - theo thông tin được công bố.. Các nhà đầu tư hiện tại của Unitree còn bao gồm gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Tencent. Danh mục sản phẩm của Unitree bao gồm các robot hình người hai chân có khả năng đi bộ và thao tác với các vật thể bằng tay khéo léo, cũng như các robot bốn chân được sử dụng cho các nhiệm vụ như phát hiện nguy hiểm.

Trước khi niêm yết, vào hôm 17/8, Unitree giới thiệu một robot hình người mới có tên là “Superman”, được cho là có thể nhảy cao 2 mét từ vị trí đứng và chạy với tốc độ lên tới 12,66 mét mỗi giây.

Unitree là cái tên công nghệ nổi bật mới nhất của Trung Quốc được niêm yết trên trên sàn chứng khoán STAR của Thượng Hải, sau khi nhà sản xuất chip nhớ CXMT niêm yết vào tháng trước. Cổ phiếu CXMT đã tăng 466% trong ngày giao dịch đầu tiên.

Trong một báo cáo hồi tháng 6 năm nay, Morgan Stanley đã nâng dự báo về doanh số robot hình người của Trung Quốc lên 50.000 đơn vị trong năm nay, gần gấp đôi so với dự báo trước đó là 28.000 đơn vị. Ngân hàng đầu tư Mỹ này ước tính thị trường robot hình người của Trung Quốc sẽ tăng từ 2 tỷ USD trong năm nay lên 15 tỷ USD vào năm 2030.

Morgan Stanley cũng dự báo các dự án thí điểm về robot hình người tại Trung Quốc sẽ bắt đầu chuyển sang triển khai rộng rãi hơn trong nửa cuối năm nay, dẫn tới việc robot hình người kích thước đầy đủ sẽ chiếm khoảng 30% số lượng robot được giao hàng, trước khi tăng lên 70% vào năm 2028.

Các sản phẩm robot hình người của Unitree đã được sử dụng trong các viện nghiên cứu trên khắp nước Mỹ, trong khi các sản phẩm robot bốn chân - gọi là chó máy - của công ty này đã được lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ dùng thử nghiệm để phóng tên lửa. Tuy nhiên, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) hồi tháng 7 đã thắt chặt quy định đối với các robot sản xuất ở nước ngoài vì lo ngại an ninh quốc gia - một động thái mà Unitree cho rằng có thể ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của họ tại Mỹ.

“Ưu thế của Trung Quốc trong các mắt xích quan trọng của chuỗi cung ứng sẽ không sớm biến mất”, ôngPaul Triolo, chuyên gia về chính sách công nghệ và Trung Quốc tại công tyDGA Group, nhận định với hãng tin Bloomberg. Ông lưu ý rằng hãng xe điện Mỹ Tesla cũng đang dựa vào các nhà cung cấp Trung Quốc để phát triển sản phẩm robot Optimus của mình. Trong trường hợp của Unitree, ngay cả khi Mỹ cấm các robot mới của họ, công ty vẫn sẽ có quyền tiếp cận các thị trường phát triển khác - ông Triolo nói.

Cũng theo vị chuyên gia này, robot của Trung Quốc vẫn vượt trội hơn so với các đối thủ toàn cầu, có nhiều ứng dung hơn và có thể tích hợp phần mềm và phần cứng tốt hơn. “Các nhà sản xuất robot hình người của Mỹ, bao gồm Tesla và Figure, hiện tại dường như đang tụt hậu so với các đối thủ Trung Quốc”, ông nhận xét.

Ông Wang Xingxing, 36 tuổi, nhà sáng lập của Unitree sẽ chứng kiến khối tài sản ròng cá nhân tăng mạnh nhờ cú tăng chóng mặt của cổ phiếu công ty trong phiên chào sàn. Ở mức giá cổ phiếu khi IPO, khối tài sản của ông Wang đã tăng 1/4 so với trước đó, đạt 2,7 tỷ USD. Tuy nhiên, ông có kế hoạch dùng 800 triệu USD từ khối tài sản cá nhân để phát cho nhân viên trong những năm tới.

Vào năm 26 tuổi, Wang từ bỏ công việc tại hãng sản xuất thiết bị bay không người lái (drone) DJI sau khi Xdog - một nguyên mẫu robot bốn chân giá rẻ mà ông thiết kế khi còn ở trường đại học - trở nên nổi tiếng trên mạng và thu hút các nhà đầu tư mạo hiểm. Ông đã thành lập Unitree, chính thức được biết đến với tên gọi Công ty TNHH Công nghệ Yushu, vào năm đó.

Nhà sáng lập Wang Xingxing của Unitree - Ảnh: VCG/Getty.

Mọi thứ đã thay đổi sau khi Chính phủ Trung Quốc đưa Unitree lên vị thế “doanh nghiệp vô địch quốc gia” - những công ty giữ vai trò chủ lực, nhận được sự hậu thuẫn và đại diện cho năng lực công nghệ cũng như niềm tự hào quốc gia trên trường quốc tế.

Vài tuần sau khi các robot hình người của Unitree biểu diễn tại Gala Lễ hội Mùa xuân của CCTV, ông Wang ngồi ở hàng ghế đầu bên cạnh các doanh nhân công nghệ hàng đầu Trung Quốc gồm Jack Ma của Alibaba và Pony Ma của Tencent Holdings Ltd. tại một hội nghị chuyên đề do Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì.

Unitree đã đạt lợi nhuận 278 triệu nhân dân tệ vào năm ngoái, điều hiếm thấy trong ngành công nghiệp robot tiêu tốn nhiều tiền mặt. Tuy nhiên, công ty đã thừa nhận rằng họ chưa đầu tư đủ vào các mô hình AI lớn và phụ thuộc quá nhiều vào các tổ chức học thuật để tạo ra doanh thu.

Để giải quyết vấn đề này, ông Wang đã ký một thỏa thuận với DeepSeek, theo đó DeepSeek đầu tư 140,8 triệu nhân dân tệ để đổi lấy cổ phần 2,3% trong Unitree. DeepSeek sẽ cung cấp kiến trúc mô hình AI và tính toán cần thiết để xây dựng “bộ não” cho các máy móc của Unitree.